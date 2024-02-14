Аграрии России достигли колоссальных успехов за четверть века

Tекст: Ольга Самофалова

Российское сельское хозяйство добилось впечатляющих успехов за последние 23 года. По данным Минсельхоза, объем производства сельхозпродукции в России с 2000 года вырос на 87%, удвоились объемы производства зерна и мяса, на 60% вырос вылов рыбы.

«Это позволило обеспечить продовольственную самодостаточность России и, вдумайтесь в эту цифру, в 30 раз нарастить наш экспорт», – отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Если два десятилетия назад нашу продукцию закупали в основном страны СНГ, то теперь ощутимые объемы нами направляются в Африку, в Южную Америку, в Юго-Восточную Азию», – сообщил министр. «Несмотря на внешнее давление, мы стабильно поддерживаем продовольственную безопасность ряда государств, и это остается в том числе и одним из наших главных приоритетов», – добавил он.

В 2020 году экспортная выручка в АПК составляла 1,4 млрд долларов, а в 2023 году превысила 45 млрд долларов. Рост объемов производства и экспорта привел к тому, что доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, а сегодня их уже 86%, то есть показатели удвоились.

Россия занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем – по поставкам ячменя.



«Российская Федерация выступает крупным и во многом стабилизирующим поставщиком на мировом рынке по целому ряду аграрных продуктов», – заявил министр сельского хозяйства РФ.

«Если кратко описать состояние сельского хозяйства в момент ухода Ельцина с поста президента России, то наиболее подходящими терминами будут разруха и развал.

Показательным примером может служить объем зерна, заготовленного в ходе уборочной 1999 года. Внутренний спрос был 70 млн тонн, а заготовили только 56 миллионов. Чтобы покрыть дефицит правительство обратилось к США за продовольственной помощью в 5 млн тонн зерна.

Причем эти поставки планировалось осуществить в кредит. Денег на оплату у России просто не было», – рассказывает Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

Сельское хозяйство финансировалось по остаточному принципу, никакой обоснованной стратегии его развития не было. «Предприятия АПК с трудом выживали, а значительную часть из них обанкротили в ходе весьма сомнительных сделок. Из-за низкой маржинальности бизнеса в отрасль не спешили приходить частные деньги. А принцип «рынок все решит сам», которым руководствовались в эпоху правления Ельцина, фактически блокировал помощь и дотации государства на нужды сельского хозяйства. Понятие «продовольственная безопасность страны» тогда на повестке дня не стояло», – отмечает Максимов.

В те годы россияне дорвались до импортных продуктов питания.

«Нулевые были периодом расцвета импорта в России, россияне буквально «гонялись» за импортными товарами. Казалось, что любой иностранный продукт более качественный. Например, доля импорта в мясе птицы составляла 70% в начале 2000-х.

Однако со временем произошло перенасыщение и понимание, что российская продукция не уступает импортной по качественным и вкусовым характеристикам. Начался обратный процесс», – говорит Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

«С приходом Путина и его правительства ситуация в АПК стала кардинально меняться в лучшую сторону. Во-первых, в рамках концепции национальной безопасности власти озаботились краеугольной ее составляющей: продовольственным суверенитетом. В частности, была подготовлена и принята госпрограмма развития сельского хозяйства. Этот фундаментальный документ позволил обеспечить стратегическое планирование в сфере АПК и определил сельское хозяйство как одно из приоритетных направлений развития страны в целом. Во-вторых, у власти появилось четкое понимание, что в современном мире АПК только отчасти зависит от природных условий и размеров самой отрасли. Куда более серьезно агроиндустрия зависит от производства специальной техники, энергетики, наличия удобрений, селекции и высоких компетенций, таких как генная инженерия. Развивать и модернизировать сельское хозяйство без поддержки государства немыслимо», – рассказывает Максимов.

Россия достигла продовольственной безопасности по основным позициям. В 2023 году страна была обеспечена зерном вообще на 185,5%, растительным маслом – на 221,1%, рыбой – на 153,2%, сахаром – на 103,2%, мясом – на 101,6%, молочными продуктами – на 85,7%.

Собственно, как только Россия достигла уровня самообеспечения по продовольствию, отрасль начала расти за счет экспорта своей продукции, причем не только в страны СНГ, но также в Китай и другие страны Глобального Юга.

Заметный рост экспорта российской продукции АПК начался с 2017 года – в среднем на 15% в год. Основное ускорение роста приходится на 2020-2022 годы – в среднем 17,5% в год. Если в 2019 году Россия экспортировала продовольствия на 25,6 млрд долларов, то в 2022 году – уже на 41,6 млрд долларов, а в 2023-м – на 45 млрд долларов.

Помогло в том числе продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в 2014 году в ответ на санкции Запада, а также льготная программа кредитования, запущенная в 2017 году. Помогает также разворот на Восток. Например, производители мяса открывают для себя новые рынки сбыта в виде Китая и Индии.

«Именно Россия рассматривается большинством игроков рынка продовольствия как наиболее адекватный, последовательный и надежный поставщик. Попытки «отменить» Россию на этих продовольственных рынках безусловно возможны, но очевидно, что уже сейчас наш экспорт весьма диверсифицирован, а партнерские соглашения позволяют говорить о его стабильности и тенденции к росту.

Чтобы обеспечить этот самый рост требуется не останавливаться на достигнутом и активно развивать те сектора АПК, где пока еще Россия не имеет необходимого запаса прочности.

В первую очередь это вопросы производства семенного материала и селекция, племенное хозяйство по птице и крупному рогатому скоту, развитие сельскохозяйственной науки на уровне лучших современных стандартов», – считает Максим Максимов.

России нужно делать упор на экспорт продукции высоких переделов с максимальным уровнем добавленной стоимости, которая будет формироваться и оставаться внутри России, добавляет собеседник. Постепенно Россия так и делает. «По крайней мере, производство и продажа муки выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что мы продаем больше продуктов с увеличенной добавочной стоимостью: муку, а не зерно, подсолнечное масло, а не семечку. Это очень хороший тренд», – отмечает Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.