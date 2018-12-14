Шестаков доложил Путину о снижении цен на икру

Оптовые цены на красную рыбу и икру почти вдвое снизились благодаря рекордному улову, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Шестаков сообщил президенту, что в этом году в России был рекордный улов рыбы: объем вылова вырос на 6%, и, возможно, будет преодолена планка 1992 года в 5 млн тонн, передает РИА «Новости».

По его данным, выловлено 676 тыс. тонн лососевых пород рыб.

«Красную икру куда дели?», – спросил Путин.

Шестаков ответил, что икра используется для внутреннего потребления, и ее цена уже снизилась.

«Оптовая – в два раза, в магазинах – чуть поменьше. Действительно, такой рекордный урожай позволил это сделать», – объяснил Шестаков.

Рекордных показателей, по его словам, удалось достичь благодаря точным прогнозам ученых, а также мерам регулирования в отрасли, связанных с деятельностью органов рыбоохраны, пограничных служб, МВД.

В то же время, рассказал он, сотрудники отрасли столкнулись с нехваткой холодильных мощностей и судов для транспортировки.

Ранее Шестаков говорил, что в декабре цена на красную икру в России снизилась в два раза.

Напомним, Роскачество рассказало, как выбирать красную икру.