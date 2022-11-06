СВО ставит перед Черноморским флотом новую задачу

Владимир Зеленский захотел создать украинский флот морских дронов. Эти амбиции могут поддержать США и особенно Британия, чьи дроны уже использовались для терактов в акватории Севастополя. Какие риски для России несут в себе подобные планы? И что этому мог бы противопоставить Черноморский флот РФ?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске платформы по сбору средств на создание украинского флота морских дронов. В видеообращении, опубликованном в Telegram, он сказал, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – сказал Зеленский. – Как это работает – все уже видели».

Судя по всему, Зеленский намекает на террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту, который произошел в октябре. Как сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Произошедшее он назвал самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционно управляемых надводных аппаратов.

Тогда в Минобороны РФ уточнили, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. В результате незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южной.

Налет отражался с применением корабельного оружия и морской авиации ЧФ. В результате уничтожено четыре морских аппарата, еще три аппарата поражены на внутреннем рейде. Большую роль в отражении атаки сыграл сигнальщик ВМФ Артем Жильцов, который первым заметил приближение аппарата и доложил об этом вахтенному офицеру, что дало возможность своевременного отражения удара. Жильцов был представлен к госнаграде.

По информации Минобороны, подготовка атаки и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины. Кроме того, представители данного подразделения ВМС Британии, похоже, участвовали в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

29 октября послу Британии в Москве Деборе Броннет были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота. Однако министерство обороны Великобритании отказалось признавать причастность ВМС страны как к терактам на «Северных потоках», так и в Севастополе.

В ответ на атаку безэкипажными аппаратами Россия заявила о приостановке участия в «зерновой сделке», о чем уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша. Однако вскоре Москва приняла решение о возобновлении соглашения, получив письменные гарантии от Киева о недопущении подобных атак впредь.

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Также в день налета на Севастопольскую бухту в Сети появились украинские кадры, на которых видны безэкипажные аппараты. Бывший замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны России, ныне руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин опознал в них тот самый «неизвестный малозаметный беспилотный катер», который был замечен в Черном море еще в сентябре.

«Надеюсь, российские конструкторы уже разобрали его, методы противодействия разрабатываются. Для обнаружения таких аппаратов радиолокации может оказаться недостаточно – нужны акустический контроль и визуальный контроль акватории с беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

«Не знаю, как с соответствующей военной продукцией, но такие решения есть сегодня и в гражданском исполнении у частных российских производителей. Очевидно, что тема борьбы с беспилотниками теперь касается и морских аппаратов, а к ее реализации надо активно привлекать частников», – уверен Рогозин. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» указывает на то, что действия беспилотников в Севастопольской бухте корректировались при помощи американского стратегического БПЛА RQ-4B с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, сошлись во мнении, что подобные атаки будут повторяться вне зависимости от того, создаст ли Зеленский украинский флот морских дронов. А в условиях активного использования противником морских безэкипажных аппаратов Черноморскому флоту потребуется дооснащение и модернизация.

«Использование беспилотников уже стало для нас реальной опасностью. Прорыв безэкипажных катеров (БЭК) во внутренние бухты Севастополя и их визуальное обнаружение ставит на повестку дня сразу несколько вопросов», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Во-первых, нам необходимо больше внимания уделить боеготовности наших кораблей. Здесь высокую эффективность при простых метеоусловиях имеют комплексы «Панцирь-М». Они хорошо «видят» цели в приводном слое, но их минус в сильной метеозависимости», – предлагает эксперт.

«Также очевидно, что для воюющего Черноморского флота крайне целесообразна переброска с Балтийского флота головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М2». Сделать это надо, пока не замерзли внутренние речные судоходные пути», – продолжил Климов.

«Помимо этого, против БПЛА и БЭК высокоэффективны вертолеты. Однако имеющиеся у ВМФ Ка-27М имеют узкую противолодочную специализацию. И в данном случае необходима их модернизация, в том числе для обеспечения качественного обнаружения и поражения целей», – уверен собеседник.

