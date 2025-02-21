Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

Пока после головомойки, утроенной Вэнсом в Мюнхене, европейские элиты ходят, натыкаясь на стены и пытаясь прийти в себя, Москва и Вашингтон спокойно приступили к «сепаратным переговорам» о мире в Европе. Ни Украины, ни Европы видеть на них особо не хотят.

В сторону Украины из Белого дома летят одни оплеухи: где деньги? у вас президента поддерживают 4%, где выборы? Чем вы занимались три года, если могли решить все уже в 2022-м, без потерь территории? И снова – где деньги?

Украина пребывает в унынии, евролидеры в панике. Английский премьер Стармер экстренно ищет возможности, в обход США, замкнуть цепь помощи Украине на Лондон.

Но за Стармером чуть в сторонке молча наблюдает Маск с бейсбольной битой в руках, ожидая первой ошибки, чтобы его уничтожить.

Если же серьезно, то настоящих возможностей поддерживать Украину в обход США у Стармера, Шольца, Макрона и г-жи Урсулы нет. Можно перенаправить финансовые потоки из глобалистских центров. Однако война требует реальных инфраструктур. А все они – в руках США.

И Трамп их, в ответ на нежелание Зеленского двигаться в сторону мира, начнет просто одну за другой отключать: спутниковые разведданные – отключено; наводки из космоса – отключено; старлинки – отключено.

Кроме того, военные США контролируют все стратегические аэродромы, по которым идет снабжение Киева, и они также могут быть перекрыты одним распоряжением Трампа.

Таким образом, Украина и Европа попали в капкан. Чем больше они сопротивляются, тем меньше остается у Киева сил сдерживать натиск Российской армии, тем больше потерь территорий, тем ближе обвал фронта.

Но поднять руки и сдаться Трампу они тоже не могут. Трамп в любом случае сотрет их в пыль. Но в случае капитуляции их не помилует та глобалистская мафия, которая их ставила на сегодняшние места. Выхода нет. И детский плач Кристофа Хойсгена, председателя Мюнхенской конференции на ее закрытии, лучше всего символизирует эту безысходность. И безжалостный Маск точно характеризует истерику Хойсгена лаконичным словом «жалкий».

Псы Господни, царская опричнина DOGE только и ждет, кажется, естественной смерти евробюрократии, чтобы прийти и навести здесь порядок. Пришло время снова освободить Германию, и АдГ – ее последняя надежда, говорит Маск, потирая руки. И кажется намерен всерьез заняться решением германского вопроса.

Примерно так видится сегодняшний спектакль с кресел партера. Но что же происходит на самом деле? И если нынешней Европе действительно конец, то какой она будет завтра?

На самом деле происходящее нисколько не удивительно.

Трамп не такая уж большая загадка, учитывая то, что последние пятьдесят лет от говорит и делает одно и то же.

Новая великая Америка Трампа – это что-то вроде Британской империи XIX века, когда та фактически обладала мировым господством, контролируя моря и торговые пути (а также финансы, науку, идеологию и мировую прессу), а на внешний мир смотрела как на систему баланса сил, внимательно следя за тем, чтобы ни одна из крупных европейских держав не могла усилится до такой степени, чтобы угрожать ее мировому господству: Британия поддерживала Германию, когда усиливалась Франция, и Францию, когда усиливалась Германия.

Вот так же примерно видит мир и Трамп. Только сегодня великой торговой империи англосаксов противостоят не Германия с Францией, а Китай. А противовесом ему Трамп видит Россию и Индию. Вот откуда такое чрезмерное щедро-благожелательное отношение его к Моди и Путину.

С этим понятно. А как же Европа?

Нынешнюю Европу Трамп справедливо считает идеальной моделью глобализации, и в связи с этим люто ее ненавидит. И Трамп совершенно прав.

Та Европа, которая начиналась после Второй мировой с формирования ЕОУС (Европейского объединения угля и стали), вокруг которого стал затем создаваться ЕЭС (Европейский экономический союз), трансформировавшийся в нынешний ЕС – и есть такая идеальная модель глобализации. В которой национальные государства не значат ровно ничего (о чем говорят и их лидеры, деградировавшие за 80 лет до состояния клерков), а над всем возвышается чудовищная вавилонская башня Евробюрократии, прожорливые толпы столь же никчемных чиновников которой проедают целые состояния и набивают Европу десятками миллионов мигрантов, превращая ее «цветущий сад» в гигантскую помойку.

