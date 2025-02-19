Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

18 февраля в Анкаре состоялась встреча, а по итогам и пресс-конференция лидеров Турции и Украины. Эрдоган принял Зеленского в день переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Погруженные в международную политику и в дипломатическую практику знают – таких совпадений не бывает. Срочно организовать встречу на уровне первых лиц, да еще и подогнать ее к дате российско-американских контактов – надо было сильно постараться. И, похоже, напряжение Анкары того стоило.

Вопреки досужим рассуждениям о подконтрольности Турции своим союзникам по НАТО, в первую очередь США, стоило бы сказать: не все так однозначно. Еще с 2013 года турецкое руководство, формально соответствуя некоторым критериям коллективного Запада, начало открыто вести свою игру в сопредельных странах и регионах, не исключая Россию и Украину. Отчасти это была антизападная риторика политического исламиста Эрдогана, отчасти дело касалось вывода турецкого ВПК из-под контроля Вашингтона. Если в начале XXI века турецкая оборонка была завязана на импорт тех или иных видов вооружений, включая американские, до 80%, то к 2025 году речь идет всего лишь о 20%.

По-прежнему сомневающиеся в турецкой самостоятельности могут вспомнить, как Финляндия и Швеция стали членами НАТО только после одобрения их вступления Анкарой. И если в первом случае, с Хельсинки, турки были относительно благосклонны, то шведов заставили долго ждать у ворот, невзирая на многочисленные окрики из Белого дома. Далеко не безоблачны американо-турецкие отношения и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе. Причем уже на протяжении как минимум четырех администраций, начиная с администрации Джорджа Буша – младшего, когда Анкара не позволила Вашингтону использовать свою территорию для налетов на иракские объекты в 2003 году.

Самостоятельность турецких «союзников» США проявилась и в попытках наладить военно-техническое сотрудничество с Россией. Первые переговоры и закупка Турцией дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» пришлись на первую каденцию Дональда Трампа в 2018 году. К тому времени Турция четыре года подряд участвовала в «Крымской платформе» и неоднократно заявляла о своем отказе признать Крым российской территорией. Одно другому не мешало.

Справедливости ради – в то же время турки развивали и военно-техническое сотрудничество с Украиной. В 2018-м «Укроборонпром» подписал меморандум с ВПК Турции, задавший рамку взаимодействия сторон задолго до начала СВО. Позднее, весной 2022 года, когда спецоперация уже шла, Турция стала второй после США страной, вернувшей посольство в Киев.

Вместе с тем отдадим должное посредническим усилиям. Турция единственная из стран НАТО предложила России и Украине Стамбул как площадку для переговоров. Более того, широко известно по многочисленным признаниям и с нашей, и с украинской стороны, что ни один последующий формат или попытка не придали такого импульса прекращению огня, как стамбульский. Собственно, и зерновая сделка по организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины без турок была бы едва ли возможной. Во всяком случае, приблизительно год сделка действовала.

Разумеется, включение Турции и успех инициатив с ее участием объясняется тем, что она единственная из всех международных посредников кровно заинтересована в урегулировании и нормализации обстановки. Россию, Украину и Турцию объединяет Черное море, и шире – Черноморский регион. В нем турки на протяжении многих десятилетий пытаются усилить свои позиции. Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) со штаб-квартирой в Стамбуле появилась еще в 1992-м, и Россия неизменно придавала ей значение.

С другой стороны, ни один другой международный посредник даже при всей искренности миротворческих намерений и не мог бы влиять на обстановку так, как Турция. Лишь у нее ключи от черноморских проливов. Которые пусть и функционируют на основании международной Конвенции Монтре, но одно дело право, а другое – правоприменение. К тому же несколько лет назад турки намеревались прорыть второй, искусственный, более быстроходный канал, проход через который был бы уже платным. Конечно, для желающих им воспользоваться на фоне очередей, которые Анкара, можно не сомневаться, по такому случаю создала бы из воздуха.

Обо всем этом, а также о том, что без Турции нежелательны любые международные инициативы по внедрению экономических коридоров, связующих Азию с Европой, и решили напомнить Эр-Рияду, но главное – Вашингтону.

Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.