«Стоит заметить, что

новые РЛС для наших вертолетов Ка-27 и Ми-14 показали высокую эффективность при работе по БПЛА и малоразмерным объектам на поверхности воды, – акцентировал Климов. – Так что технических возможностей для парирования этих угроз у нас достаточно. Вопрос в том, чтобы они были своевременно представлены на флоте».

В свою очередь эксперт по БПЛА Денис Федутинов указывает на то, что в распоряжении ВМСУ появятся самые дешевые бэзэкипажные катера. «В целом, существует несколько типов таких катеров для разных задач. Во-первых, это наблюдение. К ним можно отнести 4M серии Hydra эмиратской компанией Al Seer Marine Technologies. Во-вторых, охрана объектов. В качестве иллюстрации упомяну катер Seagull израильской компании Elbit, оснащенный пулеметом. В-третьих, это противоминная борьба. Такие функции реализованы на аппарате Inspector Mk 2 французской компании ECA Group или американском CUSV компании Textron», – объясняет собеседник.

«Украинцы, судя по всему, попытаются реализовать на основе современных технологий идею брандера – дешевого катера, начиненного взрывчаткой. Для этого могут быть использованы доступные на коммерческом рынке технологии, применимые и в беспилотной авиации – системы связи, системы навигации, оптикоэлектронные системы наблюдения и наведения», – предполагает эксперт.

«Противодействовать таким катерам будет несложно, если это, конечно, не будет одновременная атака многочисленной группировки БЭК. Даже минимальное вооружение боевых кораблей не только ВМФ, но и Береговой охраны ПС ФСБ позволяют отразить нападение. Вместе с тем, ключевым моментом эффективности противодействия является сохранение постоянной готовности имеющихся сил и средств к тому, что противник может применить различные средства для атаки как с воздуха, так с земли и воды», – обратил внимание Федутинов.

«Мы уже столкнулись с атакой дронов в Севастополе. И, как показала практика, нам во многом помогла деятельность матроса Жильцова. Техника – это одно, но человеческий глаз порой бывает гораздо важнее в таких ситуациях», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин.

Тем не менее, как отмечают эксперты, для ЧФ РФ нужны и важны системы, способные заранее распознать приближение таких дронов за десятки километров. «Более того, я уверен, что эти дроны были подняты и сейчас изучаются нашими военными. Не исключаю, что все они были либо с британской, либо с канадской «начинкой». Этот конфликт – практически первое военное столкновение, где так активно используются воздушные и морские дроны. Мы учимся на ходу», – продолжил собеседник.

Он также отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Особенность таких устройств в том, что человек может управлять ими дистанционно. На Украине такой центр расположен в Очакове, его строили британцы», – пояснил он.

«При этом я не сомневаюсь в том, что ВМСУ получат необходимые для атак дроны. Скорее всего, источником их происхождения будет Британия. Поэтому нам следует уже сейчас готовиться к тому, что атаки, аналогичные севастопольской, будут повторяться из раза в раз», – допускает эксперт.

Дандыкин также отмечает, что у России есть способы борьбы с БПЛА. «Для отражения атак воздушных дронов мы используем средства ПВО, ПЗРК и пилотируемую авиацию. Для противостояния с подводными аппаратами существуют корабли, оснащенные акустическими средствами. Если речь о надводных БПЛА, у нас работает локация для их обнаружения, а для уничтожения могут применяться крупнокалиберные пулеметы или малая зенитная артиллерия», – перечислил он.

«В планах противника, судя по всему, попасть на главную базу Черноморского флота. Но я уверен, что наш флот примет необходимые меры по уничтожению таких аппаратов. А заявления Зеленского о создании супер-армии из дронов, которая будет способна уничтожить чуть ли не весь Черноморский флот, будут сыпаться как из рога изобилия. Это выгодно и западным спонсорам конфликта», – заключил Дандыкин.

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