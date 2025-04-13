Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
Британия передала контроль над British Steel правительству
Британский парламент принял закон, позволяющий правительству взять под контроль British Steel и предотвратить отключение доменных печей на заводе в Сканторпе.
Парламент Британии в оперативном порядке одобрил законопроект, который наделяет правительство чрезвычайными полномочиями по спасению компании British Steel, передает ТАСС. Этот законопроект прошел все необходимые стадии в Палате общин и Палате лордов всего за один день и уже получил королевскую санкцию, обретя статус закона.
С полуночи по местному времени власти могут взять British Steel под контроль, чтобы не допустить отключения доменных печей на основном заводе компании в Сканторпе. Правительство также сможет использовать государственные средства для поддержки предприятия, назначать управляющих и искать нового владельца.
Компания British Steel, принадлежащая китайской группе Jingye с 2020 года, ежедневно несет убытки в размере 700 тыс. фунтов. Jingye инвестировала более 1,2 млрд фунтов в развитие, но не может договориться с властями о расходах на замену доменных печей на электрические дуговые. Проект оценивается в 2 млрд фунтов, из которых правительство готово покрыть только 500 млн.
Ранее Financial Times не исключила национализации British Steel в Британии.