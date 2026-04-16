Вложения России в американские гособлигации сократились

Российские инвестиции в гособлигации США сократились до 26 млн долларов
В феврале объем активов Москвы в государственном долге США снизился на 3 миллиона, составив всего 26 млн долларов.
В конце зимы размер активов РФ в американском госдолге составил 26 млн долларов против 29 млн месяцем ранее, передает РИА «Новости».
Основная часть этой суммы традиционно приходится на долгосрочные бумаги.
Структура российских инвестиций немного изменилась: сейчас в долгосрочных облигациях размещено 23 млн долларов, а в краткосрочных – 3 млн долларов. В январе эти показатели равнялись 22 млн и 7 млн долларов соответственно.
Крупнейшим держателем американского долга остается Япония, увеличившая свои резервы до 1,24 трлн долларов. Вторую строчку уверенно занимает Британия с показателем 897,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, незначительно сокративший объем вложений до 693,3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре объем российских вложений в американские гособлигации снизился до 29 млн долларов. До этого в марте размер портфеля уменьшился до 35 млн долларов.
Американские казначейские бумаги стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара.