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    31 июля 2023, 09:06

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Африка поможет экспорту российского продовольствия

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки
    @ REUTERS/Feisal Omar

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки.

    Выход России из зерновой сделки стал одной из главных тем прошедшего на минувшей неделе саммита Россия – Африка. Сразу несколько африканских лидеров попросили Москву возобновить участие в этом соглашении. В частности, глава МИД Гвинеи попросил «проявить великодушие в попытке рассмотреть другие уступки, на которые можно пойти, чтобы эта локальная проблема не затронула весь мир».

    Однако причины, заставившие Россию принять такое решение, никуда не исчезли. «С учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали нет. Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку», – сказал по этому поводу Владимир Путин.

    В чем выигрыш для России

    Вместе с тем сам факт выхода России из сделки уже улучшил положение российских аграриев и государства. «Вот по-честному сказать, мы, когда объявили о том, что выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли – чуть-чуть. Значит, наши компании больше получат. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами, поставив определенные объемы продовольствия бесплатно», – заявил Путин в субботу в Санкт-Петербурге. Если прогноз МВФ о 15-процентном повышении цены на пшеницу сбудется, российский агросектор дополнительно заработает на этом 1,8 млрд долларов.

    Но механизм выигрыша сложнее. Из-за созданных Западом препятствий у российских трейдеров возникают проблемы с физическим вывозом зерна на экспорт. В результате оказываются переполнены зернохранилища и элеваторы. Если элеваторы переполнены прошлогодним зерном, а вскоре начнется уборка нового урожая – дефицит мощностей для хранения зерна будет только нарастать. А это приведет к падению внутренних цен на пшеницу и будет побуждать хозяйства уменьшить посевные площади (все равно зерно будущего урожая будет негде хранить).


    Российские сельхозпроизводители столкнулись с проблемами при экспорте зерна из-за отказа крупных мировых логистических компаний работать с Россией, запрета российским судам заходить в европейские порты и отказа страховых компаний страховать суда, заходящие в российские порты. Обходные пути были, так или иначе, найдены, но транспортировка зерна стала обходиться дороже. По разным оценкам дополнительные издержки российских экспортеров зерна в 2022/23 году могли составить от 1 до 1,5 млрд долларов. Поскольку зерновая сделка не решила ни одной из проблем России, ее сохранение не имело для нее никакого экономического смысла.

    Исчезновение с мирового рынка украинского зерна освобождает нишу для зерна российского. Необходимости решения проблем с логистикой и получением оплаты за зерно это не отменяет. Но небольшой дефицит пшеницы – хороший стимул искать пути их преодоления. Сохранение на высоком уровне хлебного экспорта поднимет внутренние закупочные цены, увеличит поступления валюты от хлебного экспорта и налогов от всех участников цепочки, начиная от зернового хозяйства и кончая элеваторами, железными дорогами, портовыми терминалами и т. д. Увеличится положительный внешнеторговый баланс.

    Кто проиграл?

    В числе главных проигравших от прекращения зерновой сделки – Украина. Она лишается части своих экспортных доходов, а также налогов с агропредприятий, выращивающих зерно.

    Оказываются в пролете и западные сельскохозяйственные концерны. Почти половина всех сельхозугодий Украины (16,7 млн гектаров) принадлежит трем крупнейшим игрокам на мировом рынке продовольствия – Cargill, Dupont и Monsanto. Скорее всего, это именно они пролоббировали участие ООН в заключении зерновой сделки.

    Это по большей части их зерно в 2022 году хранилось на Украине на элеваторах и находилось в готовности к погрузке на портовых терминалах. Если бы им не предоставили для вывоза безопасный морской коридор, их зерно застряло бы там надолго, замораживая оборотные средства. Если бы зерновая сделка не была заключена, международным концернам пришлось бы вывозить зерно сухопутными маршрутами (что дороже), да и вряд ли удалось бы вывезти все собранное зерно. Ну и им было бы проблематично своевременно воспользоваться к своей пользе колебаниями биржевых котировок разных видов зерна. Поэтому остановка экспорта по Черному морю для них теперь серьезный убыток.