Кто же всем этим заправляет? Те самые мондиалисты, которые и совершали 80 лет назад чудовищную хирургическую операцию по превращению Европы в нынешнего глобалистского монстра. Вырезав куски живого мяса из Германии и Франции (угольные бассейны Рура, французскую перерабатывающую промышленность), они и построили на крови бывшей национальной Европы нынешнее мондиалистское чудище.

За нормальным функционированием которого следят управляющие конторы из Лондона и Сити.

То есть – те самые несущие опоры глобализма, которые, придя к власти, начал обрушивать Трамп.

Итак, все это вместе Трамп люто ненавидит, все это он хочет уничтожить. И прежде всего – Стармера и Европарламент. Думаю, голубая его мечта – снести знание Европарламента (действительно напоминающее вавилонскую башню) бульдозером и засыпать это место солью. Как некогда поступил Рим с Карфагеном.

Но что же взамен?

Откатить к идеям Де Голля и Аденауэра, у которых был свой проект построения Единой Европы – не безнационально-мондиалистской, но – «Европы отечеств» с национальным и народным духом, Европы, объединенной в европейский национальный союз.

Таков европейский проект Трампа-Маска. Таковы причины поддержки ими АдГ, Орбана и всех правоконсервативных движений Европы.

Трамп не видит в Европе серьезного себе конкурента (как не видит его и в России), а вот серьезный фактор стабильности – особенно в случае создания единой системы безопасности Европы и России – видит. (Отсюда и его заявления в духе: Россию зря выкинули из большой восьмерки, НАТО не должно было двигаться на Восток, НАТО надо менять). И Трамп прекрасно понимает, что такую новую объединенную Европу (комплиментарную и России) могут построить только консерваторы.

К тому же консерваторы действительно будут заботиться о своих народах, положат конец бесконтрольной миграции, и будут стоять на своих собственных ногах, а не сосать деньги из США. И – торговать.

Итак, сбросить обузу с плеч, предоставить Европу самой себе и создать из нее еще один противовес Китаю – таковы геополитические планы Трампа.

А что же Россия? И что – наши отношения с Китаем? Хороший вопрос.

Взгляд Трампа на большой мир как систему баланса сил принципиально схож с нашим видением «многополярного мира». Трамп видит Россию важным центром силы, прежде всего, в Средней Азии и Восточной Европе. Но и – в Евразии в целом.

И, в отличии от глобалистов, стремившихся поджечь Среднюю Азию и столкнуть Россию с Китаем (проект «Навальный»), или обложить Россию-Китай «кольцом Анаконды», планы Трампа носят совсем иной характер.

Разжигать мировую войну Трамп не стремится. Наоборот. Будучи классическим консервативным торговцем (война – помеха торговле) Трамп желает мира.

И вовсе не горит желанием обрушить мир в неконтролируемый хаос, чем неизбежно обернется сталкивание России и Китая.

Но, разумеется, Трамп также не желает и чрезмерного сближение России и Китая, понимая, что это создает угрозу доминированию Американской империи.

Трамп, как уже было сказано, хочет мира сбалансированного. И ради этого поддерживает сегодня Россию, консервативную Европу и Индию, видя в них балансир против чрезмерно усиливающегося Китая.

Хорошо ли это для нас? На мой взгляд – очень даже хорошо. России незачем ложится сегодня под Китай, как незачем было ложится под США в 90-е.

Лучшее, самое устойчивое, самое выгодное и самое независимое для нас положение, создающее множество степеней свободы и одновременно дающее нам в руки множество нитей влияния – равноудаленность от США и Китая.

Россия должна осознать себя не придатком Запада или придатком Азии, но – независимой Империей Севера, прочно стоящей на своих ногах и – выстраивающей свои собственные отношения с США, Китаем, Европой, Индией, Ираном. Так, как она сочтет нужным.

Таким образом, не только перед Европой, но и перед нами тоже открывается сегодня большое окно возможностей. Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращение Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа по превращению мондиалистской Европы в Европу отчеств всецело поддержать.