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Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь
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Послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в эфире телеканала Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.
Также доказательства были переданы британскому военному атташе, сказал дипломат, передает ТАСС.
«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», – сказал посол.
Ранее посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь. Британского посла у здания МИД встретили словами «Британия – страна-террорист».
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
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Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Медведев напомнил об изгнании из Москвы «сброда из оборзевших поляков»
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В День народного единства (4 ноября) в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Родины, выгнали из Москвы «сброд из оборзевших поляков», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев заметил, что наследники Речи Посполитой продолжают «по-мелкому гадить» в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране – Дня народного единства. Так запред Совбеза РФ прокомментировал сведения, что польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой.
«А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.
Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
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Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Стремоусов: Ситуация на линии фронта в Херсонской области некритична
Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, атаки украинских войск отбиваются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как рассказал Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live», все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы
Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США
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США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».
«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.
«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.
«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.
«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.
«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.
«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.
«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.
Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.
«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.
«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.
«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.
Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.
В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.
Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.
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В США признали готовность Запада жертвовать гражданами России и Украины без всякой логики
Конгрессмен Госар: США и Британия готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев
Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.
По его словам, необычным в ситуации на Украине является ярко выраженный уровень разжигания войны со стороны США и Британии, которые готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику, передает РИА «Новости».
По мнению Госара, эти страны ничего не делали с того момента, пока активная прокси-война только назревала. Он добавил, что семья президента США Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и заставила ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна США.
В январе 2020 года Госар опубликовал снимок с рукопожатием Барака Обамы с Хасаном Роухани, заявив: «Мир был бы лучше без этих парней у власти». Снимок оказался фейком, скомпилированным из нескольких фото.
Вучич: Все политики в мире знают организатора взрывов на «Северном потоке», но молчат
Президент Сербии Вучич: Все политики в мире знают, кто устроил взрывы на Балтике, но молчат
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Все мировые политики знают, кто устроил взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, если завтра кто-то устроит саботаж и прервет поставки газа, то все будут делать вид, что не знают, кто это совершил, хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил теракт на Балтике. По его словам, все молчат и делают вид, лицемерие правит везде, передает РИА «Новости».
Как уточнил Вучич, на сегодняшний день Сербия имеет 667 млн кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа.
Ранее Вучич заявил, что был очень расстроен, когда увидел, что произошло на «Северном потоке», не знал, плакать или кричать.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
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Аваков объяснил неизбежность конфликта между Россией и Украиной
Аваков заявил о неизбежном конфликте Украины с Россией из-за нежелания Зеленского исполнять «формулу Штайнмайера»
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Киевское руководство и лично президент Украины Владимир Зеленский не желали выполнять «формулу Штайнмайера», потому конфликт с Россией был неизбежен, заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Военное столкновение с российской стороной невозможно было избежать, поскольку Киев и сам Зеленский не хотели исполнять «формулу Штайнмайера», заявил Аваков в беседе с пранкерами.
Пранкеры представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, они опубликовали полное видео беседы в своем Telegram-канале.
По словам экс-министра МВД, киевский режим намеревался «развернуть» жителей Донбасса и Крыма в сторону украинской государственности за счет олигархов. Те должны были «мотивировать местную олигархию для того, чтобы та двигалась в сторону Украины, инвестировать в инфраструктуру». Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак избрал другую стратегию, добавил Аваков.
По его словам, главными проблемами Киева сейчас являются разъединение элит, коррупция и ограничение свобод. Аваков добавил, что предстоящая зима станет серьезным испытанием для властей страны. Также на Украине задерживаются зарплаты военнослужащим и отмечается высокий уровень инфляции.
Также бывший министр заявил, что Вашингтон в последнее время снизил поток помощи украинским властям.
Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2019 году на саммите «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.
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