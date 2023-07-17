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Конец зерновой сделки развязывает руки России

Экспорт украинского зерна по морю остановлен REUTERS/Vincent Mundy
Россия прекратила исполнение одного из ключевых соглашений, приносивших Украине миллиарды долларов — так называемой зерновой сделки. «Зерновая сделка ушла в историю» — так выразился президент Турции Эрдоган. Почему, помимо Украины, именно Турция в результате прекращения сделки пострадала больше всего — и как происходящее повлияет на большую игру в геополитике? Подробности...
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    Конец зерновой сделки развязывает руки России

    Президент Турции Эрдоган: Зерновая сделка ушла в историю
    Экспорт украинского зерна по морю остановлен
    		  
    17 июля 2023, 13:54
    Фото: REUTERS/Vincent Mundy
    Текст: Дмитрий Скворцов

    Россия прекратила исполнение одного из ключевых соглашений, приносивших Украине миллиарды долларов — так называемой зерновой сделки. «Зерновая сделка ушла в историю» — так выразился президент Турции Эрдоган. Почему, помимо Украины, именно Турция в результате прекращения сделки пострадала больше всего — и как происходящее повлияет на большую игру в геополитике?

    Отказ России от продления зерновой сделки прогнозировался давно. Международное сообщество так и не выполнило те пункты сделки, в которых была заинтересована Россия, а Украина неоднократно предпринимала шаги, направленные на подрыв сделки. Это атаки из демилитаризованной зоны Черного моря беспилотных катеров на Севастополь и корабли, охраняющие проложенные по дну моря газопроводы. Это подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса», и последняя атака на Крымский мост.

    Зерно, которое должно было спасти от голода народы беднейших развивающихся стран направлялось преимущественно в Западную Европу. Пять самых бедных стран (Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен) получили только 2,5% вывезенного зерна. Таким образом, гуманитарная задача зерновой сделки оказалась фикцией. Обо всем этом прямо сказал в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков: «К сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно». Прекращение сделки подтвердил и президент Турции Эрдоган - по его словам, зерновая сделка «ушла в историю».

    Параметры сделки

    Заключенная 22 июля 2022 г. между Турцией, ООН, Россией и Украиной сделка предусматривала приостановку Россией и Украиной боевых действий на Черном море в районе трех украинских портов (Одессы, Южного и Черноморска). Но главное - был организован безопасный коридор по Черному морю от этих портов до Босфора для судов, вывозящих зерно (с прохождением ими контроля инспекторами Объединенного координационного центра, созданного под эгидой ООН в Стамбуле с участием России и Турции). Российской стороне было обещано следующее:

    1. Разблокирование заблокированных в Европе активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений;

    2. Снятие запрета на доступ в порты судов, перевозящих российское зерно и удобрения;

    3. Отмена ограничений на страхование и перестрахование судов, перевозящих российское зерно и удобрения и самих грузов;

    4. Переподключение «Россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT;

    5. Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;

    6. Снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники, запчастей к ней и возобновление сервисного обслуживания поставленной техники.

    Соглашение подписали в Стамбуле генсек ООН Антониу Гуттериш, министр инфраструктуры Украины и министры обороны Турции и России.

    Ситуация на мировом продовольственном рынке

    Когда заключалась зерновая сделка, ситуация на мировом продовольственном рынке действительно выглядела угрожающе. Рост цен на зерно (и на продовольствие в целом) на фоне начавшегося конфликта на Украине сильно ускорился. В марте 2022 года сводный индекс цен ФАО (продовольственной сельскохозяйственной ассоциации ООН) поднялся до 160 (индекс по зерновым приблизился к 170, а индекс цен на растительные масла превысила 210). При этом, например, по торговле пшеницей прошлый год (сезон 2022 – 2023 годов, как раз на время действия зерновой сделки) оказался рекордным.

