Японские СМИ написали о возрождении рыбной отрасли России

После кризиса 1990-х годов Россия успешно возрождает свою рыбную отрасль; по итогам 2016 года объем добычи морепродуктов в стране составил 4,95 млн тонн, в результате чего страна вышла на шестое место в мире по данному показателю, пишет японская газета Asahi Shimbun.

Автор статьи, однако, считает, что Россия не в полной мере реализует свой потенциал в этой сфере, передает РИА «Новости».

В публикации напоминается, что во второй половине 80-х годов добыча рыбы в РСФСР превышала 8 млн тонн. Тогда это был третий в мире показатель. Однако после развала Советского Союза рыбная отрасль оказалась в хаосе. В частности, в 2004 году добыча в России упала до 3,06 млн тонн, страна опустилась на 12-е место в мировом рейтинге.

Возрождение рыбной отрасли в России началось в том же 2004 году, пишет автор, напоминая, что тогда был принят новый закон о долговременных квотах на вылов рыбы. По мнению экспертов, оценки которых приводит Asahi Shimbun, это позволило вести стабильную рыболовную деятельность.

За 10 лет добыча морепродуктов в России выросла в 1,5 раза, а доходы от этой деятельности – в пять раз. Причем рыбная отрасль России продолжает развиваться стабильными темпами, отмечает автор статьи.

До 70% добычи морепродуктов приходится на Дальний Восток. Немаловажным фактором является то, что российские власти рассчитывают на развитие этого региона. Автор заключает, что рыбная отрасль должна стать мощным оружием для реализации этой стратегии.

12 декабря Госдума приняла новый закон о любительской рыбалке, разрешив бесплатный промысел в личных целях и сохранив возможность использовать сети на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что в декабре цена на красную икру в России снизилась в два раза.