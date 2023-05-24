Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Защищающий газопроводы в Турцию российский корабль «Иван Хурс» потопил украинские беспилотные катера

ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?

В среду Минобороны России сообщило, что утром 24 мая вооруженные силы Украины тремя беспилотными катерами безуспешно атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

В заявлении также указано, что «Иван Хурс» выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Ведомство также опубликовало видео, где показано поражение одного из катеров.

Из сообщений ведомства также следует, что «после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов». «И не напрасно», – говорится в заявлении.

Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики. Главным подозреваемым в диверсии стали США.

Кроме того, в ноябре сообщалось о том, что Владимир Зеленский захотел создать украинский флот морских дронов. Его амбиции вполне способны поддержать США и особенно Британия, чьи дроны уже использовались для терактов в акватории Севастополя. И более того, аппараты, атаковавшие Севастополь, внешне похожи на те, которые пытались атаковать корабль «Иван Хурс».

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» был спущен на воду весной 2017 года, он является вторым судном проекта 18280. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса. Его основная задача – это обеспечение связи и управления флотом, ведение радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Радиотехническое вооружение включает в себя навигационную РЛС МР-231–3, мостиковую радиоэлектронную систему позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования «Мостик-18280», базовую систему обеспечения электронной совместимости радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией «Подзаголовок-23».

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На борту также находится от двух до четырех морских тумбовых пулеметных установок с крупнокалиберными пулеметами и несколько переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». При этом, как полагают эксперты, Украина не смогла бы в одиночку совершить столь наглую атаку на корабль.

«У уничтоженных аппаратов на борту нет даже радара. Они не могут самостоятельно обнаружить цель. Их кто-то навел. Тот, чьи разведывательные самолеты и беспилотники постоянно висят над Черным морем. Просто потому, что у Украины никаких подобных возможностей для целеуказания нет», – пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

«В целом «Иван Хурс» – это современный корабль. На его борту есть все необходимое для отражения подобных «пиратских» атак. И моряки этим воспользовались. Если даже корабль будут атаковать с воздуха, то найдется, чем ответить. По сути, это боевая единица, выполняющая специфические задачи», – отмечает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

По словам эксперта, если украинские военные считали «Ивана Хурса» легкой мишенью, то они «ошибались». По одной из версий, украинские катера могли передвигаться по маршруту «зернового коридора». Это в очередной раз поднимает вопросы о том, что под предлогом вывоза зерна Украина стремится решать военные задачи. При этом он уверен, что информацию о нахождении корабля ВСУ получили от стран НАТО.

«Информацию передают большие американские дроны-разведчики, один из которых мы «завалили» недалеко от Крыма. Также есть данные спутниковой разведки. Кроме того, рядом находятся страны НАТО – Болгария и Румыния, где тоже сидят «уши» и «глаза» американцев. Поэтому они знают, что и откуда запускать. Я думаю, что и те дроны, которые атаковали корабль «Иван Хурс», были поставлены ВСУ странами НАТО. Если их и собирают на Украине, то все равно все запчасти там импортные», – уверен Дандыкин.

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев согласен, что в передаче координат российского корабля могла участвовать космическая разведка стран НАТО. «У альянса множество источников получения информации. Возможно, противник осуществлял в этом районе тактическую разведку, обнаружил координаты «Ивана Хурса» и доложил об этом», – предположил Валуев.

По мнению адмирала, целью ВСУ также могли быть газопроводы, по которым Россия продолжает поставлять газ в Турцию и страны Европы. Дандыкин тоже согласен с тем, что после подводных атак на «Северные потоки» под угрозой находится прежде всего «Турецкий поток». При этом экспертов не удивил тот факт, что страны НАТО способствуют атакам по газопроводам, в которых заинтересованы другие члены альянса.

«Думаю, после воскресных выборов, на которых, я надеюсь, победит Эрдоган, вопрос о безопасности «Турецкого потока» будет публично понят. В офисе Зеленского не скрывают желания добиться того, чтобы экспорт российского газа шел в Европу только через Украину. А другие газопроводы для них – конкуренты. Поэтому я не исключаю повторения подобных атак в будущем», – допустил Дандыкин.