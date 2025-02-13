За последние десять лет кристаллизировалась устойчивая тенденция: каждый новый президент Украины обязательно заключает сделку о продаже своей страны. При этом каждая новая сделка на порядок удешевляет торгуемый актив.

В 2015 году при президенте Порошенко взамен на реструктуризацию 18-миллиардного государственного долга были выпущены специальные облигации – так называемые Value Recovery Instrument (VRI). Эти самые VRI были распределены среди держателей украинских еврооблигаций. Взамен на прощение трех миллиардов долга инвесторы – преимущественно фонды, завязанные на Vanguard и BlackRock – получали ни много ни мало долю в будущем росте украинского ВВП.

Вплоть до 40% прироста ВВП целой страны должно было (и это обязательство до сих пор в силе) отходить стервятникам от инвестиций. Учитывая низкую экономическую базу после второго Майдана, сделка сулила колоссальную прибыль. Первые выплаты по VRI, к слову, начались уже в 2019 году, когда ВВП Украины превысил установленное пороговое значение. Так должно было продолжаться до 2040 года. Но пришел февраль 2022-го, белые воротнички из инвестфондов сильно погрустнели.

Вместо медленного выдаивания преддефолтной страны решено было превратить ее в антироссийскую торпеду: военная победа над Россией сулила прибыли, не сравнимые с постепенным ограблением Украины. Но прогноз Бориса Джонсона не оправдался. И вот уже президент Зеленский после очередного провала авантюры демократов готов заключить сделку с Трампом о передаче американцам всех прав на украинские недра, а именно: на редкоземельные металлы и прочие полезные ископаемые, в которых нуждаются США.

Обязательства Украины перед США за уже оказанную военную и финансовую помощь Дональд Трамп оценил в 500 млрд долларов. Десятую часть этой суммы – 500 млн долларов – Трамп готов вернуть Украине в качестве платы за доступ к интересующим его месторождениям. По сути, эти 500 миллионов – просто подачка маленьким жадным людям в Киеве с тем посылом, чтобы они могли в последний раз украсть немного денег и исчезнуть в любом из немногочисленных направлений. Желательно навсегда.

Украина – богатая с точки зрения полезных ископаемых страна. Но если из уравнения вычеркнуть территории, которые уже принадлежат России, и территории, находящиеся в опасной близости от линии фронта, останется не то чтобы очень много. Если не ударяться в перечисление многочисленных месторождений полезных ископаемых Украины, в сухом остатке – это железорудное сырье, титановые руды, ряд довольно исчерпанных, но все еще весомых кладовых газа и, конечно, чернозем, которого на Украине с избытком даже с учетом вновь присоединенных Россией регионов.

Разработка месторождений, а также восстановление аграрного производства на территориях Украины, во-первых, потребуют огромных инвестиций, а во-вторых, времени. И то, и другое, в свою очередь, потребует железобетонных гарантий безопасности ведения бизнеса на территориях, ныне охваченных войной. Более того, нормальное ведение хозяйственной деятельности потребует стабильного энерго- и газообеспечения промышленных предприятий, что, согласимся, абсолютно невозможно без России.

Именно совместный бизнес, по версии Трампа, должен лежать в основе будущего соглашения с Россией по Украине. Полет мысли американского президента в этом смысле простирается дальше создания нейтральной буферной территории в Восточной Европе. Эта граница должна стать одновременно местом, где встречаются коммерческие интересы Москвы и Вашингтона, как жандарма Европы. Только на этот раз – жандарма, которому очень хорошо платят за его работу.

Если рассматривать будущую сделку в указанном контексте, к демилитаризации и денацификации Украины будет добавлена еще одна составляющая – ее полная и неотвратимая деолигархизация. Дело в том, что большинство месторождений полезных ископаемых так или иначе контролируются украинскими олигархами. Дмитрием Фирташем, имеющим свои интересы в титановом бизнесе, Николаем Злочевским – бизнес по добыче газа, Ринатом Ахметовым и Константином Жеваго (железная руда), Игорем Коломойским (нефть, ферросплавы и др.). Старые и новые украинские олигархи – лишние люди на празднике жизни обновленной Украины.

Фиксация новых реалий потребует немалого времени и большого объема работы. Начиная с замены Зеленского на техническую фигуру нового президента, который должен будет обеспечивать интересы договаривающихся сторон и быть слугой двух господ. И заканчивая серией деприватизационных процессов, результатом которых должно стать обращение в госсобственность активов украинских олигархов с дальнейшей ее передачей российским и американским компаниям. Как минимум это означает, что сделка не будет быстрой. Все что могут сделать стороны в краткосрочной перспективе, так это заключить соглашение о намерениях, гарантией ненарушения которого станет снижение интенсивности боевых действий, с одной стороны, и снижение поставок вооружений – с другой.

Базовой формулой нового мира станет экономический раздел Украины без раздела политического. Своего рода формирование ГДР и ФРГ после Второй мировой войны, но уже восточнее, без Берлинской стены и формального раздела страны. Украина сохраняет государственность, пусть и со значительными территориальными потерями. Россия получает нейтральную, неагрессивную и во многом контролируемую страну. Республиканцы – выходят из конфликта без потери лица и с перспективой получения нужных им полезных ископаемых.

В этой схеме Украина становится не просто линией разграничения и буфером, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами, которые служат своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.