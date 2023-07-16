В Минобороны раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Севастополь

Минобороны: ВС России пресекли попытку Киева атаковать безэкипажными катерами и БЛА в районе Севастополя

Российские военные пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

По сообщению Минобороны, сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет.

Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.