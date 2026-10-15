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КНДР запустила новые крылатые ракеты с подводных лодок
Северная Корея успешно испытала два типа новых стратегических крылатых ракет подводного базирования в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Главное ракетное управление КНДР успешно провело испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуски прошли 14 октября 2026 года в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря», – сказано в сообщении.
За ходом маневров наблюдали член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик и генеральный директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха. Также на испытаниях присутствовали профильные инженеры военно-морских сил республики.
Проведенные пуски позволили проверить готовность подводных боевых систем к мобилизации и повысить навыки флота в выполнении стратегических задач.
Испытания подтвердили высокую надежность и эффективность средств сдерживания КНДР, не оказав негативного влияния на безопасность соседних государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР 13 октября провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты, а также заявила о неспособности противника отследить ее ракеты.
В Сеуле и Токио 12 октября заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах.