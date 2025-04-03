Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.



Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.