    Заключение сделки поспособствовало нормализации ситуации на рынках. Причем, ситуация с продовольствием в этом году объективно улучшается. По итогам июля прогноз ФАО по производству зерновых в 2023 году в мире был повышен на 5,9 млн тонн (0,2%) по сравнению с показателем предыдущего месяца и в настоящее время составляет рекордные 2 819 млн тонн. Объем производства фуражного зерна в мире на 2023 год прогнозируется на 2,9% выше, чем в 2022 году.

    В июне 2023 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 126,6 пункта, что на 2,7 пункта (2,1%) ниже майского показателя и на целых 39,7 пункта (23,9%) ниже рекордного значения прошлого года. Снижение значения данного индекса в этом месяце связано с падением мировых цен на все основные зерновые. Значительнее всего за месяц снизились цены на фуражные зерновые – на 3,4%.

    Мировые запасы зерна на конец сезона 2023–2024 года по прогнозу ФАО возрастут на 2,3% до 878 млн тон. Также прогнозируется увеличение на 1,1 млн тонн (0,2%) объема мировой торговли зерновыми.

    Украина после расторжения Зерновой сделки

    Украина заинтересована в обеспечении вывоза зерна, так как это позволяет поддерживать на плаву аграрный сектор страны, а также обеспечивает налоговые поступления в бюджет. Для Киева важным является и поступление в страну валюты от экспорта зерна. С августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна. Зерно вывозилось по железным дорогам, автомобильным транспортом, через речные порты и морем. Благодаря зерновой сделке морем было вывезено 32,8 млн тонн.

    Украина получила за вывезенное зерно 9,8 млрд долларов. Экспорт по суше (железнодорожным транспортом и фурами) принес 2,1 млрд долларов. Отгрузка через речные порты принесла 2,2 млрд долларов. А 5,5 млрд долларов принесла зерновая сделка.

    Ее отмена чувствительно ударит по финансам Украины. Несмотря на финансовую помощь Запада, стране по-прежнему не хватает валюты. Большей частью Украина получает помощь поставками вооружений, различного оборудования (медицинского, энергетического), средств связи и т.д., а деньги, выделенные на эту помощь, остаются в странах-донорах.

    Но Украину в ситуации отмены зерновой сделки волнуют не только деньги, иначе она бы так старательно не провоцировала бы Россию на ее расторжение. Накануне 17 июля на Украине усилились разговоры о том, что сохранение зерновой сделки возможно и без России. Мол, суда с зерном могут двигаться, не выходя за пределы морской экономической зоны Румынии, Болгарии и Турции. Все это страны НАТО. И если, мол, они направят на маршрут тральщики, для защиты судоходства от плавающих мин, то смогут защитить и безопасность судоходства в самом широком смысле. На самом деле это рассуждения не столько про экспорт зерна, сколько про главную мечту руководства Украины – вовлечение НАТО в войну с Россией.

    Европа: и хочется и колется

    В Европе сейчас нет единства по поводу украинского зерна. Когда сделка заключалась, Европа была заинтересована в  поступлении дешевого зерна с Украины. На фоне галопировавших цен на газ и электроэнергию, сворачивавшегося из-за этого собственного производства удобрений, цены на зерно (а, заодно, на хлеб) стали расти, животноводство столкнулось с растущими издержками. В этой ситуации дешевое украинское зерно пригодилось для собственного животноводства (в Польше благодаря нему даже увеличилось поголовье кур и свиней), обеспечило приемлемую себестоимость производства кормов и способствовало стабилизации продовольственного рынка.

