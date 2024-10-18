Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21
Глава «Яковлева» Богинский доложил Мантурову об подготовке авиазавода в Иркутске для выпуска МС-21
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) модернизируется для серийного выпуска самолетов МС-21 с целью достижения мощности до 36 машин в год в рамках масштабного проекта стоимостью свыше 80 млрд рублей. Об этом генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский сообщил вице-премьеру Денису Мантурову.
Мантуров отметил важность взаимодействия завода с региональными властями для успешного развития проекта. «Наращивание мощностей должно поддерживаться развитием социальной и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул он.
Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил сотрудничество с Объединенной авиастроительной корпорацией в обновлении инфраструктуры Иркутска. Он подчеркнул значимость завода для авиационной отрасли России и указал на необходимость создания условий для развития Приангарья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Богинский уточнил, что в рамках модернизации завода запланирована закупка свыше четырехсот единиц оборудования, значительная часть которого уже введена в эксплуатацию. Уже построены новый ангар, корпус для инженерных служб и цех окончательной сборки военной техники, что позволило высвободить площади для проекта МС-21. В планах – строительство второго этапа логистического комплекса.