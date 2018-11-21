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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
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          Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

          Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли России   20 декабря 2018, 11:00
          Фото: Игорь Буймистров/ТАСС
          Текст: Николай Проценко

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          Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить?

          По итогам 2018 года Россия должна впервые за четверть века преодолеть объем вылова рыбы в 5 млн тонн. По крайней мере, именно так уверяют ответственные чиновники.

          «У нас в целом рост объемов вылова. В этом году он составляет на текущую дату практически 6%. Мы преодолеем планку, мы уверены в этом, в 5 млн тонн. Последний раз 5 млн тонн мы ловили в 1992 году. Там было 5 млн 600 тыс. тонн. С тех пор такой отметки не добивались», – заявил на днях во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

          По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря существующим в отрасли мерам поддержки и регулирования. Активный рост объемов вылова рыбы идет с 2014 года. Тогда в список стран, попавших под российские продовольственные санкции, были внесены такие крупные импортеры рыбы и рыбопродуктов, как Норвегия, Финляндия, Латвия. В 2015 году в санкционный список была также включена Исландия, которая занимала порядка 15% в общем объеме импорта рыбы в Россию.

          Еще одним фактором роста вылова в уходящем году стала путина, в ходе которой было выловлено 676 тыс. тонн красной рыбы – это является рекордом за всю историю наблюдений. Как сообщил Шестаков, благодаря этому улову цена на икру горбуши уже существенно снизилась – «оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше». Поскольку красная икра является непременным атрибутом российского новогоднего стола, это утверждение незамедлительно попало в топы новостных лент.

          Отраслевые эксперты подтверждают, что заявление главы Росрыболовства соответствует действительности – по меньшей мере в части оптовых цен. «Отпускные цены в самом деле снизились в среднем в два раза, – отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. – Рыбодобывающие и рыбопромышленные предприятия снизили цены на лососевую икру до 1600–1800 рублей за килограмм. Конечно, ценовая картина в рознице отличается. Нужно понимать, что торговые сети управляют ценами в том числе в зависимости от сезонного новогоднего всплеска покупательской активности».

          Аналогичной точки зрения придерживается Илья Березнюк, управляющий партнер компании Agro and Food Communications. По его словам, полтора-два месяца назад стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке в оптовом звене действительно снижалась на 35–40%, причем у более мелких дистрибуторов в Центральной России цены также шли вниз. На икру кижуча и нерки снижение цены было гораздо меньше – порядка 15–18% – в силу того что объем вылова этих рыб невелик.

          Но говорить о снижении цены на икру в рознице сложно. «Новогодние праздники – это период, когда цены на икру всегда держатся на высоком уровне. Сети не упустят возможность заработать в этот период», – говорит Березнюк.

          В погоне за зерном

          В ближайшие несколько лет российская рыбная отрасль будет пользоваться повышенным вниманием правительства и инвесторов. Это связано с планами по наращиванию экспорта, заявленными в майском указе президента, где для продукции АПК поставлен целевой ориентир в 45 млрд долларов к 2024 году. Рыба претендует на значительную долю в этом объеме и уже демонстрирует приличную динамику вывоза.

          Показатели рыбного экспорта непрерывно растут с 2014 года, что связано в первую очередь с девальвацией рубля. В прошлом году Россия с показателем 3,18 млрд долларов замкнула первую десятку мировых экспортеров рыбы и морепродуктов по версии ежегодной статистической базы мировой торговли ООН. В первом полугодии 2018 года, по данным таможенной статистики, экспорт российской продукции из водных биологических ресурсов вырос в натуральных показателях на 1,5% (до 843 тыс. тонн), в денежных – на 17%.

          Однако обратной стороной этого процесса становится подорожание рыбы в России. В условиях падения покупательной способности населения это означает, что от курса зависит и внутреннее потребление рыбы: если в 2014 году оно равнялось 22,7 кг на одного жителя страны, то спустя два года снизилось до 18 кг (хотя сейчас, по данным ВАРПЭ, составляет около 21 кг). Уже в 2015 году цены на рыбу, по данным Росстата, выросли почти на четверть.

