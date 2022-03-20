Ради удара по России США готовы заставить голодать весь мир

В ответ на угрозы министра сельского хозяйства США ударить по российским удобрениям, Бразилия выступила резко против. Нельзя вводить эмбарго на удобрения из России, потому что это не только усилит глобальную инфляцию, но и угрожает нехваткой продовольствия, предупреждают бразильцы. И Европа, и сами США сильно зависят от российских удобрений. Почему же Вашингтон не боится роста числа голодающих?

Российские удобрения нужно исключить из списка товаров, попавших под санкции из-за военной операции РФ на Украине, заявила министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас. Запрет на поставки удобрений из России усиливает инфляцию и угрожает продовольственной безопасности, особенно в уязвимых странах. По всему миру уже и так голодает более 800 млн человек, добавила она.

Бразилия является крупнейшим импортером удобрений. Она закупает за границей 85% удобрений. На Россию и Белоруссию (которая тоже находится под экономическими санкциями) приходится в совокупности 28%. Если удобрения будут в дефиците, то под вопросом окажется статус Бразилии как крупнейшего экспортера сельхозпродукции, начиная от соевых бобов и заканчивая кофе и сахаром. «Мы можем создать большую проблему, усугубив глобальный голод», – предупреждает бразильский министр сельского хозяйства.

«Спрос на удобрения на мировом рынке растет быстрыми темпами, в 2021-2022 сельскохозяйственном году их совокупная потребность превысила 195,6 млн тонн. Удобрения стали важным фактором продовольственного благополучия большинства стран мира. Их недостаток всегда сопровождается не только ростом цен на продовольствие, но и увеличением числа голодающих в большинстве регионов мира», – говорит Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

Однако США готовы закрыть глаза на голод ради удара по России. «Возможно, необходимы жертвы, чтобы справиться с неоправданной войной, которую решила начать Россия», – заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак во время виртуального мероприятия, организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН на этой неделе. Именно в ответ на эту угрозу Бразилия выступила с призывом не вводить санкции против российских удобрений.

США, на самом деле, тоже являются крупным импортером удобрений, в том числе из России. Если Бразилия импортирует около 0,9 млн тонн российских удобрений, то США – 0,5 млн тонн.

Почему США готовы нанести удар по российским удобрениям, несмотря на рост голодающих по всему миру? США проще это сделать, чем Европе, так как они меньше зависят от российских удобрений.

«Примерно одна треть всего экспорта российских удобрений приходится на страны Европы и США. Европа достаточно сильно зависит от экспорта российских удобрений, так как их доля составляет порядка 25%, в США она ниже, около 11–12%»,

– отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Только Эстония и Финляндия, которые входят в Евросоюз, импортируют 1 млн тонн российских удобрений, то есть вдвое больше, чем США. А их закупают еще и другие европейские страны, в том числе Польша, Румыния и многие другие.

Европа уже и так лишилась части белорусских удобрений, отказ от российских европейские фермеры вряд ли переживут. Кстати, в прошлом году ЕС пошел на попятную относительно белорусских удобрений: он вывел из-под санкций половину белорусского калия.

Кризис на мировом рынке удобрений начался еще в 2020 году из-за пандемии, которая остановила заводы и нарушила логистику. В 2021 году кризис усугубился из-за санкций против Белоруссии, которая также была значимым экспортером товара в Европу.

«Из-за санкционного давления на основного экспортера удобрений – Россию – в мире усиливается недостаток удобрений и риск недополучения урожая основных видов продовольственного сырья», – говорит Рамазанов. Он поясняет, что недостаток удобрений связан с тем, что ряд стран уже отказываются от российских удобрений, плюс происходит нарушение морских перевозок из-за санкционного давления. В частности, три крупные международные контейнерные компании отказываются отгружать российские товары. «Альтернативных источников покрытия недостатка почти нет», – говорит Рамазанов.

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Кризис и ожидание его обострения заставили цены на минеральные удобрения взлететь до небес. Например, одно из самых востребованных в сельском хозяйстве азотное удобрение – карбамид – стоит в Европе более чем 1000 долларов за тонну. Такие же высокие цены уже и в Египте, и в странах Персидского залива, и в Бразилии, и в Мексике.

Вторая причина, почему США готовы ввести санкции против российских удобрений, в том, что у них найдутся деньги для покупки удобрений у других поставщиков. Ведь когда с рынка уходит один значимый игрок, страны начинают ценовую борьбу за оставшийся дефицитный товар. И выигрывает тот, кто сможет заплатить за удобрения больше. Конечно, США в этой ценовой гонке выиграют, ведь напечатать доллары для них не проблема. Бразилия и другие развивающиеся страны окажутся в более слабой позиции. Санкции введут США, но число голодающих увеличится не в Америке.

К тому же рядом есть Канада, которая снабжает США калийными удобрениями почти полностью. Около трети азота, используемого в США, поступает из-за рубежа, в основном с Ближнего Востока и из России. А фосфорные удобрения страна получает из Саудовской Аравии и Австралии, передает Bloomberg. В США выращивают в больших объемах сою, кукурузу, арахис, подсолнечник и картофель.

ЕС не отделается столь легко, как США. Европа, конечно, тоже найдет средства на подорожавшие удобрения. Но хватит ли на нее поставок с Ближнего Востока? Не говоря уже о том, что европейцы уже вынуждены платить в десятки раз больше за энергетические ресурсы, что вызывает взрыв инфляции. Еще больший всплеск продовольственной инфляции жителям Европы вряд ли понравится. Собственные заводы по производству удобрений в Европе останавливаются. Сначала по ним ударили невероятные цены на газ, потом ограничения по закупке российского сырья (аммиака и хлористого калия).

«Большинство продуктов, конечно, можно выращивать и без удобрений, но тогда объемы урожая снизятся в разы, а по некоторым видам продовольствия в два-три раза. Европейские фермеры могут понести серьезные потери, ведь в этом году и так вырастут затраты на энергоресурсы.

В Европе около 60% посевных площадей приходится на зерновые – пшеницу, кукурузу и ячмень, на остальных площадях выращивают кукурузу, овощи, рис, сахарную свеклу и виноград. А значит, от них можно ждать самого большого роста цен», – отмечают аналитики «Фридом Финанс».

Безусловно, Россия от санкций тоже пострадает, так как она лишится экспортных доходов от продажи удобрений. В 2021 году Россия только на калийных удобрениях заработала 3,3 млрд долларов, поставив на экспорт почти 12 млн тонн, увеличив продажи почти на четверть, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Еще почти 4,5 млрд долларов было получено на экспорте азотных удобрений, экспорт которых составил 14,5 млн тонн. Плюс 4,7 млрд долларов – на экспорте смешанных удобрений (за 11,2 млн тонн).

Для российских компаний рынок ЕС очень значим. Например, для «ФосАгро» это был второй после России рынок по объему поставок фосфорсодержащих удобрений. «На ЕС пришлось 39% от экспортной выручки компании, или 26% от совокупной выручки группы по итогам 2020 года. Более того, компания обеспечивала 18% от импорта удобрений ЕС. Из-за возможных эффектов от санкций компании, вероятно, может потребоваться переориентировать экспортные поставки, однако с учетом их существенных масштабов это будет проблематично. Продажи могут быть перенаправлены, прежде всего на рынки АТР», – отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Однако в отличие от Европы и других стран, которые не дополучат удобрения из-за западных санкций, российские фермеры получат все необходимые им удобрения – и возможно, даже по более привлекательной цене.

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