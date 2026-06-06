США не выдали визы части делегации сборной Ирана перед чемпионатом мира

Tasnim: США отказали в визах некоторым членам сборной Ирана

Tекст: Мария Иванова

Накануне старта турнира часть иранской делегации столкнулась с визовыми проблемами, передает РИА «Новости».

Ранее посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявлял, что национальная команда получила разрешения на въезд. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех государств.

«США не выдали визы… менеджеру сборной Махди Мохаммаднаби, генеральному секретарю Федерации футбола Хедаяту Момбини, исполнительному директору национальной сборной Махди Харати», – говорится в сообщении. Также ограничения коснулись главы медиаотдела, аналитиков и представителей министерства иностранных дел. Оставшиеся без документов функционеры отправятся в Мексику.

Изначально иранцы планировали разместиться в американском штате Аризона. Из-за напряженных отношений и вопросов безопасности тренировочную базу перенесли в Мексику. Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подтвердил одобрение этого решения со стороны ФИФА 24 мая.

На групповом этапе турнира иранским футболистам предстоит провести три матча. Игры против сборных Новой Зеландии и Бельгии состоятся 15 и 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Встреча с командой Египта назначена на 26 июня в Сиэтле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы иранской сборной из США в Мексику.

Перед этим Тегеран запросил гарантии беспрепятственной выдачи виз своим представителям.

Американские власти выражали обеспокоенность из-за возможных связей отдельных членов спортивной делегации с Корпусом стражей исламской революции.