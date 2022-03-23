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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

Вместо одного политического «полюса» в мире появится сразу несколько новых центров силы Martin Poole/moodboard/Global Look Press
Президент Байден анонсировал «новый мировой порядок», который возникнет по итогам нынешней украинской эпопеи. Похоже, между Москвой и Вашингтоном вдруг возникло согласие, но лишь по этому единственному пункту. В Москве ведь тоже говорят об «эпохальной битве» за новый миропорядок. Впрочем, Байден явно лукавит, поскольку он мечтает лишь реставрировать прежний уклад – с лидерством США. Каким же станет новый мир на самом деле? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Определилось главное русофобское государство Прибалтики

Блогер Кирилл Федоров стал символом латвийских репрессий против тех, кто поддерживает Россию кадр из видео
Прибалтийские страны давно стали средоточием ненависти к России, но то, что происходит сегодня, невозможно было даже представить. На людей, осмелившихся публично высказать поддержку действиям РФ на Украине, заводят уголовные дела, вызывают на «беседы» и заносят их данные в свой местный «Миротворец». Всем этим отличаются власти Латвии – и эта страна, пожалуй, переплюнула своих соседей по русофобии.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения. Подробности...
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Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Россия ударила Японию в больное место

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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Продукты питания становятся оружием Запада

    Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России
    		   23 марта 2022, 11:50
    Фото: Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России?

    Американские фермеры обеспокоены небывалой засухой на юге страны, в частности, в Канзасе. Это нанесет серьезный удар по урожаю зерновых. Погода – традиционный фактор, который неподвластен человеку и вносит коррективы в урожай зерновых. Однако в этом году засуха в США далеко не главный фактор для образования дефицита и роста цен на зерновые и пшеницу. Ситуация на Украине и санкционные удары Запада по России несут еще больше угроз для устоявшегося порядка на мировом рынке зерновых. Рынки сбыта у США и у российско-украинских поставщиков разные. Однако сокращение предложения сразу в нескольких регионах сулит куда более негативные последствия миру.

    Евросоюз и Греция должны готовиться к дефициту зерновых на рынке, заявил во вторник первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис. Цены на зерновые уже выросли в Европе. Дефицит будет означать значительный рост цен и волнения в более широком регионе, особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока, указал греческий министр.

    Россия входит в список крупнейших мировых поставщиков зерна, и санкции в этой области приведут «к дефициту и росту цен и особенно ударят по беднейшим странам», подчеркивает Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет компании Германии в Восточной Европе и СНГ. Они считают, что санкции не должны привести к полному разрушению российской экономики и обнищанию населения. Потому что полный разрыв европейско-российских экономических связей совершенно контрпродуктивен для мирного будущего Европы.  

    Заняться проблемой продовольственной безопасности потребовал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, масштаб производства зерновых на Украине и в России известен, и уже видны последствия на Украине: невозможность сбора урожая, посева и экспорта. Ситуация на Украине может спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в 2022 году, говорил Le Figaro министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди.

    Россия и Украина вместе обеспечивают около 26% мирового экспорта пшеницы. На Россию приходится 16% мирового экспорта, на Украину – 10%

    (данные Министерства сельского хозяйства США). Россия долгие годы шла к тому, чтобы вернуть себе лидерство по экспорту пшеницы. И она добилась этого к 2018 году, серьезно нарастив рыночную долю и обогнав по этому показателю и США, и Евросоюз.

    Ситуация на Украине и санкционный удар Запада по России может привести к сокращению экспорта пшеницы из России и сокращению урожая на Украине. Поставки украинского зерна через Азовское море уже остановлены. Черноморские порты продолжают работать, хоть и не в полную силу. Поэтому Россия продолжает экспорт. В марте она может экспортировать более 2 млн тонн пшеницы при условии хорошей погоды, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это будет хороший результат, если проблемы с логистикой и проведением оплаты из-за санкций не внесут свои коррективы. Египет и Турция, как главные покупатели российский пшеницы, стараются в этом месяце импортировать из России как можно больше зерновых.

    Основные покупатели недорогой черноморской пшеницы – это африканские и азиатские импортеры. Так, на 80% от поставок пшеницы из России зависят Катар, Руанда, Киргизия, Египет, на 70% – Турция.

    Если экспорт зерновых из России по той или иной причине остановится или будет ограничен, то этим странам придется искать альтернативных поставщиков. Запад напрямую, вероятно, не решится запретить экспорт пшеницы из России. Но чтобы навредить, это и не обязательно. США могут угрожать санкциями судам, которые заходят в российские порты или имеют дело с «токсичными» российскими товарами. И это сразу сделает сложным экспорт зерна из России. Другой вариант – Россия сама может запретить экспорт зерновых в виде ответной меры или для обеспечения собственной продовольственной безопасности на фоне ценового хаоса и дефицита на мировых рынках.

