Как государство помогает фермерам богатеть

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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              Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
              Текст: Юрий Васильев, Тамбовская область – Москва

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              Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время, выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД.

              – Гусь линдовский, – аттестует ближайшую птицу Вера Раева из села Петровское, Петровский район Тамбовской области. – Только ближе не надо, ладно?

              Хорошо, что предупреждает вовремя: ближайший гусак вскидывает шею без объявления войны, щелчок его клюва рассекает воздух в паре миллиметров от неосторожно выставленной ладони. Небольшое стадо в загоне на заднем дворе дома, где живут родители Раевой и ее семья: сама фермер Раева В. В., муж, сын и дочка – выглядит внушительно и временами даже угрожающе. Особенно когда гуси все вместе начинают гоготать.

              – Щиплются, а как же, – подтверждает Вера Валерьевна. – Мы привыкли, не боимся. Гусь суровый, но разводить его более-менее нормально, особенно тут. Линдовский – это как тамбовский гусь, только смешанный с другими породами, селекционный. Впервые подалась на получение государственной помощи в развитии хозяйства, сразу выиграла грант по нацпроекту.

              – А вспомните, по какому?

              – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», грант «Агростартап». К конкурсу назубок выучила, – говорит Вера Валерьевна, обладательница более двух миллионов рублей на развитие собственного птицеводческого дела.

              Гусей у Веры Раевой в этом году было 600. К декабрю осталось 50 – аккурат на две ярмарки перед Новым годом. Остальные за год разлетелись по другим базарам и по оптовым покупателям – Тамбов, Липецк, Москва. Тушки – разумеется, после полной предпродажной подготовки, с ощипыванием и потрошением, «до полусотни в день иногда выходило» – идут по 350 рублей за килограмм. В итоге – за минусом затрат на корма и после уплаты всего, что положено, пусть и по льготным ставкам для начинающих – у Раевых осталось около полумиллиона рублей чистыми. Приличный бизнес, особенно по сельским меркам и для семейного хозяйства. И еще два рабочих места – положенный минимум по условиям гранта: разнорабочий и птицевод – по 12 тысяч, пока что оба на половинной ставке. И бухгалтер – «на основах взаимопомощи»; пока бумаг немного, опять же льготный период.

              (фото: Ирина Евграфова)
              Разведение гусей – сложный бизнес (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              В следующем году отчетности будет больше, а вакансий планируется четыре и «на полный день». Потому что грант, выигранный Раевой, заработает в полную силу – и если все будет хорошо, то двух работников для гусиного хозяйства будет мало. На арендованной половине гектара Вера Валерьевна построит птичник, обустроит пруд и заведет не шесть сотен, как в 2019-м, а все четыре тысячи гусей.

              – А меня все отговаривали с гусями на «Агростартап» выдвигаться, – вспоминает Вера. – Куры, индюки – много заявок, а с гусями только одна до меня была, и ту отклонили.

              Гусь слывет капризным в разведении – хотя Вере вот более-менее нормально – и, как говорят областные чиновники, «неочевидным по экономике». Тем не менее, судьбу предприятия решил четырехлетний Верин сын Никита. После его «Мама, давай заведем гусей» решили все же попробовать.

              – Я подумала: «Кто не рискует, тот не ест», – кажется, Вера изобретает новую пословицу. – План просчитали, с районом и с областным сельхозуправлением проконсультировались. Впервые пошла на грант, впервые выиграла. С нуля.

              Гуси – да, с нуля. А, к примеру, утками в собственном подсобном хозяйстве родители Веры Валерьевны занимались давно. Вера Раева не сразу собралась продолжать семейные традиции птицеводства. Сперва закончила пединститут, «детское дошкольное». Работала в Липецке, в детсаду. Недолго:

              – Поняла, что не мое. Не дети «не мое», детей как раз очень люблю. А вот город – не для меня.

              Село Петровское, если что, работой не обделено. Рядом с Петровским – хозяйство Дубовое, одно из крупнейших по части тамбовских яблок. Здесь же – Избердеевский элеватор, самостоятельный экспортер хлеба: путевки и поощрения для сотрудников, за уборочную можно заработать на иномарку. Муж Веры работает как раз там, высотником. Но если с гусями все получится, то и ему предстоит уйти с работы – такая договоренность уже есть. Удастся все по «Агростартапу» – и через три года Вере Валерьевне можно будет подаваться на помощь по семейному фермерскому хозяйству.

              – Проблемы? Соседи-конкуренты с утками, косо на нас смотрят в последнее время. Кошки лазают, лиса приходит – вон за тем обломком живет, – показывает Вера Раева в сторону разрушенного дома с надписью «продается». – Ходит, но не трогает. Мы тоже не трогаем. Никого.

