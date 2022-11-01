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Западные СМИ: После теракта на «Северных потоках» Трасс отправила Блинкену сообщение «все сделано»
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Западные интернет-СМИ обсуждают информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции, напоминает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Эксперты рассказали об ответе Москвы Лондону за теракт в Севастополе
Политолог Годованюк: Россия ответит Британии на теракт в Севастополе корректировкой боевых действий на Украине
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Россия может пойти на разрыв дипломатических отношений с Британией или понизить их статус до минимального уровня, потому что теракт в Севастополе, осуществленный при поддержке Лондона – это красная черта, дальше которой идти некуда. Также возможна корректировка боевых действий на Украине, где интересы Лондона очевидны. К такому выводу пришли российские политологи, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.
«Ввиду того, что диалог между Москвой и Лондоном находится на низшей точке – у нас практически нет политических вариантов ответа на действия Британии. Речь, скорее всего, будет идти о корректировке военных шагов России на Украине. Не секрет, что Лондон играет одну из ведущих ролей в поддержке ВСУ. Где-то в этой сфере и стоит ожидать ответ», – считает Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
«Проблема в том, что экономические и финансовые связи между Россией и Великобританией действительно практически разорваны. Соответственно, в данный момент ввести какое-либо эмбарго против Лондона мы не можем. При этом и в военной сфере опускаться до их уровня не стоит. Они будут только рады этому, ведь подобные действия подтвердят риторику Британии о том, что «Россия – агрессор», – считает в свою очередь политолог и экономист Иван Лизан.
«С точки зрения МИД, наверное, можно разорвать дипломатические отношения или понизить их статус до минимального уровня. Освободившихся дипломатов можно было бы отправить в Китай или страны Африки, увеличив там число консульств РФ. А лучше – серьезно усилить наше представительство в Африке и начать более упорную работу по выстраиванию торговли со странами континента», – добавляет Лизан.
Допускает разрыв отношений и Илдус Ярулин, научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.
«Севастополь – это красная черта, дальше которой идти уже некуда. Он имеет особое историческое значение в наших отношениях. Однако здесь есть и риски: разрыв отношений с Лондоном развяжет руки для определенных действий не только нам, но и британцам», – отметил Ярулин.
«С другой стороны, ответ на действия Лондона уже пошел в рамках воздушной атаки по энергообъектам на Украине. Возможны и удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также использование другого инструментария. В конечном счете повышение градуса в противостоянии приведет к потребности осмысленных переговоров со стороны Лондона, может быть даже на полях G20», – допускает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В российском диппредставительстве заявили, что теракт показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.
Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.
В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.
Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очакове Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.
В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв «зерновой сделки» на Украину и ее западных кураторов.
В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.
В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.
Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.
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В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Минобороны заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»
Минобороны: Представители ВМС Британии участвовали в планировании и реализации подрыва «Северных потоков»
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Представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе, заявили в Минобороны.
В ведомстве рассказали подробности атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе, с применением 16 беспилотников. Как утверждается, подготовкой теракта в Севастополе террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, следует из данных Telegram-канала Минобороны.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – заявили в военном ведомстве.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
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Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях
МИД: Россия привлечет внимание мирового сообщества и ООН к терактам в Черном и Балтийском морях
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Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков», а также подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Британцы потребовали выслать отказавшуюся мыть посуду украинку
Британцы остро отреагировали на случай с украинской беженкой, которая обвинила приютившую ее семью в рабстве
Читатели таблоида The Mirror прокомментировали новость про украинскую беженку, которая пожаловалась полиции на то, что ее поработили и заставляют помогать по дому.
Так, пользователь Mrjustathought написал в комментариях в The Mirror, что «этих неблагодарных людей нужно отправить домой».
Причем wimo добавил, что украинке сначала стоит домыть посуду.
«Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине», – выразил свое мнение kilevan.
А комментатор stevescarpio заверил, что «она будет в безопасности на Западной Украине».
«Если вы остановились в чьем-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали все возможное в благодарность», – отметил TheTruthIsThis.
