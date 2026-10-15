  • Новость часаНебензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
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    Украина стала еще ближе к вымиранию
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    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
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    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и русским ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    15 октября 2026, 01:18 • Новости дня

    КНДР запустила новые крылатые ракеты с подводных лодок

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея успешно испытала два типа новых стратегических крылатых ракет подводного базирования в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Главное ракетное управление КНДР успешно провело испытания двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Запуски прошли 14 октября 2026 года в акватории Восточно-Корейского (Японского) моря», – сказано в сообщении.

    За ходом маневров наблюдали член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик и генеральный директор Главного ракетного управления Чан Чан Ха. Также на испытаниях присутствовали профильные инженеры военно-морских сил республики.

    Проведенные пуски позволили проверить готовность подводных боевых систем к мобилизации и повысить навыки флота в выполнении стратегических задач.

    Испытания подтвердили высокую надежность и эффективность средств сдерживания КНДР, не оказав негативного влияния на безопасность соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР 13 октября провела испытание обновленной тактической баллистической ракеты, а также заявила о неспособности противника отследить ее ракеты.

    В Сеуле и Токио 12 октября заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах.

    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

    Индонезия объявила о планах расширить оборонное сотрудничество с Россией

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезия намерена укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности, заявил министр обороны республики Шафри Шамсуддин после встречи с заместителем директора ФСВТС Михаилом Петуховым.

    «Эта встреча – важная возможность укрепить индонезийско-российскую дружбу и стратегическое партнерство, насчитывающие десятилетия», – написал Шамсуддин в своих социальных сетях, его слова приводит РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в министерстве обороны Индонезии в Джакарте. Стороны обсудили различные аспекты военного взаимодействия, сделав акцент на оборонной промышленности.

    Шамсуддин подчеркнул, что такой шаг отвечает политике президента Индонезии Прабово Субианто по усилению обороноспособности страны через международное партнерство. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении независимой внешней политики, суверенитета, а также способствовать миру и стабильности. Министр выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет надежной базой для дальнейшего развития двусторонних военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Субианто заявил, что Индонезия никогда не забудет помощь Советского Союза.

    Весной президент России Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру самовар.

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    14 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026»

    Минобороны: На Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместные межвидовые учения Вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» официально открылись на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    Старт совместным российско-индийским межвидовым учениям «Индра-2026» дан в Челябинской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что к маневрам привлекаются подразделения сухопутных войск двух государств. Кроме того, в учениях задействованы боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии, а также авиационная техника российских Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    В прошлом году президент Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Российские и индийские военные отработали штурм города на совместных маневрах.

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    14 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

    В Татарстане приступили к испытаниям антидроновой турели для комплексов ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр беспилотных систем и технологий сообщил о начале тестирования турели компании «Аркодим», программное обеспечение которой позволяет в автоматическом режиме перехватывать беспилотники противника.

    Компания «Аркодим» из Татарстана приступила к испытаниям антидроновой турели, которая способна автоматически уничтожать воздушные цели. Новая разработка войдет в состав комплекса малой противовоздушной обороны с вероятностью поражения более 90%, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    Устройство предназначено для установки пулемета, способного поражать самолетные дроны на расстоянии до одного километра, затрачивая на ликвидацию одного аппарата от 30 до 50 выстрелов. В ЦБСТ отметили, что высокая точность достигается благодаря программному обеспечению, рассчитывающему точку упреждения для стрельбы. Комплекс предназначен для защиты объектов критической инфраструктуры.

    Вся боевая работа антидроновой системы автоматизирована, оператору остается лишь принять окончательное решение о поражении цели. Комплекс способен на раннем этапе обнаруживать угрозу и подбирать наиболее экономичное средство перехвата. В его состав также войдут башня преднаведения и дрон-перехватчик с системой наведения для уничтожения аппаратов на удалении в несколько километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    14 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие

    Fox News: Стартапы снизили стоимость гиперзвукового оружия США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны США наращивает производство гиперзвукового оружия, а частные стартапы предлагают военным кратно более дешевые решения по сравнению с традиционными разработками Пентагона.