              – Сначала разграбили, потом продали, – Александр Плужников отпирает дверь своего крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) в городе Жердевке. Двухэтажное капитальное здание с хорошим ремонтом скорее подходит для промышленника, но никак не для агрария. Перпендикулярно – второе такое же, но с разбитыми окнами и полным запустением внутри.

              Казармы истребительного авиаполка были построены около полувека назад. Полк покинул Жердевку в середине девяностых; осталась взлетная полоса с часовым – для защиты от охотников за металлоломом того, что защитить еще можно. Казармы, однако, сразу ушли на муниципальный баланс, потом аренда, потом – «еще много чего было за двадцать-то лет», говорит Александр Викторович. Короче, если не говорить о грустном – в частности о том, что немалая доля трехмиллионного гранта по «Агростартапу» пошла на ремонт, и для всего остального уже пришлось отжалеть полмиллиона из собственных кровных – то в казарме авиаполка теперь выращивают грибы. Шампиньоны. Первые в Тамбовской области, если что.

              – Честно скажу: перед тем, как подаваться на грант, выясняли, чем можно заниматься, – говорит Александр Плужников. – Выбрали грибы, потому что здесь они импортные, а поддержку отечественного производителя никто не отменял.

              Александр Викторович некогда отвечал за матчасть в совхозе «Заря», специализация – яблоки (они на Тамбовщине везде, привыкайте) и вишни. Для того, чтобы перенастроиться на грибы – с подбором поставщика компоста, покупкой и отладкой холодильников и вентиляционной системы, обустройством казармы и т. д. – Плужникову потребовалось несколько месяцев.

              – Офиса пока нет, все площади ушли под шампиньон, – Александр Плужников раскрывает очередной холодильник первого этажа.

              Фермер в курсе, что шампиньоны вообще и грибы в частности – продукт не первой необходимости. И что в мире в среднем съедают по два кило в год на человека, а в России – по одному. И что российское производство грибов пять лет назад составляло 40 граммов на душу населения, а с годами если и увеличилось, то ненамного.

              – Есть куда двигаться по цене, – указывает Плужников. В его плане – 150 рублей за кило оптом, 180 в розницу. Притом что в магазинах такой же шампиньон сегодня – от 200 до 250. – 40 тонн компоста дают 300 кило грибов в сутки. За три волны.

              (фото: Ирина Евграфова)
              Сыр производства фермеров Тамбовской области (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              Деньги по гранту пришли в сентябре. Компост из Тульской области завезли в ноябре. Цикл до сбора урожая – два месяца. В новом году Плужников и его коллеги – пять сотрудников, по 15-17 тысяч рублей в месяц каждому («Большую зарплату положить можно, но пообещать и не заплатить - это очень плохо») – рассчитывают выйти на полтонны в сутки. На окупаемость – через год, к январю-2021.

              - Главное, что мы поняли – что в каждой камере нужна разная температура. Система охлаждения – тоже отечественная, из Питера, очень хорошая, но немного надо научить ее работать так, как нам нужно, - говорит Александр Викторович. – Иначе произведем столько гриба, сколько вся область не съест, а потом будем простаивать. Но ничего, научимся.

              Возможный бренд – «Чибизовка» по старому названию Жердевки. Так же называется и кооператив, в который входит хозяйство Плужникова. Кооператив сложился летом ушедшего года и производит, помимо прочего, колбасу – но здесь, признается глава «Чибизовки» Елена Андросова, надо еще собирать ресурсы. Так что брендированные жердевские шампиньоны при более позднем старте имеют шанс выйти на рынок раньше.

              * * *

              - Степень ответственности, продуманности проектов за последние годы очень выросла, - констатирует Александр Аксенов, начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области.

              - По сравнению с чем, Александр Владимирович? «Агростартап» только в этом году пошел, вместе со всеми нацпроектами.

              - А собственная областная программа для начинающих фермеров? – спрашивает Аксенов.

              Есть такая, да. Правда, только для уже зарегистрированных производителей. И с приоритетами. Для Тамбовщины это куриное яйцо, молоко, мясо крупного рогатого скота, плодоовощное производство. А по «Агростартапу» по факту можно подаваться на что угодно (если, конечно, убедишь комиссию в перспективности дела). Главное – проработать пять лет, создать рабочие места, отчитаться за расходы и производство продукции; тут жестко, но на то и нацпроект.

