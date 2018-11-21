Госдума приняла закон о любительской рыбалке

В ходе пленарного заседания Госдума приняла новый закон о любительской рыбалке, разрешив бесплатный промысел в личных целях и сохранив возможность использовать сети на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.

Закон разрешает свободную рыбную ловлю в водоемах общего пользования, кроме тех, которые предоставлены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Согласно новым правилам, запрещены электроудочки и ограничена продажа сетей. Запрет ввели и на подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы. В одном водоеме нельзя будет разводить рыбу и рыбачить, что исключит споры между представителями аквакультуры и рыбаками-любителями.

Также закон ввел понятие суточной нормы вылова. Это объем рыбы, который разрешается выловить одному человеку за один календарный день, передает РИА «Новости».

В первом чтении закон был принят еще в 2013 году, однако вызвал большой резонанс среди населения и до настоящего времени находился на доработке.

Перед вторым чтением в законе решили сохранить привычный механизм рыбопромысловых участков для районов на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Он относится к ценным видам рыб, к которым относятся семга, таймень, чавыча, омуль байкальский и другие (полный перечень утвержден Минсельхозом России). Возможность рыбачить при помощи сетей в личных целях оставят тем же регионам. При этом сети должны будут маркироваться поштучно в территориальных управлениях Росрыболовства, для них будет составлен отдельный реестр.

Законопроект предусматривал, что работа выделенных под любительское рыболовство рыбопромысловых участков продлеваться не будет. Они прекратят свою работу 31 декабря 2020 года.

«Это дата определена законом, и все рыбопромысловые участки - мы знаем, что было очень много нареканий со стороны населения, что они не давали возможность свободно рыбачить, - должны быть закрыты. Кроме некоторых участков рек, расположенных в указанных регионах, и где водятся особо ценные породы рыб», – сказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.