    Но это же зерно создало конкуренцию для европейского растениеводства. Сейчас Польша (а также Словакия и Румыния) озабочены проблемами своих аграриев, которые страдают из-за наплыва дешевого зерна с Украины. Но выход они видят в продлении запрета на импорт украинского зерна со стороны ЕС. Такой запрет был введен со 2 мая по 5 июня, а затем продлен до 15 сентября. Согласно этому запрету свободная продажа украинского зерна (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника) разрешена без каких-либо квот во всех странах Евросоюза, кроме пяти восточно-европейских стран: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

    Но аграрии этих стран жалуются, что даже разрешенный через их территорию транзит украинского зерна оказывает негативное влияние на внутренние рынки: часть зерна не доезжает до границы и продается внутри этих стран, как ввезенное из центральной и западной Европы. Даже с учетом введенного Еврокомиссией запрета, импорт зерна в Польшу в первые четыре месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 168 раз (причем кукурузы – в 300 раз, а пшеницы – в 610 раз).

    Прекращение зерновой сделки заставит Украину еще усерднее добиваться возобновления/продолжения вывоза зерна сухопутными маршрутами. Поэтому для восточно-европейских стран важно продолжение зерновой сделки,

    Турция – разворот на Запад

    Как известно, весной Россия уже продляла сделку, и это был явный жест в сторону президента Турции Эрдогана. И это принесло результат. Турецкая оппозиция, настроенная значительно менее пророссийски, проиграла выборы. Реджеп Тайип Эрдоган остался президентом. Однако в экономической политике Турции и ее внешней политике произошли серьезные изменения.

    Эрдоган был вынужден обновить правительство, в котором свои посты сохранили лишь министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр туризма и культуры Мехмет Нури Эрсой.

    Остальные 15 портфелей получили новые люди. Причем половина из них имеет западное образование и хорошие связи или в США, или в Великобритании, или в ЕС.

    Это и вице-президент Джевдет Йылмаз, получивший степень магистра международных отношений в Денверском университете, отвечавший ранее за связи Турции с ЕС. Это и новый глава МИД Турции Хакан Фидан (бывший глава Национальной разведывательной организации MiT), имеющий хорошие отношения с рядом руководителей британской MI6. На пост главы Минфина вернулся Мехмет Шимшек, уже возглавлявший это ведомство в 2009–2015 годах. Он получил престижное западное образование и слывет специалистом, которому доверяют западные инвесторы.

    Новый кабинет серьезно изменил курс внутренней и внешней политики. Была резко (с 8,5 до 15%) повышена ставка ЦБ. Повышены налоги. Турция объявила о своем согласии с вступлением в НАТО Швеции. Заявила о готовности построить на Украине завод по производству Байрактаров. Освободила и передала Украине интернированных в Турции командиров полка «Азов».

    При этом Эрдоган утверждает, что Турция не собирается отворачиваться от России. Он заявляет, что надеется на сотрудничество с нашей страной в деле строительства АЭС, создания в Турции газового хаба. Более того, Эрдоган не раз говорил, что надеется на сохранение Зерновой сделки. Во всяком случае Турция была одни из главных бенефициаров этой сделки.

    США: подчинить Турцию или развалить

    На будущее зерновой сделки позиция США влияет постольку, поскольку от этой страны очень многое зависит в развитии украинского конфликта. Причем определяющее влияние США оказывают не только на украинские власти, но и на правительства большинства европейских стран, а также на руководство ЕС и НАТО.

    Что касается Турции, то, похоже, США договорились с Эрдоганом еще до президентских выборов в Турции. Во всяком случае американская поддержка оппозиции была довольно формальной, а попыток организовать в Турции майдан и оспорить результаты выборов не были предприняты вообще. На этом фоне поворот Эрдогана «на Запад» кажется выполнением с его стороны ранее достигнутых договоренностей.

    Конечно, к этому его вынудила сложная ситуация в турецкой экономике. Но столько денег, сколько необходимо для решения всех проблем Турции (а это 100 млрд долларов в краткосрочной перспективе и более 400 млрд в целом), США Турции не дадут.

