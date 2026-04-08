Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении Минобороны говорится: «В дальнейшем первым к нашим солдатам выбежал именно «Пищур», который на чистом русском языке крикнул: «Мы сдаемся», а на первых допросах националист пытался убедить российских военнослужащих, что именно он отдал приказ сложить оружие», передает РИА «Новости».

Эту историю подтвердил украинский пленный Владимир Шведа. По его словам, командир группы «Пищур» жестоко избил бойца с позывным «Бро», который предложил сдаться, в том числе нанося удары ногами по лицу. В результате давления «Бро» покончил с собой.

Шведа также рассказал о принудительном призыве в ряды ВСУ. По его словам, даже при наличии документов, дающих отсрочку, их просто разрывают на глазах: «Мы тебя освободили от этой муки», – отметил он. Сам Шведа имел отсрочку, так как ухаживал за больной матерью, которая не может передвигаться самостоятельно.

На передовой в Сумской области Шведа с сослуживцами провел около пяти дней в заброшенных домах. Всё это время командование не обеспечивало их даже минимальными запасами продовольствия.

Ранее источник в силовых структурах России сообщил, что на Краснопольском направлении в Сумской области украинский военнослужащий, решивший сдаться в плен, покончил с собой после давления командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.