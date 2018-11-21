Цена на красную икру в России резко снизилась

В декабре цена на красную икру в России снизилась в два раза, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он пояснил, что «цена на икру горбушевую снизилась благодаря улову лососевых», передает РИА «Новости».

Шестаков сообщил, что меры по рыбоохране (заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей) позволили выловить «рекордный за всю историю наблюдений объем в 675 тыс. тонн».

Улов тихоокеанских лососей почти в два раза превышает прошлогодние показатели.

Напомним, Роскачество рассказало, как выбирать красную икру.