    Соединенные Штаты восполняют запасы ракет и одновременно развивают новые виды вооружения, уделяя особое внимание гиперзвуковым комплексам, способным маневрировать на скорости, в пять раз превышающей звуковую. По данным Government Accountability Office, ракета для гиперзвукового комплекса армии Dark Eagle стоит свыше 40 млн долларов, а для оснащения эсминцев типа Zumwalt стоимость одной гиперзвуковой ракеты достигает 70 млн долларов, при этом модернизационный проект отстает от графика на два года, передает Fox News.

    Для сравнения, крылатая ракета Tomahawk стоит около 2,6 млн долларов, ракета Patriot – почти 4 млн долларов, а ракета точного удара PrSM – 1,6 млн долларов. На цену одной гиперзвуковой ракеты для эсминцев ВМС могли бы купить почти 27 ракет Tomahawk, а на цену одного комплекса Dark Eagle – около 25 ракет PrSM.

    Старший советник отдела обороны и безопасности CSIS Марк Канциан отметил, что американской армии нужны ракеты всех трех уровней. «Нам потребуются все три уровня ракет: дешевые, те, что сейчас на высоком уровне, вроде Patriot, и, возможно, какие-то гиперзвуковые», – сказал Канциан.

    Снизить стоимость производства гиперзвукового оружия пытаются стартапы. Соучредитель и генеральный директор компании Castelion Брайон Харгис рассказал, что цена одной ракеты комплекса Blackbeard, в который инвестируют армия и ВМС, составляет менее 500 тыс. долларов, что является крайне низкой суммой для подобных боеприпасов. В этом году Castelion начала строить, по собственным данным, крупнейший в США завод по производству гиперзвукового оружия, который должен ежегодно выпускать тысячи ракет Blackbeard для интеграции с истребителями F/A-18 Super Hornet, комплексами HIMARS и беспилотными судами.

    Оборонный подрядчик Rocket Lab совместно с военным ведомством проводит частые испытательные запуски для совершенствования гиперзвуковых технологий. Вице-президент компании по глобальным пусковым услугам Брайан Роджерс заявил, что программа HASTE позволяет проводить дешевые и частые испытания, не рискуя всем бюджетом на одном запуске. Вооруженные силы США пока никогда не применяли гиперзвуковое оружие, хотя рассматривали возможность развертывания Dark Eagle на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон заявил об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуковым оружием. Весной Bloomberg сообщил, что США близки к созданию собственного гиперзвукового оружия. В прошлом году Британия и США совместно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Польши выступила за призыв в армию женщин

    Замглавы Минобороны Польши предложила призывать на срочную службу женщин

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила о необходимости ввести обязательную военную службу как для мужчин, так и для женщин.

    Призыв на срочную военную службу в Польше был приостановлен в 2010 году, и в настоящее время комплектование армии ведется исключительно по контракту. Однако сейчас власти обсуждают возможность возвращения к обязательному призыву для граждан обоих полов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «В министерстве национальной обороны сейчас идет разговор о всех сценариях. Я являюсь сторонницей обязательной службы. Но у меня также есть коллеги, которые абсолютно против этого. Дискуссия продолжается», – заявила Собковяк-Чернецкая.

    По ее словам, она опирается на опыт скандинавской и немецкой моделей и выступает за то, чтобы женщины и мужчины в равной степени становились солдатами. Замминистра предложила сценарий, при котором сначала армия будет набирать добровольцев, а затем доукомплектовывать ряды солдатами срочной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов.

    В прошлом месяце Минобороны Польши признало успехи России в сфере беспилотников.

    Весной Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии.

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    14 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Жданова: НАТО спровоцировало беспрецедентный рост торговли западным оружием

    Делегация России в Вене обвинила ВСУ в нелегальной перепродаже оружия НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что милитаризация НАТО и военная помощь Киеву привели к беспрецедентному росту нелегальной перепродажи западного вооружения.

