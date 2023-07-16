|
|
Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Британский вице-маршал Белл сказал, чем закончится конфликт на Украине
Британский вице-маршал Белл: Конфликт на Украине закончится мирным соглашением
Украинский конфликт завершится подписанием мирного соглашения, заявил вице-маршал авиации Британии Шон Белл в интервью Express.
Наиболее вероятным исходом конфликта является сохранение статуса-кво, что приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий, заявил Белл Express, передает РИА «Новости».
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Интеграция Украины в НАТО может привести только к эскалации конфликта, потому военный блок правильно сделал, что заблокировал киевскому режиму возможность вступления в альянс.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что пока преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО.
Подозреваемый в покушении на Симоньян и Собчак раскрыл подробности на видео ФСБ
|
|
ФСБ опубликовала видеозапись, на которой подозреваемый в подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак признается в преступлении.
В опубликованном ролике молодой человек представился как Михаил Балашов, он сообщил, что ему 18 лет, он проживает в Москве.
«Я создал неонацистскую группировку «Параграф-88», вовлек в нее несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападение на лиц неславянской внешности», – признался Балашов.
Он уточнил, что с ним связались украинские спецслужбы, им предложили поджигать релейные шкафы, а потом – заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.
Балашов заявил, что сам проводил разведку места жительства Симоньян, за это он получил денежное вознаграждение. После чего он списался с куратором, который должен был оставить автомат Калашникова и деньги.
На месте, где должна была пройти встреча, его поймали сотрудники ФСБ.
Между тем Басманный суд Москвы сообщил, что в субботу рассматривается вопрос об аресте подозреваемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.
Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
|
|
Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.
При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.
В Германии отметили изменения в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления, так как оно продвигается медленно, отметила программа Tagesschau, анализируя обращение главы Украины.
Ранее Зеленский заявил о необходимости быть благодарными за каждый «отвоеванный километр» и каждый маленький успех, передает РИА «Новости».
Немецкие СМИ отметили, что подобное высказывание указывает на сложности, с которыми столкнулись ВСУ.
Ранее сообщалось о потерях за две недели наступления 20% оружия, отправленного Киеву.
Комбат «Зима» сообщил, что с Угледарского направления исчезла иностранная техника
|
|
Иностранная техника пропала с Угледарского направления, ВСУ использовали ее при попытке прорыва возле Новодонецкого и других поселков, заявил командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима».
Украинские военные начали «выдыхаться», первые полторы недели они использовали иностранную технику для продвижения, рассказал собеседник РИА «Новости».
ВСУ подъезжали на бронетехнике, высаживали десант и пытались устроить прорыв. После понесенных потерь они перешли к другой тактике – они проводят «мелкие уколы», и скопления техники сейчас не наблюдается, заявил «Зима».
На Угледарском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны. Контрбатарейная борьба пресекает эти попытки, добавил он.
В последние несколько дней ВСУ пытаются прощупать слабые места в обороне, эти группы разведки пресекаются и уничтожаются, заключил он.
Ранее New York Times писала, что ВСУ потеряли порядка 20% вооружений на поле боя за первые две недели контрнаступления.
На Западе рассказали об уничтожающем западную технику российском оружии
Military Watch: Су-35 показал свою эффективность в ходе СВО
Российский Су-35 показывает эффективность в ходе конфликта на украинской территории, уничтожая воздушную технику украинских военных, указал американский журнал Military Watch.
Су-35 – это самый грозный истребитель ВКС России, указал Military Watch, передает РИА «Новости».
Эта машина в воздухе способна поражать цели на расстоянии в 400 км, она обладает большой живучестью и высокими летными качествами.
Су-35 использовался в Сирии и на Украине, на украинской территории истребитель неоднократно поражал различную украинскую воздушную технику, включая Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29, заключил журнал.
Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявлял, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
|
|
Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».
«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.
Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
Папа Римский Франциск откликнулся на обращение патриарха Кирилла об освобождении наместника Киево-Печерской лавры
|
|
Папа Римский Франциск ответил согласием на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, сообщил поддерживающий общение с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Франциск заявил, что знает об обращении патриарха и займется вопросом освобождения митрополита, сказал Севастьянов РИА «Новости».