          В ближайшие годы экспортная ориентация отрасли никуда не денется, равно как и привязка внутренних цен на рыбу к курсу доллара, отмечает Илья Березнюк. В прошлом году из общего объема вылова рыбы порядка 4,9 млн тонн без учета аквакультуры примерно половина ушла на экспорт. И хотя в основном из России вывозится всего один вид – минтай, на рыбу приходится уже 19% агроэкспорта – это второе место после зерновых. Поэтому рыбодобытчики устойчиво ориентируются на мировую конъюнктуру.

          «Рыбная отрасль частная и конкурентная, поэтому принципы ценообразования остаются рыночными, – говорит Березнюк. – Кроме того, все крупные игроки рынка имеют валютные кредиты. Отрасли требуется технологическое перевооружение, инвестиции в модернизацию флота оцениваются в десятки миллионов долларов, а занимаются этим главным образом зарубежные верфи. Поэтому бизнес-планы рыбодобытчиков привязаны к максимально возможной маржинальности и выручке. Совокупность всех этих факторов способствует наращиванию экспорта».

          Однако это не отменяет действительных успехов в импортозамещении. В ВАРПЭ приводят такую статистику: за последние четыре года импорт упал на 60% (с 800 тыс. до 320 тыс. тонн).

          «В большинстве сегментов предложение российских добытчиков полностью удовлетворяет спрос, на сегодняшний день не заполнены объемы лишь по премиальным видам рыбопродукции, таким как охлажденный лосось и креветка», – отмечает Герман Зверев. При этом, по его мнению, от введенных санкций выигрывает больше все же российский потребитель: «До введения контрсанкций импортная сельдь закупалась предприятиями по цене 80–85 рублей за килограмм, а отечественная стоила 19–25 рублей. За последние четыре года российская сельдь подорожала до 45 рублей за килограмм, но все равно осталось более дешевой в сравнении с импортной».

          Коррективы в механизм образования цен на рыбу должны внести планируемые изменения в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают льготы для прибрежного рыболовства и поставок рыбы в живом, свежем и охлажденном виде. Как отмечают в ВАРПЭ, соответствующие поставки и уловы на внутренний рынок будут иметь налоговую нагрузку в шесть раз меньше, чем на экспорт, и если закон, который поддерживает ассоциация, будет принят, рынок ждут изменения.

          Еще одним признаком качественных улучшений в рыбной отрасли стала ее постепенная декриминализация одновременно с ликвидацией многих «серых» схем.

          Например, практически устранена проблема избыточного льда (глазури) в мороженой рыбе. Раньше с помощью таких махинаций зарабатывались миллионы рублей просто на мороженой воде. Но теперь, утверждают эксперты, содержание глазури полностью соответствует ГОСТам, и это прямая заслуга Росрыболовства и отраслевых ассоциаций.

          «Проблема браконьерства сохраняется, но его масштаб стал значительно меньше. С рынка были успешно выведены игроки, аффилированные с нерезидентами через третьи лица, – прежде всего фактически принадлежащие китайцам компании на Дальнем Востоке. Эффективно идет борьба с так называемыми рыбными рантье, которые получали квоты на вылов рыбы и затем перепродавали их реальным рыбодобытчикам», – отмечает Березнюк.

          Существенно повысилось и качество нормативного регулирования, что создало условия для новых инвестиций. Например, как сообщил на встрече с президентом Илья Шестаков, благодаря принятию закона об аквакультуре растут площади, предоставляемые в пользование для разведения товарной рыбы. Под эти цели уже отдано 500 тыс. гектаров, особенно активно развивается аквакультура в Приморском крае и Крыму. В рамках программы перевооружения рыболовецкого флота общий объем заявленных инвестиций составляет 132 млрд рублей. Уже в 2019 году планируется спуск на воду шести судов, всего же будет построено 33 рыбопромысловых судна, 22 береговых завода.

          Но возможность для инвестиций в глубокую переработку рыбы и существенное повышение качества продукции сегодня имеют только крупные игроки рынка (Русская рыбопромышленная компания, НОРЕБО и ряд других), подчеркивает Илья Близнюк.

          «Ввод новых мощностей пока невелик, процесс идет сложно, в том числе в силу несовершенства регуляторных механизмов, – отмечает эксперт. – Одновременно с наращиванием экспорта стоит задача развития глубокой переработки рыбы. Но если смотреть реалистично, то в ближайшие годы увеличить экспорт рыбы возможно главным образом за счет сырья».


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