    Милитаризация НАТО привела к росту нелегальной торговли западным оружием, а руководство украинских спецслужб и командование ВСУ играют ключевую роль в теневых схемах перепродажи поступающей военной техники. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, пишет ТАСС.

    «Милитаризация блока НАТО и направление вооружений на Украину уже привели к бесконтрольной и беспрецедентной, возможно за всю историю войн, нелегальной торговле западным ввт», – сказала Жданова в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    По ее словам, киевские власти при поддержке ЕС отдали сбыт оружия на откуп международным организованным преступным группировкам.

    Жданова также напомнила, что экспертное сообщество Германии в июне обсуждало проблему нелегального распространения оружия с Украины. Немецкие специалисты тогда констатировали, что в Евросоюзе в обращении находятся около 35 млн единиц незарегистрированных средств поражения различных типов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом удары российских войск по Одессе помешали поставкам оружия НАТО на Украину.

    Ранее генеральный секретарь альянса обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. Между тем пропавшие на украинской территории сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок Евросоюза.

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    14 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Польша собралась производить более миллиона артиллерийских снарядов в год

    Власти Польши заявили о планах выпускать свыше миллиона снарядов ежегодно

    Tекст: Мария Иванова

    Министр по контролю за государственными активами Войцех Балчун заявил, что оборонная промышленность Польши в ближайшее время должна выйти на уровень производства более миллиона артиллерийских снарядов каждый год.

    «Мы должны дойти до уровня производства свыше миллиона [снарядов] ежегодно, чтобы обеспечивать потребности польской армии», – заявил Балчун, передает ТАСС со ссылкой на канал Polsat.

    Министр не уточнил, о снарядах каких калибров идет речь, однако отметил, что к 2028 году в Польше планируется произвести от 150 до 180 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

    В июне сообщалось, что польские оборонные предприятия получили 13,5 млрд злотых в рамках программы милитаризации Евросоюза на производство снарядов калибра 155 миллиметров. Выпуск боеприпасов будет организован на пяти заводах оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей.

    Варшава взяла кредит на создание сильнейшей армии Европы.

    В прошлом месяце Польша предложила США создать центр производства американских вооружений.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    14 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Во Франции предложили новую модель финансирования военной робототехники

    Rapporteur: Во Франции предложили изменить финансирование военных роботов

    Tекст: Мария Иванова

    Директор французской оборонной ассоциации GICAT по экспорту Клеман Рекье призвал разработать новую модель финансирования военной наземной робототехники в связи с быстрым устареванием технологий.

    Франция нуждается в новых подходах к обеспечению армии передовыми технологиями, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Робототехника станет предметом обсуждения завтрашнего дня, поэтому необходимы структурирующие программы», – заявил Рекье.

    По его словам, правительства должны финансировать постоянное развитие робототехнических возможностей, чтобы успевать за изменениями на поле боя. Это также поможет создать в Европе промышленных лидеров в сфере обороны, способных конкурировать на международных экспортных рынках.

    Рекье отметил, что главная проблема заключается в нежелании государств инвестировать в тысячи наземных роботов, поскольку они рискуют устареть в течение полугода из-за быстрого технического прогресса. Он призвал к новой национальной и европейской модели финансирования, при которой страны вкладывают средства в развитие возможностей, принимая раннее устаревание оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    В апреле французский политик предупредил о подготовке Европы к войне.

    В прошлом году глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне.

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    ВСУ ослепили из-за хамства Зеленского

    Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных. Хотя официально обмен данными не прекращен, Киев уже вторые сутки не получает предупреждений о пусках российских ракет. Кроме того, ВСУ столкнулись с ограничениями в работе Starlink. Как отмечают эксперты, проблемы противника временные, но ВС России пользуются этим «окном возможностей» для максимизации урона. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

      В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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