              А так – действительно на что угодно, судя по тамбовскому продуктовому набору-2019: гуси, грибы, садовая земляника круглый год уже с 2020-го, рыбоводство... И – главное – кому угодно. Не выиграла бы, к примеру, та же Вера Раева грант на гусей – занималась бы своими прежними делами: воспитатель детсада – вполне востребованная профессия, вакансий вокруг Петровского немало. Вот если победишь, то да – быстро в банк и в налоговую регистрироваться в качестве фермера. Месяц на все про все.

              Итог года для "Агростартапа" по-тамбовски таков: почти 80 миллионов рублей, выделенных региону по нацпроекту, в 2019 году получили три десятка фермеров - как зарекомендовавших себя, так и новоиспеченных. Еще полтора десятка стартапов – вновь минутка канцелярита - «подадутся на поддержку» в следующем году. По областной ли программе, по линии нацпроекта – как кому будет удобно. Ну и как повезет, конечно.

              - Бренд может быть как региональным, так и собственным, - подчеркивает Александр Аксенов. Областные бренды определены давно: картошка (в этом году полмиллиона тонн), окорок – своя свинья и собственная технология. И, конечно же, мичуринские яблоки. – А если фермер называет свою продукцию собственным именем или названием села, города, поселка – это дополнительная гарантия качества, всем только на пользу. И региону – в том числе.

              * * *

              - Двух коз продали, потому что рогатые, - говорит Ирина Евграфова, жительница Рассказовского района. – А значит, бодучие. Нам такого тут не надо.

              (фото: Ирина Евграфова)
              Козы - одно из слагаемых успеха современных крестьян (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)

              В Рассказово вяжут теплые носки. Отдельная тема, где в основе - то ли предание о замечательных свойствах местной шерсти, то ли расторопность людей бизнеса, наладившей носочное производство. То ли, как водится, все это, взятое вместе – и много прочего, заслуживающего особого рассказа из серии «бренды наших регионов».

              Евграфовы тоже вязали и торговали. Теперь, однако, у Ирины и ее семьи – самостоятельный рассказовский бренд: «Крестьянское хозяйство Савинка» - по поселку, где они живут. По последней переписи в Савинке девять жителей – но с четверыми Евграфовыми наверняка больше, потому что из соседнего села Верхнеспасского они сюда переехали не так давно.

              В Савинке Евграфовы обосновались три года назад. Козами занимаются уже пять лет: «Переехали, чтобы хозяйство расширить». Почему именно козы? Тот же случай, что и у Веры Раевой с ее линдовскими гусями: из-за старшего сына. С той разницей, что сын не попросил «давай заведем» - а заболел.

              - Какая-то аллергия была атомная у Арсения, - говорит Ирина. – Задыхался так, что самое плохое думала. Ни один доктор распознать не мог, не то что вылечить. Повсюду пытались, год лечились. Не-а, не помогало.

              - Бабушка козье молоко пить посоветовала, - говорит Юрий, муж Ирины. – Решили: чем покупать – заведем своих. Коз завели, молоко Арсений пить стал – за месяц прошло.

              Полуторамиллионный грант по «Агростартапу» у Евграфовых расходится активно. Во-первых, коз стало почти в два раза больше, чем было – тридцать семь за вычетом двух бодучих. Во-вторых, определили помещение под сыроварню – это 215 тысяч. В-третьих, уже закупили оборудование для нее – 457 тысяч.

              - Хотели устроить на работу местного скотника, но у того сгорел дом, - говорит Юрий. – Сейчас он домом занят. Поэтому пока что оформили как работника меня. Это можно, никаких нарушений. И потом, я и так тут работаю.

              Торгуют, понятно, тоже сами – в Тамбове на фермерском рынке. Торгуют Евграфовы тем, что производят. С 80 литров козьего молока в день. Соответственно - молоко, йогурт, кефир, ряженка в русской печи, сырные конфеты – пополам с покупным домашним шоколадом. И сыры, разумеется: от мягкого, типа бурраты – до супертвердого по 2000 рублей за кило. Дорого, но вкусно.

              На следующий год Евграфовы собираются оформить немного земли – и сделать пристройку под небольшую гостиницу.

              – Чобы люди приезжали, ели сыр, гуляли по нашим местам классным. Экотуризм в чистом виде, - говорит Ирина Евграфова. – Это уже на свои будет. То есть, на заработанные по нацпроекту. То есть, с его помощью. Ну понятно же, да?

              Понятно, Ирина Владимировна. Не менее понятно, чем куда более простая истина: если в правильное место дать хотя бы немного денег, то все появляется моментально и с нуля.

              Гуси, например. Козы. Или вот грибы.


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