Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Стармер обвинил Маска во вмешательстве в дела Британии
Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве в политику страны после его заявлений об убийстве студента Генри Новака.
Ранее миллиардер неоднократно выступал с критикой британской полиции в соцсетях, отмечая отвратительное обращение правоохранителей с погибшим, передает РИА «Новости».
«Маск в последние несколько дней снова вмешивается в нашу политику, пытаясь спровоцировать раскол», – заявил глава британского правительства в эфире телеканала Sky News в ходе поездки в графство Йоркшир.
Политик подчеркнул, что в государстве преобладают разум и терпимость. По его словам, на подобные трагические инциденты необходимо реагировать спокойно, опираясь на пример семьи Новака. Студент скончался в декабре 2025 года при попытке задержания, получив ножевое ранение от 23-летнего сикха Викрама Дигвы.
Ранее лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил о существовании расизма против белых на фоне дела о гибели студента Генри Новака.
В начале этого года Маск обвинил британское правительство в фашизме из-за рекордного числа арестов за комментарии в соцсетях.
В конце прошлого года американский предприниматель назвал Соединенное Королевство полицейским государством.