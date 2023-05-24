Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:45  |  vz.ru
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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Казахстан отказался от украинского посла-националиста

Украинский топ-чиновник Сергей Гайдай заслужил плохую славу у национальных меньшинств NURPHOTO/REUTERS
Казахстан отклонил кандидатуру нового посла Украины. Отказ выдать агреман иностранному послу – это всегда скандал, поскольку в мировой дипломатии он расценивается как грубый, оскорбительный жест. Впрочем, Украина сама виновата – в Астану она решила направить бывшего главу «луганской администрации» Сергея Гайдая, известного своим национализмом. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...

Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...
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В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

    Защищающий газопроводы в Турцию российский корабль «Иван Хурс» потопил украинские беспилотные катера
    Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете
    		  
    24 мая 2023, 21:40
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Андрей Резчиков

    ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?

    В среду Минобороны России сообщило, что утром 24 мая вооруженные силы Украины тремя беспилотными катерами безуспешно атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. Все катера-беспилотники, как сообщили в ведомстве, были уничтожены в 140 км северо-восточнее Босфора.

    В заявлении также указано, что «Иван Хурс» выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Ведомство также опубликовало видео, где показано поражение одного из катеров.

    Из сообщений ведомства также следует, что «после террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2» Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов». «И не напрасно», – говорится в заявлении.

    Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики. Главным подозреваемым в диверсии стали США.

    Кроме того, в ноябре сообщалось о том, что Владимир Зеленский захотел создать украинский флот морских дронов. Его амбиции вполне способны поддержать США и особенно Британия, чьи дроны уже использовались для терактов в акватории Севастополя. И более того, аппараты, атаковавшие Севастополь, внешне похожи на те, которые пытались атаковать корабль «Иван Хурс».

    Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» был спущен на воду весной 2017 года, он является вторым судном проекта 18280. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса. Его основная задача – это обеспечение связи и управления флотом, ведение радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

    Радиотехническое вооружение включает в себя навигационную РЛС МР-231–3, мостиковую радиоэлектронную систему позиционирования, локализации, обнаружения и ориентирования «Мостик-18280», базовую систему обеспечения электронной совместимости радиолокационных обнаружительных и навигационных станций, систем управления зенитными артиллерийскими и ракетными комплексами и систем взаимного обмена информацией «Подзаголовок-23».

    На борту также находится от двух до четырех морских тумбовых пулеметных установок с крупнокалиберными пулеметами и несколько переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». При этом, как полагают эксперты, Украина не смогла бы в одиночку совершить столь наглую атаку на корабль.

    «У уничтоженных аппаратов на борту нет даже радара. Они не могут самостоятельно обнаружить цель. Их кто-то навел. Тот, чьи разведывательные самолеты и беспилотники постоянно висят над Черным морем. Просто потому, что у Украины никаких подобных возможностей для целеуказания нет», – пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    «В целом «Иван Хурс» – это современный корабль. На его борту есть все необходимое для отражения подобных «пиратских» атак. И моряки этим воспользовались. Если даже корабль будут атаковать с воздуха, то найдется, чем ответить. По сути, это боевая единица, выполняющая специфические задачи», – отмечает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

    По словам эксперта, если украинские военные считали «Ивана Хурса» легкой мишенью, то они «ошибались». По одной из версий, украинские катера могли передвигаться по маршруту «зернового коридора». Это в очередной раз поднимает вопросы о том, что под предлогом вывоза зерна Украина стремится решать военные задачи. При этом он уверен, что информацию о нахождении корабля ВСУ получили от стран НАТО.

    «Информацию передают большие американские дроны-разведчики, один из которых мы «завалили» недалеко от Крыма. Также есть данные спутниковой разведки. Кроме того, рядом находятся страны НАТО – Болгария и Румыния, где тоже сидят «уши» и «глаза» американцев. Поэтому они знают, что и откуда запускать. Я думаю, что и те дроны, которые атаковали корабль «Иван Хурс», были поставлены ВСУ странами НАТО. Если их и собирают на Украине, то все равно все запчасти там импортные», – уверен Дандыкин.

    Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев согласен, что в передаче координат российского корабля могла участвовать космическая разведка стран НАТО. «У альянса множество источников получения информации. Возможно, противник осуществлял в этом районе тактическую разведку, обнаружил координаты «Ивана Хурса» и доложил об этом», – предположил Валуев.

    По мнению адмирала, целью ВСУ также могли быть газопроводы, по которым Россия продолжает поставлять газ в Турцию и страны Европы. Дандыкин тоже согласен с тем, что после подводных атак на «Северные потоки» под угрозой находится прежде всего «Турецкий поток». При этом экспертов не удивил тот факт, что страны НАТО способствуют атакам по газопроводам, в которых заинтересованы другие члены альянса.

    «Думаю, после воскресных выборов, на которых, я надеюсь, победит Эрдоган, вопрос о безопасности «Турецкого потока» будет публично понят. В офисе Зеленского не скрывают желания добиться того, чтобы экспорт российского газа шел в Европу только через Украину. А другие газопроводы для них – конкуренты. Поэтому я не исключаю повторения подобных атак в будущем», – допустил Дандыкин.
     
     
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