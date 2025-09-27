Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Титов сообщил о вытеснении американских продуктов российскими в Китае
В Китае стремительно растет спрос на российские мясные, молочные и кондитерские продукты, а доля российского меда уже превышает 40% местного рынка, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, российские продовольственные товары массово вытесняют американские с китайского рынка, передает ТАСС. Титов добавил, что в Китае наблюдается настоящий бум на мясную, молочную, кондитерскую продукцию, морепродукты и мед из России благодаря вкусовым качествам и высокому уровню безопасности этих товаров.
Титов отметил, что теперь российские поставщики могут отгружать в Китай говядину, свинину и баранину, принимая во внимание полное согласование санитарных требований. Ранее китайский рынок ориентировался на продукцию из США, однако сейчас российские товары способны полностью заменить американские.
Особое внимание Титов уделил экспорту меда, объем поставок которого в первом квартале 2025 года вырос на 18% и достиг 1850 тонн, что позволило России занять более 40% рынка этого продукта в Китае. В основном мед поступает с Алтая и Дальнего Востока.
Среди других востребованных товаров названы российские морепродукты: в прошлом году Китай приобрел их на сумму 1,3 млрд долларов, что на 50% больше, чем в 2023 году. Титов также сообщил о случаях подделки российских кондитерских изделий в Китае, что, по его мнению, подтверждает высокий спрос на продукцию из России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия решила начать поставки свинины в Китай после китайского Нового года. Начало поставок российской свинины в Китай запланировали на февраль 2024 года. Россия в 2024 году увеличила экспорт мяса на четверть.