Россиянам рассказали, как выбирать красную икру

Эксперты Роскачества запускают новое исследование красной икры и советуют, как выбирать этот продукт.

Роскачество проверит икру кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной форели, изготовленную в Приморском крае, Новосибирской и Ленинградской области, Камчатском крае, на Сахалине, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Эксперты оценят продукт по более 50 показателям качества и безопасности.

Как информирует Роскачество, лососевую зернистую икру делают путем обработки раствором поваренной соли, иногда с добавлением антисептиков. По вкусу икра разных видов рыб может различаться.

«Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы – с середины мая по октябрь-декабрь», – говорится в сообщении.

Эксперты уточняют, что если дата производства не совпадает с периодом нереста, такая икра, скорее всего, приготовлена из замороженных ястыков, тонкой пленки с икрой рыб.

При выборе икры стоит осмотреть банку. Она не должна быть поврежденной или вздутой, – это признак наличия в икре недопустимых видов микробов.

«В холодильной камере должен быть градусник – проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная температура – от минус четырех до минус шести градусов. Купленную в жестяной таре и открытую икру переложите в другую посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять по причине окисления металла. Срок хранения открытой банки икры в холодильнике всего одна неделя», – уточнили в Роскачестве.

В 2016 году организация уже проводила исследование красной икры. Тогда выяснилось, что значительная часть продающейся в магазинах красной икры является небезопасной.