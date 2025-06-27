Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано: дипломат отметила, что была вдохновлена встречами с россиянами, которые любят свою страну и трудятся ради лучшего будущего, и добавила, что хочет завершить обращение словами Пушкина о любви к Родине, присущей каждому человеку.

Трейси процитировала строки: «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!». Она указала, что эти слова олицетворяют национальное чувство и стремление к лучшему.

Одна из строк этого стихотворения легла в основу названия советского фильма 1975 года «Звезда пленительного счастья», который посвящен декабристам и их женам. В стихотворении, написанном в 1818 году, Пушкин призывает верить в торжество свободы и будущую славу тех, кто борется за честь и справедливость.

Чаадаев, к которому обращено стихотворение, был российским писателем и автором «Философских писем», а его образ вдохновил создание героя Чацкого в пьесе Грибоедова «Горе от ума».

Ранее американская дипмиссия сообщила, что глава американского посольства в Москве Линн Трейси завершила свою работу в России и уезжает из страны.