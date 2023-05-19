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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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    Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

    Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт
    		  
    19 мая 2023, 11:10
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?

    «Несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 млрд долларов в прошлом году», – сказал президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ. Рост действительно приличный (12%) по сравнению с прошлым годом, когда на сельскохозяйственном экспорте удалось заработать 37,1 млрд долларов. Причем поставки сельского хозяйства растут каждый год –  двузначными цифрами. В 2021 году экспорт вырос на 21% по сравнению с 2020 годом.

    «Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна – почти 158 млн тонн», – сказал президент.

    Россия не только показывает хороший урожай зерновых, но и ставит рекорды по экспорту, а зерновые – это главный наш экспортный товар. Причем для российских экспортеров участие в зерновой сделке, которая была продлена еще на два месяца, не имеет особого значения, заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина «Агроинвестору». Потому что российскую пшеницу и так расхватывают как горячие пирожки. Например, с 1 по 15 мая было вывезено более 2 млн тонн пшеницы – это значительно больше, чем за тот же период прошлого года.

    «Ожидается, что по итогам 2022–2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн тонн», – сказал президент, добавив, что на мировом рынке наблюдается достаточно высокое предложение зерна, что оказывает давление на цены и влияет на планы наших аграриев. «Все это, безусловно, нужно принять во внимание, чтобы в будущем исключить снижение посевных площадей под зерно в стране», – указал глава государства.

    «Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. И мы зарекомендовали себя как надежные и предсказуемые партнеры. Именно так будем действовать впредь»,

    – подчеркнул он.

    Минсельхоз России называет чуть более скромные цифры по экспорту в новом сельхозгоду (начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 30 июня 2024 года). Россия экспортирует 50–55 млн тонн зерновых, из них пшеница составит около 45 млн тонн, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. «Ну и можно констатировать, что сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет, соответственно, российское происхождение», – сказал глава Минсельхоза.

    Еще один важный показатель для России как с точки зрения доходов, так и национальной безопасности – это тот высокий уровень самообеспеченности продовольствием, которого удалось добиться.

    Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. По словам Путина, по зерну показатель составляет 185,4%, по мясу – 101,6%, по рыбе – 153%, по растительному маслу – 211%, по сахару – 103,2%. Не достигают стопроцентного барьера показатели по овощам (89,2%) и молоку (85,7%).

    Добиться таких результатом удалось, конечно, не за один и даже не за два года. На это ушли десятилетия целенаправленной работы. Если вспомнить, то расцвет импортных продуктов в магазинах в России пришелся на нулевые. Например, по данным ассоциации «Руспродсоюз», в начале 2000-х доля импорта в мясе птицы составляла 70%. Можно вспомнить всеми любимые «ножки Буша», которые пришлось запретить к завозу в Россию, чтобы расчистить дорогу инвестициям в собственное производство птицы. Теперь Россия производит мяса птицы больше, чем россияне могут потребить, внутренний рынок насытился. Поэтому цены на мясо птицы относительно невысокие, и есть что отправлять на экспорт. Дополнительный толчок к экспорту российского продовольствия, кстати, дало продовольственное эмбарго 2014–2015 годов как ответ на западные санкции.

    По зерну Россия уже давно достигла самообеспеченности, и это главный продукт для экспорта в аграрной категории. Одновременно с этим развивалась также сахарная отрасль и производство масличных. На сахарном рынке уже давно проблемы другого порядка – это перепроизводство и низкие цены. Кроме того, сахарные заводы нуждаются в современной модернизации и в открытии новых рынков сбыта для себя.

    Что касается масличных, то инвесторы тоже давно открыли для себя эту маржинальную отрасль, обеспечили внутренний рынок и активно экспортируют продукцию. Потому что спрос на эти культуры на глобальном рынке только растет. В прошлом году Россия собрала новый рекордный урожай масличных культур и в итоге может стать ведущим поставщиком подсолнечного масла, потеснив с первого места Украину. Сейчас экспорт подсолнечного масла также идет рекордными темпами. Все это создает отличные предпосылки инвестиций в новые заводы по переработке масличных, и такие инвестпроекты имеются.

    Почему же ситуация по овощам и молочной продукции немного иная, и там достигнуть 100% самообеспечения еще не удалось? На самом деле ситуация довольна неплохая, учитывая то, что в Доктрине продбезопасности прописана цель достичь не 100%, а 90%. И это уже очень близко.

    Во-вторых, здесь изначально был силен импорт в силу погодных условий в России, где овощи можно выращивать в открытом грунте только в сезон. А на молочном рынке была и остается сильной конкуренция с белорусской молочкой. В-третьих, инвестиции в овощи закрытого грунта, то есть в тепличное хозяйство, стартовали, по сути, только после 2015 года, то есть после начала геополитического противостояния. В отличие, например, от тех отраслей, где самообеспечение уже превышает 100%: их развитие началось на 10–15 лет раньше. Поэтому тепличному хозяйству требуется немного времени, чтобы достичь нужных целей.

    Любопытно, что сначала инвесторы кинулись выращивать огурцы в теплицах, потому что экономически отдача от вложений здесь происходит быстрее, чем от инвестиций в томаты. Вкладываться в выращивание помидоров в теплицах многие сначала не хотели, поэтому этот процесс начался позже. Это привело к тому, что теперь на рынке огурцов наблюдается переизбыток, что приводит к низким ценам в магазинах. А собственных грунтовых помидоров не хватает, особенно в весенний период, до того как появятся овощи в открытом грунте, и томатов приходится больше импортировать. Это влечет за собой рост стоимости помидоров в магазинах.

    «Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, уровень самообеспечения овощами в стране должен составлять не менее 90% на каждую категорию. Рынок тепличных огурцов фактически достиг этой отметки еще в 2019 году. Тем не менее производство в стране продолжает расти, что негативно сказывается на отпускных ценах на продукцию в летне-осенний период.

    Экспортный потенциал страны в разрезе данной культуры, очевидно, растет. При этом текущие «санкционные» реалии не позволяют реализовывать его в полном объеме. По данным ФТС, в последние годы на Украину и Беларусь приходилось более 90% отгрузок огурца, в то время как прочие экспортные направления не были проработаны и воплощены», – отмечают эксперты ИКАР.

    А вот уровень самообеспеченности томатами пока еще отстает от целевых значений: в 2022 году показатель прибавит 5% и составит 62%, оценивает ИКАР. При этом импорт томатов сокращается и наблюдается небывалый рост цен на них, что, вероятно, могли заметить россияне этой зимой и весной.  

    Что касается рынка молока и молочного животноводства, то здесь ситуация сложная, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. На внутреннем рынке благодаря инвестициям наблюдается избыток молока в товарном секторе и резкое падение цен (на сырое молоко на 15–20%). И здесь российской молочке очень помог бы экспорт. Проблема в том, что из-за правил ВТО Россия не может помочь отрасли за счет экспортных субсидий. Поэтому эксперт предлагает помочь с помощью механизма частного субсидирования.
     
     
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