Жириновский предложил возродить кулачество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания Госсовета по агропромышленному комплексу заявил, что необходимо возродить в России кулачество и класс помещиков.

«А где крестьянин? У нас полностью истребили, единственная в мире, страна, где под корень вырубили русских крестьян, которые все могли делать. Где памятник русскому кулаку? До сих пор кулак – какое-то обидное слово. Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы... Тот, кто мог работать на селе – начисто уничтожили», - заявил Жириновский, передает РИА «Новости».

По его мнению, при Советской власти с 1929 по 1939 годы русское крестьянство было полностью уничтожено.

«Давайте – полная реабилитация кулачества. Давайте восстановим понятие помещик в современном виде. Молодой парень хочет быть миллионером – на тебе большой дом, большая усадьба, чтобы был стимул – хочу быть помещиком и миллионером», – сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что в людях с детства необходимо воспитывать частно-собственническую психологию, чтобы в России появились люди, которые смогут производить свой товар.

Новый формат и новая роль Госсовета – одно из самых важных событий 2019 года. Если раньше этот формат общения губернаторов с президентом сводился к заседанию с одним докладом губернатора и одним содокладом руководителя федерального ведомства, дополненных парой выступлений глав регионов, то теперь все поменялось. Новый формат Госсовета впервые прошел в ноябре 2018 года в Крыму (по теме реализации майского суперуказа) в виде стратегических сессий.

В первые два дня происходит полное погружение глав регионов в тему текущего Госсовета и совместная с профильными экспертами выработка решений по ключевым проблемным темам. На третий день эти решения обсуждаются и согласовываются с правительством, а дальше выносятся на суд президента, включая и те решения, по которым у губернаторского корпуса и правительства разная позиция. Президент утверждает перечень поручений по итогам прошедшего Госсовета.