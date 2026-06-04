Стармер обвинил Маска во вмешательстве в дела Британии

Tекст: Валерия Городецкая

Ранее миллиардер неоднократно выступал с критикой британской полиции в соцсетях, отмечая отвратительное обращение правоохранителей с погибшим, передает РИА «Новости».

«Маск в последние несколько дней снова вмешивается в нашу политику, пытаясь спровоцировать раскол», – заявил глава британского правительства в эфире телеканала Sky News в ходе поездки в графство Йоркшир.

Политик подчеркнул, что в государстве преобладают разум и терпимость. По его словам, на подобные трагические инциденты необходимо реагировать спокойно, опираясь на пример семьи Новака. Студент скончался в декабре 2025 года при попытке задержания, получив ножевое ранение от 23-летнего сикха Викрама Дигвы.

Ранее лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о существовании расизма против белых на фоне дела о гибели студента Генри Новака.

В начале этого года Маск обвинил британское правительство в фашизме из-за рекордного числа арестов за комментарии в соцсетях.

В конце прошлого года американский предприниматель назвал Соединенное Королевство полицейским государством.