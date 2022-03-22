США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг.

ЕС готовит пятый пакет санкций против России, уверяют дипломатические источники Reuters. Вслед за США Брюссель тоже задумался ударить по российским углеводородам. Однако ЕС обсуждает только нефтяное эмбарго, четко дав понять, что отказ от российского газа невозможен в ближайшие годы. Президент США Джо Байден прибудет в Брюссель 24 марта для участия в саммите НАТО и во встрече G7.

Ранее США первыми ввели эмбарго на поставки из России нефти, нефтепродуктов, а также газа и угля. Но газ и уголь они запретили скорее для придания большего веса санкциям и для демонстрации Европе, как надо. Потому что ни газ, ни уголь американцы у России, по крайней мере в значимых объемах, не покупали.

«США не скрывают давления на Евросоюз. Байден хочет убедить европейцев принять те же санкции, что и США. К агитации против российской нефти включились и основные союзники США в Европе – Прибалтика и Польша. Но не факт, что европейцы введут эмбарго, по крайней мере, сейчас. Потому что последствия для их экономики будут значительно хуже, чем для американской», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, европейцы не смогут так просто, как США, найти замену российской нефти. «В США шли небольшие по сравнению с Европой объемы нефти и нефтепродуктов из России. Кроме того, статистика показывает, что США начали заранее, еще до введения эмбарго, сокращать закупку нашей нефти и нефтепродуктов и искать альтернативных поставщиков. В 2021 году Россия поставляла в среднем 700 тыс. баррелей в сутки в США, но уже в начале 2022 года объемы резко пошли вниз. В феврале было лишь 143 тыс. тонн, а в марте чуть больше 40 тыс. баррелей в сутки. Плюс американцы дали своим компаниям отсрочку в 45 дней на отказ от российской нефти», – говорит Юшков. Получается, что у США ушло где-то три месяца на то, чтобы радикально сократить объемы закупки российской нефти и нефтепродуктов.

Но для Европы этот процесс отстройки новой схемы поставок будет сложнее и займет куда больше времени. Только одна Германия экспортирует из России 560 тыс. баррелей в сутки, Польша – 360 тыс. баррелей, Нидерланды – 260 тыс. баррелей, Финляндия – 180 тыс. баррелей, Бельгия – 160 тыс. баррелей, плюс другие страны.

Европейцам потребуется больше времени для поиска альтернативных поставщиков и того сорта нефти, который подходит для европейских НПЗ взамен российской Urals, для заключения новых долгосрочных контрактов и перестройки всей системы логистики и доставки. Европейцам придется заманивать других поставщиков более высокими ценами на нефть. Во время процесса перестройки рынка неизбежно будут возникать разные эксцессы в виде каких-либо сбоев и задержек поставок, что будет приводить к скачку цен, отмечает отраслевой эксперт.

Важно, какой формат нефтяного эмбарго выберет Евросоюз, будет ли переходный период и насколько длительным он будет. «Если ЕС решит одномоментно отказаться от закупки российской нефти здесь и сейчас, то это будет шок для мирового рынка. Россия так быстро не сможет перенаправить все объемы на другие рынки сбыта, поэтому ей придется частично останавливать добычу. А это приведет к созданию большого дефицита на глобальном рынке и росту цен до 200-300 долларов за баррель, о чем как раз предупреждал министр энергетики РФ Александр Новак», – отмечает Юшков.

Менее радикальный сценарий заключается в том, что ЕС предлагает отказаться от российской нефти в течение довольно большого времени, например, в течение года.

«Тогда мы постепенно поменяемся рынками сбыта с ближневосточными поставщиками. Российская нефть уйдет в Азию, прежде всего в Индию и Китай, а также в Юго-Восточную Азию и Южную Америку. А производители нефти Ближнего Востока, прежде всего Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, отправят свои объемы на европейский рынок», – рассуждает Игорь Юшков.

Издержки европейцев несомненно вырастут. Цены на фоне всех этих рисков в любом случае подрастут, баррель будет стоить в районе 120-150 долларов. Сегодня цены в 110 долларов – уже новая реальность.

Россия намерена увеличить транзит нефти через Казахстан в Китай. Сейчас по этому трубопроводному маршруту идет 10 млн тонн нефти в год. Часть нефти из транзитной трубы казахи берут для Павлодарского НПЗ, но возвращают в трубу эти же объемы в виде собственной нефти. По словам эксперта, Россия может не только увеличить транзит своей нефти через Казахстан, но и договориться о том, чтобы загружать полностью все казахстанские НПЗ российской нефтью. От этой истории все окажутся в плюсе. Россия будет продавать нефть казахам с меньшим дисконтом, чем на внешних рынках (сейчас скидка 30 долларов за баррель из-за риска санкций), а казахи смогут на экспорт отправлять больше собственной нефти и класть себе в карман доходы от экспортных пошлин.

Трубопроводные поставки в целом имеют меньше санкционных рисков, чем морские поставки нефти. Однако у России нет больших возможностей для расширения трубопроводных поставок нефти. Поэтому везти черное топливо в Азию придется в основном на танкерах по морю. Расходы на транспортировку неизбежно вырастут, да и продавать нашу нефть придется с дисконтом. Китай и Индия этому будут несказанно рады. В России пострадают от этого в первую очередь нефтяные компании. Скорее всего, снизятся доходы и российского бюджета. Хотя это не будет, конечно, означать полной потери доходов от экспорта нефти. Власти сейчас обсуждают изменения налоговой системы для нефтяников.

Если индусы и китайцы смогут получать российскую нефть по более низкой цене, то европейцы вынуждены будут платить за альтернативную нефть дороже. Черное золото на всех этих санкционных историях точно вырастет в цене. Это неизбежно приведет к росту издержек любого транспорта (автомобильного, авиационного), удорожанию логистики, а следом по цепочке всех товаров на полках.

«Больше всего ЕС останавливает от ввода санкций против российской нефти то, что Россия в ответ может ввести контрмеры и перекрыть поставки других углеводородов в Европу.

Если правила игры больше не действует, то зачем России играть роль надежного поставщика газа? Ведь сейчас Газпром продолжает удовлетворять все заявки европейцев: газ идет и через Польшу, и через Украину. Европа боится, что Россия отключит ее от газа и прекратит поставки угля», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

С газом ситуация сложнее, что признают в самом Евросоюзе. Россия не сможет физически перенаправить газ из Европы в Азию, ей придется остановить добычу. Европа в теории может найти другой газ на других рынках и перенаправить его к себе, но это будет означать, что на другом рынке возникнет жесткий дефицит газа. На практике начнется ценовая война между Азией и Европой за поставки газа, из которой все выйдут проигравшими. Убрав Россию с рынка газа, мировой рынок уйдет в жесткий дефицит, который никто не сможет восполнить долгое время.

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Европейцы могли бы перейти на уголь взамен российского газа, но проблема в том, что Россия является крупнейшим поставщиком угля в Европу. И вряд ли Москва, отключив ЕС от газа, оставит поставки угля туда.

В Евросоюзе также заговорили о неких портовых ограничениях. Ранее в США на уровне рассуждений грозили заблокировать России морские торговые пути. В худшем варианте это может привести к третьей мировой войне, если американские суда начнут охотиться на танкеры с российской нефтью в международных водах. В ЕС пока обсуждают лишь запрет на вхождение российских и связанных с Россией судов в европейские порты. Так утверждает министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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