Эксперт: Безэкипажные катера изменят тактику применения военно-морских сил

Военно-морские силы во всем мире, в том числе – в России, будут идти по пути развития надводных и подводных беспилотников. Для создания безэкипажных катеров требуются те же знания, что и для создания воздушных БПЛА, сказал газете ВЗГЛЯД топ-менеджер ВПК Алексей Рогозин. Ранее ВСУ пытались атаковать российские суда с помощью дронов.

«Надводные безэкипажные катера могут стать серьезной угрозой и оказать значимое влияние на тактику применения военно-морских сил. Особенно это касается ночного времени суток, когда оптические средства их обнаружения менее эффективны, что, соответственно, затрудняет и применение для противодействия им корабельных систем вооружения», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

«Мы уже видим примеры, когда стоимость противодействия безэкипажным катерам на порядки дороже стоимости создания таких робототехнических средств морского базирования. Речь тут, конечно, идет не только о надводных, но и подводных беспилотниках. Вероятно, разработчики будут идти по пути удешевления серийного производства в области БЭК и их группового использования», – продолжил собеседник.

«Для создания БЭК в части систем управления и целевых нагрузок требуются в значительной степени те же знания, как и для создания БПЛА. Иначе говоря, мы понимаем, что к разработкам средств, которые применяются на море, могут быть привлечены специалисты очень широкого круга. И совсем скоро мы можем увидеть множество оригинальных решений и проектов. Ведь именно эти же процессы сейчас происходят в области БПЛА», – предполагает Рогозин.

Ранее ВСУ несколько раз пытались атаковать российские корабли. 24 мая украинские военные с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные были катера уничтожены. Судя по всему, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО.

В июне корабль «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», также отразил атаку морских безэкипажных аппаратов. В Telegram-канале Минобороны РФ сказано, что нападение произошло около 1.30.

ВСУ использовали шесть морских быстроходных безэкипажных катеров. Все они в ходе отражения атаки были уничтожены из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

После этого в экспертном сообществе началась дискуссия не только о том, что Россия могла бы противопоставить безэкипажным катерам противника, но и том, какие морские дроны нужны самой России.