    Африке ни жарко, ни холодно

    Аргумент о том, что украинское зерно должно помочь в борьбе с голодом в беднейших странах – пустой пропагандистский прием. «Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, несмотря на усилия ООН и Турции», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира.

    Но за все время работы сделки в беднейшие страны поступало не более трех процентов вывозившегося с Украины зерна (то есть менее миллиона тонн).

    БОльшая часть украинского зерна поступила в страны Западной Европы. Это было преимущественно кормовое зерно, и его поступление на рынок снизило цены на корма для животноводческого и птицеводческого секторов европейского сельского хозяйства.

    Украинское зерно пришлось для Европы как нельзя кстати в период бурного роста цен на электроэнергию и отопление, скомпенсировав отчасти для европейских производителей рост соответствующих затрат. Таким образом, украинское зерно накормило не голодающих африканцев, а европейских свиней, коров и куриц. Но беднейшие страны Африки не являются покупателями европейского мяса.

    Для выпечки хлеба (или лепешек), являющихся основным продуктом питания бедняков, нужны не украинская кукуруза и ячмень (составляющие львиную долю вывозимого с Украины зерна), а пшеница, по экспорту которой Россия опережает Украину как минимум в 3–3,5 раза. Вопрос в том, как российское зерно может попасть в Африку. Но об этом Владимир Путин и разговаривал с африканскими лидерами в ходе саммита Россия – Африка, обсуждая доступ российских судов к портовым сооружениям и внутреннюю логистику перемещения грузов по Африканскому континенту.

    Грозит ли голод всему миру?

    Как отразится на продовольственной безопасности мира сокращение украинского экспорта? Тут стоит помнить, что международная торговля зерном затрагивает лишь небольшую часть собранного в странах мира урожая. В завершающем сезоне 2022/23 годов она составила 858,6 млн тонн зерна, или 30,8% от урожая, достигшего 2788,7 млн тонн. Остальные 70% приходятся на внутренние рынки стран, многие из которых имеют собственную систему ценообразования, мало зависящую от биржевых котировок. Есть государства, где цена на хлеб дотируется бюджетом или сдерживается с помощью других механизмов. Поэтому цены на биржевые фьючерсы не определяют напрямую общий уровень цен на продовольствие в беднейших странах (хотя и сказываются на этих ценах).

    Действительно ли миру угрожает дефицит зерновых? Ничего подобного.

    Прогноз на сезон 2023/24 годов, обнародованный Всемирной продовольственной организацией (ФАО) 7 июля, говорит о росте мирового урожая на 5,9 млн тонн (при сокращении торговли на 19,5 млн тонн). Российский экспорт пшеницы в 2022/23 годах оценивается в 43,5 млн тонн (что составляет 21,5% от общего объема мирового рынка), а всего Россия экспортирует около 60 млн тонн зерновых. Предварительные прогнозы на наступающий сезон 2023/24 годов обещают снижение на 4% российского урожая. Но даже если это уменьшение российского экспорта произойдет, оно, как ожидает ФАО, будет с избытком компенсировано ростом экспорта пшеницы из Канады, где ожидается хороший урожай.

    Коммерчески оправданная благотворительность

    Обещание от имени России безвозмездных поставок зерна беднейшим африканским странам – это не только благотворительность, призванная компенсировать возможный рост цен на продовольственное зерно. Эти поставки – это еще и помощь отечественным аграриям. Госзакупка и доставка зерна странам, страдающим от голода, будет осуществляться за счет бюджета.

    И это поможет российским сельхозпроизводителям сбыть зерно, которое становится негде хранить.

    Но с африканскими странами обсуждали и коммерческие поставки. Во время российско-африканского саммита было уделено много внимания развитию двусторонних экономических связей. Сложные схемы, по которым одни российские компании помогают африканской стране строить инфраструктурные объекты, ввозить в страну бензин и дизельное топливо, зерно и удобрения, а другие российские компании получают доступ к разработке месторождений или подключаются к участию в перспективных совместных проектах, позволят отчасти решить проблему расширения российского зернового экспорта в Африку.

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