    Впрочем, целью американцев может быть совсем не помощь Эрдогану. Если экономическая ситуация в этой стране будет ухудшаться, нынешний президент может потерять власть. А вот тогда…

    Стратегическими целями США в Турции может быть либо изменение турецкого внешнеполитического курса с независимого на прозападный. Если это удастся, Турция перестанет поддерживать параллельный импорт, начнет вводить санкции против России.

    Если США намерены переключится на противостояние с Китаем, их целью может стать построение сдерживающей дуги на западных и южных границах России. В этом случае удачей для Вашингтона может считаться не только присоединение Анкары к противостоянию ЕС (и НАТО) с Россией, но и развал Турции с последующей ее хаотизацией (как это было в Ираке, Ливии и как чуть не стало в Сирии). В случае развала Турции параллельный импорт прекратится сам собой (как и поставки газа и выплаты за АЭС).

    При таком сценарии прекращение зерновойсделки будет даже на руку Вашингтону, как шаг, хоть немного, но увеличивающий экономические проблемы Эрдогана. Впрочем, это не означает, что США не будут публично выступать против прекращения сделки.

    Россия: отказ от бесполезной сделки

    Поскольку Россия почти ничего не получала от Зерновой сделки, выход из нее немногое изменит для страны. За время, прошедшее с начала введения санкций, в России не только наладили параллельный импорт, но и организовали экспорт. Это и нефтяной экспорт с помощью «серого флота», и переориентация поставок угля и удобрений. Наконец, за прошедшее время был по-новому организован и зерновой экспорт из России, в том числе и по коридору «Север-Юг» через Каспий и Иран.

    Подходит к завершению строительство аммиакопровода Тольятти–Тамань (альтернативного взорванному), проходящего полностью по российской территории.

    Что касается потерей Турцией поставок украинского зерна, то (при правильном поведении Анкары) они могут быть замещены поставками зерна российского. Может быть, турки не будут получать такую скидку, какую им давали украинские экспортеры, но все равно российское зерно с учетом логистики окажется дешевле иных доступных вариантов.

    Ну и еще одно соображение. Российское наступление, которое должно начаться после провала контрнаступа ВСУ, может развиваться и в направлении Одессы. Прекращение Зерновой сделки ликвидирует демилитаризованный коридор в Черном море и развязывает России руки для любых действий на море (включая возможный десант или поддержку с моря сухопутного наступления).

    Экономические последствия прекращения зерновой сделки

    Прекращение вывоза зерна морем с Украины окажет повышательное действие на биржевые цены на сырье — что уже и произошло. В первую очередь это касается кукурузы и пшеницы — лидеров среди номенклатуры зерна, вывозимого в рамках сделки через Черноморский коридор (кукурузы вывезено 16,9 млн тонн, пшеницы — 8,9 млн тонн). Но цена пшеницы с конца апреля по середину июня колебалась в коридоре 680—575 долларов за тонну с кратковременным всплеском до 750 долларов в конце июня (на прогноза ФАО о снижении объема мировой торговли пшеницей). Сейчас прогноз сбывается и цены вновь подрастут. А кукуруза, возможно просто вернется к уровню цен, существовавшему до последнего понижения (т.е. с нынешних 515,5 долларов за тонну к 650 долларам).

    Если посмотреть по странам-получателям украинского зерна, то Китай (1 место — 7,96 млн тонн), Египет (6 место — 1,55 млн тонн, Бангладеш (7 место — 1,07 млн тонн) и другие дружественные России страны увеличат закупки российского зерна, препятствия экспорту которого на Запад никуда не исчезли. Но эти препятствия перестали быть критичными для поставок в страны, торговля России с которыми последние месяцы развивается.

    Собственно, ничто не препятствует России продавать и Турции (3 место, 3,24 млн тонн) свое зерно. На всех, кто получал выгоду от зерновой сделки, российского зернового экспорта не хватит. Но этого и не нужно. Зерновая сделка ничего не принесла России, и теперь Россия свободна в выборе, с кем торговать своим зерном, а кого и оставить наедине с мировым рынком.
     
     
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