В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.2 комментария
Названа дата начала поставок российской свинины в Китай
Россельхознадзор: Поставки российской свинины в Китай могут начаться 29 февраля
Поставки российской свинины в Китай могут начаться уже 29 февраля этого года, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
По данным ведомства, процедура доступа завершена, поставки могут начаться уже с четверга, передает ТАСС.
Количество компаний, имеющих право экспортировать российское мясо в Гонконг, увеличилось до 35.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что за последние 23 года сельское хозяйство России совершило скачок от полной разрухи в 1999 году, когда Россия была вынуждена просить зерно в кредит у США, до одного из крупнейших экспортеров в мире, экспорт российских продуктов вырос всего за несколько лет в десятки раз.