Западная Европа парализована страхом перед США

Переполох, вызванный скандалом в отношениях между США и их европейскими сателлитами на конференции в Мюнхене, будет продолжаться некоторое время. Мы станем свидетелями многочисленных заявлений европейских политиков разного ранга. Газеты, особенно британские, будут печатать потоки мнений обозревателей, призывающих Европу собраться с силами и твердо заявить о своих правах в отношениях с покровителями в Вашингтоне. Однако уже сейчас понятно, что все эти эмоции не принесут в отношения между США и Европой ничего нового.

Более того, резкие высказывания представителей нового американского правительства в отношении европейцев также ничего не означают в том, что касается главного – положения США в глобальной политике и способности этой державы перестать вести паразитическое существование. Да и Европа, как была, так и останется в центре мировой политики, поскольку именно здесь сосредоточено противостояние США и России – единственной державы, бросившей Вашингтону открытый вызов. Индикатором этого является сохранение ядерного оружия США на базах в Европе и присутствие американских войск на территории ее нескольких государств. Не говоря уже о блоке НАТО, распускать который в Вашингтоне никто не собирается.

Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. Тот, будучи пойманным своим вечным преследователем Братцем Лисом, истошно просил его «делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». При этом даже самым маленьким читателям было известно, что терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

Так и сейчас политики и бизнес из Берлина, Парижа, Рима, да и некоторых стран помельче, изображают ужас о того, что США якобы могут оставить их один на один с Россией. Эти их причитания – большой театр, в котором ведущие европейцы играют свою роль, рассчитывая, что их американские хозяева не догадаются о настоящих намерениях подопечных.

Речь идет о тех странах Европы, которые хоть что-то из себя еще представляют в мировой экономике и располагают сравнительно крупными демографическими ресурсами – Германии, Франции или Италии. Политики в этих государствах прекрасно знают, что население совершенно не хочет воевать с Россией. Да и в принципе ни с кем воевать не хочет. В отличие от 1914 или 1939 годов, когда миллионы простых европейцев рвались вцепиться друг в друга на фоне экономических потрясений, по сравнению с которыми то, что Европа переживает сейчас, кажется детским утренником. Даже в Польше это про своих избирателей знают и проявляют совершенно не характерную для себя сдержанность. А несколько тысяч отчаянных авантюристов они прекрасно отправят умирать на Украину. Собственно, ни для чего иного она и не годится.

Исключением, может быть, являются мелкие европейские страны вроде бывших республик советской Прибалтики, Чехии и пары скандинавских одержимых. Однако в том случае, если бы у Германии с Францией появился реальный шанс договориться с Россией самостоятельно, мнение этих карликов вообще никого бы не интересовало. Как не имело оно значения для нескольких немецких канцлеров, продолжавших упорно продвигать проект «Северного потока», даже когда отношения России и Евросоюза было окончательно испорчены.

В Прибалтике и Киеве это вполне осознают. И боятся остаться один на один с немецко-французским альянсом, наверное, даже больше, чем с нами.

Никто из серьезных стран Евросоюза бороться за центральное место в мировых делах через разжигание конфликта на Востоке не собирается. И даже не думает об этом, поскольку уже давно оставил любые мечтания о том, чтобы играть глобальную роль.

Но все в Европе понимают, что ее положение на острие конфликта обеспечивает американское военное присутствие, экономическая экспансия и разведывательная деятельность в целом ряде именно западноевропейских стран. На первом месте тут – побежденные во второй мировой войне Германия и Италия. До тех пор, пока все это в Европе остается, ей, к сожалению, центральное место и так обеспечено: даже если это противоречит собственным желаниям европейцев. А никаких разговоров о сокращении контроля со стороны США в отношении Европы пока не ведется. Все, что мы слышим от представителей Дональда Трампа – это глумление над теми, кто в принципе никакого сопротивления оказать не может.

При этом политики крупнейших европейских стран продолжают повторять мантры о российской угрозе и необходимости отстоять права киевского режима. Частично они это делают потому, что элементарно боятся американцев: за 80 лет их присутствия в Западной Европе бывало всякое, что современные политике не хотели бы испробовать на себе. В первые десятилетия после Второй мировой войны давление на Европу со стороны США было достаточно жесткое. Потом, правда, американцы немного расслабились. Но уже с середины 2000-х годов взялись за старое. Мы помним, каким был гнев США, когда Германия и Франция выступили против нападения на Ирак весной 2003 года. И сколько пришлось за эту самодеятельность заплатить французам и немцам. Поэтому сейчас они ведут себя с полным пониманием собственной стратегической обреченности. А отколовшиеся от Евросоюза британцы находятся в положении расконвоированного заключенного, которым и наслаждаются в отношениях с Берлином и Парижем вполне открыто.

Другая причина того, что европейцы старательно изображают сумасшедших – это привычка, выработанная за много лет общения со старшим партнером, многократно превосходящим их по силе, неразборчивым в средствах, постоянно меняющим свои требования.

На протяжении полутора десятилетий именно Вашингтон требовал от Европы того, в чем сейчас так же искренне упрекает. Особенно трогательно выглядели претензии американского политика по поводу того, что суд отменил результаты выборов в несчастной Румынии. Во-первых, именно США десятилетиями показывали пример того, как можно игнорировать волю населения по всему миру. А, во-вторых, по своей природе претензии трампистов ничем не отличаются от прошлого опыта Европы и остальных: США все равно считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела союзников.

И, наконец, в Европе действительно есть значительная группа политиков, для которых будущее находится за пределами своих национальных государств. Множество лидеров нового поколения видят себя после отставки в советах директоров американских корпораций или международных организаций под контролем США.

Особенно это касается политиков маленьких стран вроде Финляндии или прибалтийских республик. Они сейчас судорожно пытаются подстроиться под изменения в настроении американских хозяев и отыгрывают роль внутренней оппозиции по отношению к крупным странам Евросоюза. Просто потому, что прекрасно понимают – реальное ослабление контроля США над Европой приведет к тому, что Германия и Франция сразу отправят их государственные образования в политическое небытие. Договорятся с Польшей, кинув ей немного доходов от торговли с Россией, и прекрасно поладят с Москвой.

В Западной Европе никто из серьезных деятелей не испытывает страха в отношении России – они знают нас на протяжении более чем 500 лет, понимают наши слабости и уверены в русском прагматичном великодушии. Но пока вероятность того, что США позволят им это сделать, не является даже теоретической.