Redlady369 добавила, что именно по этой причине большинство людей в Британии не примет беженцев. «Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю», – заключила она.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
Во Франции назвали виновных в подрыве «Северного потока»
Государства Североатлантического альянса виноваты в подрыве газовых магистралей, ведущих из России в Германию, считает французский политик-голлист Флориан Филиппо.
В своем Twitter он написал, что Швеция располагает результатами расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать, передает РИА «Новости».
«Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» – написал он.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока» заявил газете ВЗГЛЯД, что, опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
В Британии отказались признать причастность к терактам в Черном и Балтийском морях
Минобороны Британии отказалось признать причастность к подрыву «Северных потоков» и теракте в Севастополе
Министерство обороны Великобритании отказалось признать причастность подразделений ВМС страны к терактам на «Северных потоках» в сентябре и атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Британское минобороны в Twitter сообщило, что российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений грандиозных масштабов, и назвали российские сообщения «выдуманными», передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что подготовка теракта в Черном море и обучение украинских военнослужащих велись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов.
Также в министерстве сообщили, что представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
В МИД заявили, что Россия обратится в Совбез ООН и привлечет внимание сообщества к участию Британии в терактах в Черном и Балтийском море.
Новый премьер Британии решил повысить налоги
Сунак решил повысить налоги из-за дыры в бюджете Британии в 57,5 млрд долларов
Глава правительства Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете в 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов), повысив налоги, сообщают источники в британском минфине.
Сунак и глава минфина Джереми Хант договорились об этом 31 октября. В минфине сказали, что «это будет жестко». По словам источника, «всем придется вносить больший вклад в области налогов» для сохранения госуслуг. Указывается, что из-за коронавируса и массовой поддержки населения «по счетам за электричество» потребовались «заимствования сотен миллиардов», теперь дыру в бюджете нельзя закрыть только сокращением расходов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Напомним, 42-летний Сунак возглавил правительство Великобритании после того, как в отставку с поста премьера подали сначала Борис Джонсон, а затем и сменившая Джонсона Лиз Трасс.
Маск решил пересмотреть процедуру верификации аккаунтов в Twitter
Маск объявил о пересмотре процедуры подтверждения подлинности учетных записей пользователей социальной сети Twitter
Американский предприниматель Илон Маск после завершения сделки по приобретению социальной сети Twitter объявил о запуске полного пересмотра процедуры подтверждения подлинности учетной записи пользователей платформы.
Маск сообщил, что весь процесс верификации учетных записей пользователей социальной сети Twitter пересматривается, передает ТАСС.
По действующим правилам платформы, после проверки подлинности страницы рядом с именем пользователя социальной сети появляется значок голубого цвета. При этом, по правилам Twitter, для прохождения проверки страница пользователя должна быть активной и связана с хорошо известным человеком или брендом.
В прошлую пятницу Маск официально возглавил компанию Twitter. В среду американский предприниматель пришел штаб-квартиру Twitter в Калифорнии с раковиной в руках.
В Британии решили расследовать насилие над женщинами на подлодках
Морской лорд Британии Бен Ки объявил о расследовании насилия над женщинами на подлодках
Случаи сексуального насилия над женщинами на британских подлодках расследуются специалистами, заявил первый морской лорд страны сэр Бен Ки.
К расследованию сообщений о насилии над женщинами на подводных лодках привлечена команда старших специалистов, всех виновных изобличат и накажут, вне зависимости от звания и статуса, заявил Ки, передает РИА «Новости».
«Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут», – указал он.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили о случаях физического насилия, сексуальных домогательств, издевательствах и оскорблениях по отношению к женщинам на британских подлодках.
В одном из подобных эпизодов мужчины составили список женского экипажа в порядке «очереди на изнасилование», если кораблю будет грозить катастрофа.
Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me мессенджера Telegram
Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему мессенджеру Telegram домену t.me
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Доступ к принадлежащему мессенджеру Telegram домену t.me ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. При этом Роскомнадзор опроверг блокировку мессенджера Telegram в России.
