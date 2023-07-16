Взгляд
16 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
Разделы

Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
Перейти в раздел…

Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
Перейти в раздел…

ВСУ опробовали новую тактику при атаке беспилотников на Севастополь

Украина атакует Россию морскими беспилотниками в комбинации с воздушными кадр из видео
Украина атаковала Севастополь воздушными и морскими беспилотниками, пытаясь перегрузить российскую ПВО. Все девять БПЛА были уничтожены или перехвачены, что говорит о возросшей эффективности российских систем РЭБ и ПВО. Какие цели хотели поразить ВСУ и как эскалация со стороны Украины связана с прошедшим в Вильнюсе саммитом НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Перейти в раздел…

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...

Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
Подробности...

Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
    Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар» В США назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского Умерла Джейн Биркин
    ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе На Украине назвали сумму полученной за полгода помощи от Запада Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу
    Огромную колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 в сопровождении полиции Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения» В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой

    спецоперация на украине


    Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ

    данные ООН


    Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки

    саммит НАТО


    В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского

    Видео

    «восточный фланг»


    Зачем НАТО стягивает к границам России 300 тыс. солдат

    Обходные пути


    Прибалтика помогает России обманывать европейские санкции

    Родина-мать


    Зачем Украине грандиозный советский памятник

    сокращение добычи


    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

    неблагодарная Украина


    Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

    историческая память


    Кирилл Аверьянов: Как Россия может спутать карты Варшаве

    излишняя нарочитость


    Игорь Караулов: Маскарад Зеленского затянулся

    технический прогресс


    Олег Степанов: «Око за око» против искусственного интеллекта

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    ВСУ опробовали новую тактику при атаке беспилотников на Севастополь

    Украина атакует Россию морскими беспилотниками в комбинации с воздушными
    		  
    16 июля 2023, 18:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина атаковала Севастополь воздушными и морскими беспилотниками, пытаясь перегрузить российскую ПВО. Все девять БПЛА были уничтожены или перехвачены, что говорит о возросшей эффективности российских систем РЭБ и ПВО. Какие цели хотели поразить ВСУ и как эскалация со стороны Украины связана с прошедшим в Вильнюсе саммитом НАТО?

    В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.

    «Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Всего ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.

    «Первые БПЛА были сбиты около часа ночи над мысом Херсонес и Севастопольской бухтой расчетом ЗРК «Тор» 31-й дивизии ПВО и стрелковым отрядом. Также цели были поражены в Казачьей бухте и в районе Балаклавы. Вероятно, ВСУ пытались ударить по ТЭС. Ближе к пяти утра два безэкипажных катера попытались прорваться в главную бухту. Оба беспилотника были уничтожены в 100 метрах от боновых заграждений из крупнокалиберного пулемета экипажем корабля», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».

    «ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по местному аэродрому Школьный место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда. Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указал блогер.

    Он считает, что атака не просто так произошла накануне 17 июля – окончания действия зерновой сделки. «Резкая активизация ВСУ может быть попыткой надавить на российские власти», – пишет автор.

    После атаки временно прекращалось движение морского пассажирского транспорта, но затем оно было возобновлено. В Севастопольской бухте работают катера по трем маршрутам и один паром, связывающие центральную часть города с Северной стороной.

    В июне корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», также отразил атаку морских безэкипажных аппаратов. ВСУ использовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров. Все они в ходе отражения атаки были уничтожены из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

    В мае украинские военные с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера были уничтожены. Судя по всему, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО.

    В октябре прошлого года Севастопольская бухта также подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец».

    Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как указывали эксперты, имел прямое отношение к атаке.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что Россия могла бы противопоставить безэкипажным катерам противника и какие морские дроны нужны самой России.

    «Сегодняшняя атака на Севастополь – это желание ВСУ показать, что у них длинные руки, способные дотянуться до главной базы Черноморского флота. Конечно, не последнюю роль в этом играет разгар сезона, ведь украинские стратеги давно пытаются посеять панику на Крымском полуострове. Думаю, что главный замысел этой атаки состоял в том, чтобы запугать местное население», – пояснил Руслан Бальбек.

    «В случае, если бы ВСУ удалось прорвать оборону города, то можно было бы начать кричать на каждом углу про их огромные возможности и способности атаковать российский тыл. Но сегодня Севастополь в очередной раз продемонстрировал, что оборона базы многоуровневая, а личный состав «поднаторел» в уничтожении морских и воздушных целей», – сказал он.

    «Думаю, что планировщики этой операции почесали затылки и пошли привычно докладывать, что ничего не получилось. А им так хотелось порадовать радостными «переможными» новостями безуспешно наступающие украинские войска, а также страны НАТО. С некоторыми из них отношения у Киева стали весьма натянутыми после прошедшего в Вильнюсе саммита», – заметил собеседник.

    «В сегодняшней атаке Украина применила скорректированную тактику. Сначала со стороны ВСУ была проверка готовности ПВО – они запустили один беспилотник, а чуть позже этой же ночью отправили против нас уже рой БПЛА. Впрочем, большинство из них были выведены из строя нашими станциями РЭБ, что говорит о росте эффективности нашей системы РЭБ», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «Что касается морской части операции, то ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками полупогруженного типа, которые труднее обнаружить. Тем не менее наши дежурные силы уничтожили их на довольно большом расстоянии от берега. РЛС в этой ситуации тоже сработали образцово», – сказал он.

    «Попытки Украины атаковать нашу территорию все большим роем БПЛА настораживают. Очевидно, Киев хочет перегрузить нашу ПВО. Комбинированность атаки также усложняет нам задачу, ведь во время удара с воздуха корабельные средства ПВО тоже задействованы. Таким образом ВСУ хотели отвлечь корабельные средства на контроль за небом, а в этом время морские БПЛА атаковали бы военные суда ЧФ РФ», – пояснил собеседник.

    «Настораживает также и то, что сегодняшняя атака, как и недавняя попытка ударить по Курской АЭС, произошли аккурат после саммита НАТО в Вильнюсе. Как будто Киев хочет оправдаться за провальную для него встречу эскалацией конфликта с Россией. Симптоматично и молчаливое одобрение мирового сообщества. Очевидно, Киев доказывает Западу, что Украина смиряется исключительно со своей ролью антироссийской прокси-силы», – заметил аналитик.

    «Если говорить о целях ВСУ, то это были гражданские объекты Севастополя, штаб Черноморского флота, другие органы управления войсками, а также аэродром, на котором базируются самолеты Воздушно-космических сил, участвующие в спецоперации. Пока мы справляемся, но ВСУ и западные специалисты тоже варьируют тактику. Если Украина отправит против нас еще больший рой беспилотников, то нам нужно будет расширить диапазон РЭБ и увеличить ее мощность», – детализировал Кнутов.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •