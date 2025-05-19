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Вложения России в гособлигации США снизились до 35 млн долларов
Минфин США сообщил о сокращении вложений России в американский долг
Объем портфеля государственных облигаций США, принадлежащих России, уменьшился в марте на 1 млн долларов по сравнению с февралем.
Российские вложения в американские гособлигации за март снизились до 35 млн долларов с 36 миллионов в феврале, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованной Минфином США статистике, из этой суммы 32 миллиона приходятся на долгосрочные бумаги, еще три миллиона – на краткосрочные. В феврале показатели составляли 30 миллионов и 6 млн долларов соответственно.
Япония продолжает возглавлять список крупнейших держателей американского государственного долга: ее вложения выросли до 1,131 трлн долларов. Британия заняла второе место с 779,3 млрд долларов, сместив Китай на третью позицию – его портфель снизился до 765,4 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле объем российских вложений в американские государственные облигации снизился с 38 до 36 млн долларов.
При этом в прошлом декабре портфель таких облигаций увеличился до 42 млн долларов. Центральный банк и Минфин России уточняли, что у них нет вложений в ценные бумаги США.