В реестре указано, что доступ к странице t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ. Основанием для внесения домена в реестр стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, передает ТАСС.
При этом Роскомнадзор опроверг блокировку мессенджера Telegram в России, подчеркнув, что блокировка этой социальной сети в настоящее время на территории России исключена.
Напомним, в январе глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила возможность блокировки мессенджера Telegram в ФРГ в качестве «крайней мере».
Маск стал единственным директором Twitter
Маск распустил совет директоров Twitter и стал единственным директором
Предприниматель Илон Маск, который купил Twitter, распустил совет директоров и стал «единоличным директором», свидетельствуют документы в базе комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В одном из документов указывается, что «лица, которые были директорами, перестали ими быть», когда сделка состоялась. Пояняется, что таковы были условия соглашения по слиянию. Сам Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заверил, что переход управления полностью под его контроль является временной мерой, но не уточнил, как долго это продлится.
Кроме того, Маск направил на работу в Twitter свыше 50 сотрудников Tesla. В частности, в Twitter пришли директор по развитию программного обеспечения Ашок Эллюсвами, глава отдела разработки системы автопилота Милан Ковач, а также один из управляющих службы внутренней безопасности Tesla Джейк Нокон. Они должны оценить состояние компании, исходный код соцсети, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.
Напомним, Маск завершил сделку на 44 млрд долларов по приобретению соцсети. СМИ сначала сообщали, что он может уволить 75% сотрудников Twitter, потом заявили о планах уволить примерно 25% персонала в ходе «первого раунда» сокращений. В частности, вместе с другими руководителями компании лишился работы возглавлявший Twitter Параг Агравал.
Илон Маск допустил выбор версии соцсети пользователями Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск допустил, что в будущем пользователи социальной сети Twitter смогут самостоятельно выбирать ее версию, исходя из рейтинга твитов.
Маск предположил, что пользователи будут иметь возможность выбрать версию Twitter, как при формировании рейтинга фильма.
«Рейтинг твита, сам по себе, может устанавливаться самостоятельно, а затем изменяться за счет обратной связи пользователя», – отметил миллиардер, передает РИА «Новости».
Напомним, Илон Маск официально возглавил компанию Twitter, прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании – социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Стало известно о повышении платы для верифицированных страниц Twitter
Verge: Компания Twitter планирует повысить размер ежемесячной платы для верифицированных страниц
Компания Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до 19,99 долларов в месяц, сообщили источники интернет-портала The Verge.
По сведениям интернет-издания, распоряжение нового владельца компании – предпринимателя Илона Маска – заключается в том, чтобы изменить опцию Twitter Blue стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая открывает доступ к дополнительным функциям, на более дорогую подписку для верифицированных пользователей, передает ТАСС.
Источники, на которые ссылается портал, также отметили, что, в соответствии с текущим планом, у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы оформить новую подписку, или они потеряют свой голубой значок. В воскресенье сотрудников Twitter, которые работают над проектом, проинформировали о том, что им необходимо ввести данную функцию до 7 ноября, в противном случае они будут уволены.
Ранее американский предприниматель Илон Маск после завершения сделки по приобретению социальной сети Twitter объявил о запуске полного пересмотра процедуры подтверждения подлинности учетной записи пользователей платформы.
Экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии в Британии
Здания британского МВД, службы контрразведки MI5, Банка Англии и штаб-квартиру медиахолдинга News Corp облили оранжевой краской, ответственность взяло на себя экологическое движение Just Stop Oil.
Распылением оранжевой краски на здания занимались шесть активистов Just Stop Oil, говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости».
Отмечается, что здания были выбраны, поскольку они олицетворяют поддержание экономики «ископаемых видов топлива».
Ранее в октябре активисты Just Stop Oil кинули шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в лондонском Музее мадам Тюссо. После этого они принялись рассказывать посетителям об изменении климата, и потребовали прекратить добычу нефти и газа.