Он отметил, что не знает, как понтифик будет освобождать митрополита. Вероятно, он может сделать официальное заявление, написать письмо или вмешаться по дипломатическим каналам.
Также папа Римский высказался против арестов по политическим мотивам на Украине, указал Севастьянов. Понтифик полагает, что такие аресты недопустимы, тем более аресты лидеров религиозных общин.
В субботу патриарх Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и папу Римского защитить наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Командир танковой роты назвал основную проблему западной бронетехники
Командир танковой роты Курбанов назвал основную проблему западной бронетехники
|
|
Британские и американские бронеавтомобили, поставляемые ВСУ, обладают огромным количеством электрооборудования, это их главный недостаток, заявил герой России и командир танковой роты морской пехоты Тихоокеанского флота Руслан Курбанов.
У британских и американских бронеавтомобилей очень много электрооборудования на борту, у британцев есть и еще один дополнительный минус – пневмоподвеска, сказал Курбанов в интервью «Известиям».
Электроника и пневмосистемы машин делают их уязвимыми на поле боя, сбой какой-либо системы обездвиживает автомобиль, делая его легкой мишенью.
Одна из машин Mastiff PPV досталась российским военным почти в идеальном состоянии, у него лишь пробиты два колеса. В ней также есть методичка по эксплуатации систем связи и навигации, что упростит изучение западной техники.
Британская и американская техника «серьезно уступает даже нашим советским образцам», продолжил Курбанов. Единственный плюс – это живучесть экипажа, живучесть десанта. Кабины машин сделаны в виде отдельной бронекапсулы.
МИД назвал мотив покушения на Симоньян и Собчак
|
|
Киевский режим пытался организовать террористическое нападение на российских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
Террористическая атака предпринималась под «тщательной опекой» западных кураторов, поводом для покушения стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак, указала Захарова. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале МИД.
Дипломат указала, что главред RT регулярно получает угрозы, и покушение украинских спецслужб на нее предотвращается не в первый раз.
Покушение в очередной раз демонстрирует «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов.
Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.
«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом», – заключила дипломат.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращении убийства Симоньян и Собчак. По данным ведомства, покушение готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ. Один из подозреваемых раскрыл детали подготовки покушения.
Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.
Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.
Рогов раскрыл состав наемников на Запорожском направлении
Рогов заявил о преобладании польских наемников на Запорожском направлении
В рядах украинских войск в Запорожской области преобладают польские наемные боевики, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии», заявил Рогов в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что в рядах украинских военных есть наемники из Грузии, которые являются сторонниками бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
До этого Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ вынуждены отправлять на диверсии на Запорожском направлении иностранных наемников.
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок
Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии, сообщает газета Mirror.
По словам информатора, в случае, если забастовка продолжится в течение длительного периода, процесс поставки ракет может осложниться, передает Ura.ru.
Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
Defense News: F-16 могут усугубить положение ВСУ
Утверждение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что истребители F-16 США якобы помогут ВСУ в наступлении, не соответствует действительности, полагают военные эксперты Максимилиан Бремер и Келли Грико.
F-16 – это передовые многоцелевые истребители, но небольшое их число не сможет обеспечить превосходства Украины в воздухе, указали Бремер и Грико в материале для Defense News, передает РИА «Новости».
Также небольшое число этих самолетов не поможет прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи России, подчеркнули они.
Эксперты указали, что поставка самолетов может лишь ухудшить положение украинских военных, так как российские ПВО имеют гораздо больший радиус поражения, чем ракеты HARM у F-16.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российские военные уничтожат каждый переданный ВСУ F-16.
В США заметили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Киев умалчивает реальные потери в рядах ВСУ
|
|
Украинское командование потеряло 26 тыс. солдат во время своего провального контрнаступления, а официальный Киев отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в ходе заявленного контрнаступления украинцы потеряли 26 тыс. человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными, передает РИА «Новости».
Макгрегор отметил, что потери ВСУ являются катастрофическими, а киевский режим стремится скрыть такую неудобную правду от всего мира.
По мнению полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться только на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации.
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», – резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.