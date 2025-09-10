  • Новость часаПольша сообщила генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников
    10 сентября 2025, 08:50 • Экономика

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет
    @ United States Department of the Treasury

    Tекст: Ольга Самофалова

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном.

    Индия сократила инвестиции в гособлигации США в июне по сравнению с маем – с 235 до 227 млрд долларов. Однако снижать вложения в американский госдолг Дели начал задолго до торговых пошлин. За год этот показатель уменьшился примерно на 15 млрд долларов. Одновременно Резервный банк Индии увеличил свой золотой запас, который достиг к июлю 880 тонн против 841,5 тонны годом ранее.

    Резервный банк Индии также постепенно репатриирует больше золота – на территории страны сейчас хранится 512 тонн металла по сравнению с 292 тоннами в сентябре 2020 года. Финансовый министр Индии ранее заявлял, что решение о диверсификации резервов было «очень взвешенным» на фоне роста общей валютной «подушки» до 694 млрд долларов.

    Мировой тренд на сокращение вложений в госдолг США задала Россия после 2014 года. Мы довольно быстро избавились от этих американских бумаг. Следом этот тренд подхватил Китай, который стал системно снижать зависимость от доллара и увеличивать долю золота в резервах. В начале 2010-х годов КНР стала крупнейшим держателем госдолга США, достигнув пика в 2013 году в 1,28 трлн долларов. Однако уже в 2018–2019 годах Китай уступил первое место Японии и снизил свои вложения до чуть более 1 трлн долларов.

    В последние годы сокращение стало еще более интенсивным: в 2021–2024 годах Китай вывел из «трежерис» более 250 млрд долларов. На конец 2024 года объем его вложений снизился до минимума с 2009 года – до 759 млрд долларов. Теперь Китай только третий по величине держатель госдолга США. На первом месте Япония – около 1,1 трлн долларов, на втором – Великобритания (около 850 млрд долларов). Среди других стран наращивают свои доли в этом году также Канада, Франция и Сингапур. А Германия и Швейцария сокращают.

    «США, по сути, настаивают на закупке американских облигаций Японией и европейскими странами. США могут себя так вести, учитывая зависимость японской и европейских экономик от американского рынка и финансовых институтов. Все эти экономики функционируют сообща и по сути являются заложниками высоких долгов друг друга», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

    Индия подключилась к России и Китаю и к отказу спонсировать США позже, однако все-таки задолго до торговой войны Трампа – сразу после 2022 года.

    «Индия начала сокращать вложения в госдолг США с 2022 года. Опыт заморозки золотовалютных резервов России подтолкнул многие страны сокращать долю US-Treasuries в международных резервах. Кроме того, наметился тренд на репатриацию золота в границы государств в рамках отказа от иностранных хранилищ центробанков», – говорит руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Данные страны типа Японии и Великобритании исторически продолжают покупать госдолг США в рамках инвестиционных деклараций по резервам, в которых прописана соответствующая структура вложений, добавляет он.

    «С 2014 года многим странам стало понятно, что дальнейший рост западных экономик, в первую очередь США, требует все новых рынков и вытеснения других игроков, с чем были абсолютно не согласны экономики торгового блока БРИКС. Поэтому начался медленный, но отход стран БРИКС от западных международных систем и создание альтернативных», – говорит Новикова.

    Для США все это очень неприятная история, так как экономика страны живет в долг, занимая средства у всех этих стран через выпуск гособлигаций. Это позволяет финансировать бюджет, где расходы серьезно превышают налоговые и иные доходы. Объем госдолга превышает 36 трлн долларов по состоянию на 2025 год, что выше ВВП страны на 26-27 трлн долларов. То есть

    США живут на 10-11 трлн долларов сверх того, что могут себе позволить, и спонсором их красивой жизни в долг являются все те же Япония, Великобритания и другие.

    Поэтому когда старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро назвал страны альянса БРИКС «вампирами», которые высасывают американскую кровь своей нечестной торговой практикой, он явно в своем глазу бревна не видит. США сами живут за чужой счет как вампиры.

    «Для Вашингтона приток внешних инвестиций в Treasuries критически важен, так как позволяет финансировать хронические бюджетные дефициты без резкого роста стоимости заимствований, а снижение спроса ведет к росту доходностей и удорожанию обслуживания долга», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    В теории сброс огромного объема госдолга США, которым владеет Китай, мог бы стать значимым аргументом в торговых переговорах с Дональдом Трампом. Однако эксперты сомневаются, что Пекин будет использовать его на деле. Этот процесс идет медленно не потому, что азиатские страны не хотят избавиться от долларовой зависимости, а потому, что это не так просто сделать.

    «Быстрая продажа большого объема американских гособлигаций Китаем приведет к обвалу всех рынков, включая и китайский», – говорит Новикова. Пострадает и сам Китай, который будет продавать гособлигации США с большими убытками, тогда как США в этом случае может эмитировать доллары для этих целей, чтобы не допустить чрезмерного влияния на экономику и финансовый рынок, говорит Евстифеев.

    «Постепенная продажа американских облигаций дает возможность США их выкупить, а Китаю готовиться к переходу на новую систему, которая в меньшей степени будет зависеть от доллара», – говорит Новикова.

    Что касается Индии, она тоже вряд ли станет использовать свои резервы как оружие в торговом споре с США из-за введенных пошлин: объем ее вложений в американский долг значительно меньше, чем у лидеров, а резкая продажа ударила бы по собственным финансовым интересам страны, говорит Кабаков. Поэтому действия Дели стоит воспринимать не как попытку давления, а как продуманную стратегию снижения рисков и укрепления финансовой независимости, заключает он.

