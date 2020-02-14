Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом.

Порядка 99% продуктов питания в магазинах РФ в настоящий момент имеют отечественное производство, заявил на днях министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Если вы помните 90-е годы, когда мы с вами в магазин приходили, было все импортное, включая огурцы, а когда сегодня ты приходишь, то у нас 99% продуктов российские. Я только рад», - сказал он.

Не преувеличивает ли министр результаты импортозамещения продуктов питания?

В торговых сетях X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превышает 90% ассортимента, отмечает представитель X5 Retail Group.

В гипермаркетах «Лента» порядка 95% продуктов закупается в России. «Доля товаров отечественного производства в отдельных категориях может достигать 98%. Доля импорта зависит от категории. 100% она составляет в экзотических фруктах, но значительно ниже, например, в капусте и так далее», - говорит представитель «Ленты». В магазинах «Вкуссвила» доля отечественных продуктов составляет 90-93%.

А вот в продуктовом онлайн-супермаркете «Утконос» доля отечественных продуктов составляет 74,42%, отметил представитель компании. Наибольшая доля продуктов отечественного производства в 100% представлена в категориях «колбасная гастрономия» и «охлажденное мясо». Лидерами по доле продуктов российского производства также являются торты и пирожные (92%), молочные продукты (90%), хлеб (88%), заморозка (83%), диабетика (81%), сыры (79%), отмечает представитель «Утконос онлайн».

В «Окей» отказались предоставить информацию о доли импорта и местных продуктов, в «Азбуке вкуса», «Глобус Гурмэ», а также в «Диски», «Магните» и «Метро» тоже не ответили на запрос.

Исходя из данных сетей, получается, что в российских магазинах в целом доля отечественных продуктов все-таки варьируется от 75% до 95%. Но в целом ситуация в магазинах по сравнению с 90-ми годами, конечно, кардинально изменилась, что заметно невооруженным взглядом.

Расцвет импортных продуктов в России пришелся на нулевые.

«В постперестроечный период россияне буквально «гонялись» за импортными товарами. Казалось, что любой иностранный продукт более качественный. Например, в начале 2000-х доля импорта в мясе птицы составляла 70%»,

- отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Сейчас мясо – это как раз та категория, где доля отечественной продукции доходит почти до 100%, по крайней мере, по мясу птицы и свинины. Когда-то полки магазинов были завалены «ножками Буша», которые пользовались бешеной популярностью. После советского скромного ассортимента россияне просто хотели разнообразия и новых вкусов. Теперь в России производится мяса птицы больше, чем могут потребить россияне, внутренний рынок насытился, и из-за чего цены на птицу теперь столь невысокие. Чтобы расти дальше, производители рвутся на новые рынки. Теперь Минсельхоз работает над тем, чтобы снизить зависимость от импорта по племенному материалу для отечественного птицеводства. Доля импорта здесь доходит до 95-98%. Уже разработана подпрограмма по созданию собственного конкурентоспособного кросса бройлера, на которую из федерального бюджета стоимостью 5,1 млрд рублей.

«Со временем произошло перенасыщение импортом и пришло понимание, что российская продукция не уступает импортной по качественным и вкусовым характеристикам. Начался обратный процесс, - говорит Востриков. - Существенный толчок росту доли российской продукции на полке дали продэмбарго и программы господдержи. Не все из них на данный момент реализованы, но в целом за последние годы общая доля российских продуктов питания на прилавках сетей выросла до 70-100%».

«Уже в августе 2015, то есть через год после введения Россией эмбарго на импорт отдельных категорий продуктов питания, доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90% ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100%, например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе и т.д.», - отмечает представитель X5 Retail Group. И такую тенденцию отмечают во многих торговых сетях.

Единственное, наверно, исключение – это «Вкусвилл». «Что касается ситуации с импортозамещениемс 2014 года, то у нас процесс был обратный. Мы изначально строили ассортимент на отечественных продуктах до 99%, но по мере расширения ассортимента фруктов и овощей стали добавлять импортные продукты и пришли к оптимальной доле в 90-93%», - рассказывают в компании.

До введения Россией контрсанкций, доля импортных продуктов превышала треть, тогда как сегодня доля некоторых товаров отечественного производства достигла 95–100%, указывает Востриков. Причем, импортозаместить удалось по основным продуктам питания, такие как хлеб, мясо, сахар, крупы, яйца. Так, по данным ассоциации «Руспродсоюз», доля отечественной колбасы и муки сегодня превышает 98%, крупы – 99%. Рекордсменом по росту доли среди всех категорий, вошедших в доктрину продовольственной безопасности, стала российская соль.

