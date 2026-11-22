Минобороны: ПВО России сбила 792 беспилотника и четыре авиабомбы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Бойцы группировок «Запад», «Юг» и «Днепр» заняли более выгодные рубежи и улучшили позиции по переднему краю, а подразделения «Центра» и «Востока» продолжили активные наступательные действия в глубину обороны противника. Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в живой силе на территории Донецкой народной республики, а также в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В ходе боевых действий армия России уничтожила пусковую установку берегового ракетного комплекса «Нептун», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, несколько станций радиоэлектронной борьбы, а также гаубицы М777 и «Богдана». Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам сборки и хранения дронов, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и сбили 792 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла более 295 тыс. дронов, свыше 31,7 тыс. танков и других бронемашин, а также тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье штурмовые подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Сосновый Бор.

В субботу российские Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту управления беспилотниками погранслужбы Украины в Харьковской области.

В пятницу российские военные атаковали беспилотниками объекты энергетики и логистической инфраструктуры Украины.