    Любой сценарий приведет к дефициту и еще более серьезному росту цен на пшеницу, которые и так достигли 14-летнего максимума еще в первую неделю начала спецоперации России на Украине.

    Смогут ли покупатели из Африки и Азии найти альтернативную российской и украинской пшеницу? Кроме России и Украины, на которые приходится 26% мирового экспорта пшеницы, есть еще ЕС, который занимает 18% рынка, Австралия – 13%, США – 11%, Индия – 5%. В ЕС уже заговорили о том, что необходимо засеивать все имеющиеся неиспользуемые поля, однако речь о кормовых культурах – сое и кукурузе, которыми надо кормить скот. У США будут проблемы с урожаем пшеницы из-за засухи. Местное министерство сельского хозяйства говорит, что в этом году американские фермеры вырастят лишь немногим больше пшеницы, чем в прошлом.

    Австралия старается производить и экспортировать больше, но ей пока не удавалось значительно подняться вверх. Там также говорят о скромном росте экспорта, если он вообще случится. Индия сама потребляет много пшеницы, но в последнее время начала ее экспортировать в небольших объемах. Эта страна вполне может воспользоваться высокими ценами на пшеницу и нарастить ее экспорт. Альтернативные поставщики находятся в более отдаленных регионах (США, Австралия, Индия), что сделает доставку товара, конечно, дороже.

    В любом случае полностью заместить украинские и российские объемы пшеницы так быстро не в состоянии ни один другой производитель. Поэтому за дефицитную дорогую пшеницу начнется ожесточенная ценовая борьба. «Лишняя» пшеница достанется тем странам, которые смогут заплатить за нее более высокую цену. В неравной борьбе выиграют более богатые развитые страны, а проиграют – беднейшие, где доля голодающих неизбежно продолжит расти. Продукты питания и так стали дорогими как никогда, а уход с рынка российской и украинской пшеницы сделает более дорогим хлеб и муку.

    Рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине грозит вызвать глобальный продовольственный кризис, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения. Это угрожает вылиться в глобальный голод», – отметил он. По его словам, необходимо «прекратить боевые действия и дать миру шанс».

    В отличие от ряда западных компаний, например, «Икея», «Макдоналдс», крупнейшие сельскохозяйственные компании не убегают из России. Так, Cargill, Bayer и Archer Daniels Midland (ADM) игнорируют призывы разорвать отношения с Россией и продолжают продавать семена и обрабатывать урожаи в России. Потому что они понимают, что речь идет о доступности продуктов питания как для самих россиян, так и для жителей других стран.

    Так, на прошлой неделе некоторые украинские и американские организации в области экологии и сельского хозяйства написали письмо, требуя, чтобы Cargill полностью ушел из России, отмечает WSJ. Это компания работает в нашей стране с 1964 года. Она управляет местными заводами по производству кормов и зерна для скота – и отказалась их закрывать. «Продукты питания – это базовая потребность, они никогда не должны использоваться в качестве оружия», – парировали в компании Cargill, которая еще в 1990-х годах купила глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский» в Тульской области, затем построила маслоэкстракционный завод в Волгоградской области, элеватор в Воронежской области и другое.

    В немецкой компании Bayer также заявили, что ограничения на продукты питания лишь увеличат человеческие жертвы. Поэтому компания уже поставила российским фермерам и семена, и пестициды, необходимые для посевов. Еще один производитель пестицидов и посевного зерна – компания Syngenta – также продолжает поставки семян и химикатов российским фермерам, чтобы смягчить продовольственный кризис в мире. Ее бизнес в России и на Украине оценивается в один миллиард долларов. Продолжат работать в России также ADM, Bunge и Viterra, а также зерновое подразделение сырьевого гиганта Glencore. Но они ограничат некоторые операции и экспансию. ADM, наряду с Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем. ADM – это традиционная американская агропромышленная компания, которая работает на многих развивающихся рынках, в том числе и России. В 2018 году ADM выкупил за 3 млрд рублей у ростовского холдинга «Астон» 50% дивизиона по производству крахмалов и сиропов.

    Американская компания Bunge еще в 2004-2005 годах приобрела элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области и зерновой терминал в Ростове-на-Дону. В 2008 году компания ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод в Воронежской области, где выпускает известное подсолнечное масло марок «Олейна» и Ideal.

    То, что экспорт российский пшеницы продолжается сейчас, тоже говорит о том, что международные трейдеры решили не усугублять продовольственные проблемы в мире.

    Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН посчитали, что на грани голода окажется около 13 млн человек из-за роста цен на еду и перебои с поставками. Пострадают в первую очередь не те западные страны, которые вводят санкции, а страны с низким уровнем дохода. Появляются опасения, что грядущий продовольственный кризис может привести к голодным беспорядкам.

    Этот скачок вызвал опасения по поводу продовольственной безопасности и вызывает воспоминания более чем десятилетней давности, когда скачки цен привели к голодным беспорядкам в более чем 30 странах, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке.


     
     
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