При этом, покупатель в магазине визуально может не замечать, что почти вся продукция на полках – отечественная, наоборот, на первый взгляд, кажется, что очень много импорта. Однако, скорее всего, покупателей сбивают с толку английские названия.

«Иностранные названия продукции могут ассоциироваться у потребителей с импортом. Но это вовсе означает, что тот или иной бренд был привезен из-за рубежа.

Во-первых, многие транснациональные компании локализовали свои производства на территории РФ. И, фактически, те же известные шоколадные батончики давно производятся в России», - говорит Востриков. Во-вторых, иностранные названия могут использовать исконно-российские производители. Этот чисто маркетинговый ход, который почему-то до сих пор процветает. Видимо потому, что он работает: еще остались люди, которые считают, что иностранное является синонимом качества. Хотя это уже не всегда так.

«Чтобы объективно оценить полку, необходимо более внимательно читать этикетку: на ней всегда указано место производства того или иного продукта, и по большинству категорий оно находится в пределах страны», - говорит Дмитрий Востриков.

Разве что в зависимости от сезона ситуация может меняться. Однако сезонный рост импорта характерен в основном для овощей и фруктов, так как некоторые из них из-за особенностей природно-климатических условий в России не произрастают, например, бананы.

«Традиционно больше импорта по овощам и фруктам в зимне-весенний период, когда предложения продукции прошлогоднего урожая и закрытого грунта на рынке недостаточно. Но уже в мае, когда предложение отечественной продукции на рынке увеличивается, ситуация меняется», - говорит Востриков.

На общую структуру эта сезонность, кстати, влияет не сильно. «Сезонность незначительно влияет на изменение доли импорта и товаров местного производства. Например, в феврале 2019 года доля импорта в ассортименте «Утконос Онлайн» составила 17,21%, а доля отечественных продуктов, соответственно, 82,79%. В июле 2019 года 16,76% - доля импорта в ассортименте и 83,24% - доля продуктов отечественного производства», - отмечает представитель компании.

Это также можно объяснить расцветом овощей и фруктов в России на фоне эмбарго. Отличные результаты удалось добиться по выращиванию тепличных овощей, что и снижает зависимости от импортных огурцов и помидоров в весенне-зимней период. Сбор овощей, выращенных в защищенном грунте, в 2019 году оказался рекордным – примерно 1,3 млн тонн. Потому что фермеры модернизировали старые теплицы, а новые, построенные в 2018 году, начали выходит на полную мощность.

Полностью импортозаместить импортные яблоки России еще не удалось. Процесс выращивания и сбора урожая здесь тоже непростой. Однако до 2014 года вообще речи не было о массовой коммерческой продаже отечественных яблок. Все полки были забиты товаром из Польши. А в прошлом году в России было произведен рекордный объем плодов и ягод в 3,46 млн тонн. Это удалось благодаря закладке рекордных площадей садов.

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Правда, чтобы достичь уровня самообеспечения в 60%, как прописано в доктрине продовольственной безопасности, этого недостаточно. Но это показатель растет и уже почти 40%. Планы российских садоводов по расширению площадей садов вселяют надежду на еще большие успехи. Крупнейший производитель яблок в России – «Сад - Гигант Ингушетия» планирует к 2023 году вдвое увеличить производство яблок ( с 24 тыс. тонн в 2019 году до 55-60 тыс. тонн). И эти планы будут реализованы: в последние два года были заложены сотни гектаров садов, которые пока просто не вышли на этап плодоношения.

Вместе с тем удивляет 100% доля отечественного производства в категории питьевого молока и по молочным продуктам в рознице. Потому что статистика показывают высокую долю импорта молочных продуктов из Белоруссии. Так, по данным «Союзмолока», при общем объеме ресурсов российского рынка молока в 39,8 млн тонн импорт составляет 7 млн тонн. Белоруссия лидирует по поставкам в Россию большинства видов молочной продукции. По творогу белорусы занимают почти 100% долю в импорте, по питьевому молоку и сливкам – 80%, по кисломолочной продукции – 93% и т.д. «Белорусское молоко действительно составляет серьезную конкуренцию российским товарам, однако вместе с тем позволяет восполнять дефицит молока-сырья, который пока сохраняется в России», – отмечает представитель «Союзмолока» Мария Жебит. Впрочем, уровень самообеспеченности России молочной продукцией составляет почти 82%, и это лишь на 8% меньше цели, прописанной в доктрине продбезопасности.

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