Россия увеличила вложения в гособлигации США до 42 млн долларов

Вложения России в долгосрочные и краткосрочные облигации США выросли до 42 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Вложения России в американские гособлигации в декабре достигли 42 млн долларов, что больше, чем в ноябре. В декабре портфель состоял из 33 млн долларов в долгосрочных облигациях и 9 млн долларов в краткосрочных. До этого, в ноябре, общий объем портфеля был оценен в 35 млн долларов, в том числе 31 млн долларов в долгосрочных бумагах, сообщает РИА «Новости».

В то же время Япония, Китай и Британия остаются крупнейшими держателями долга США. Япония сохранила лидерство, вложив 1,06 трлн долларов, несмотря на снижение на 27 млрд долларов с октября. Китай занял второе место с инвестициями в 759 млрд долларов, что также меньше, чем в предыдущем месяце. Британия сократила свои вложения до 722,7 млрд долларов.

На фоне изменений российские вложения выглядят незначительными по сравнению с крупнейшими держателями, однако это указывает на рост интереса России к американским гособлигациям, который продолжает увеличиваться второй месяц подряд.

В прошлом сентябре объем российских вложений в американские государственные облигации в сентябре вырос с 24 млн до 25 млн долларов, следует из данных министерства финансов США. При этом в начале года объем вложений составлял 43–47 млн долларов.

Весной 2022 года Россия сократила вложения в госдолг США до 2 млрд долларов.



