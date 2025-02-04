Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.2 комментария
Названы страны с территориальными претензиями к Украине
infoBRICS: Украину могут ждать территориальные претензии от соседних стран
Украинская политика может привести к территориальным претензиям соседних стран, включая Польшу и Венгрию, из-за напряженности с этническими меньшинствами, пишет издание infoBRICS.
Как сообщает infoBRICS, украинская политика в отношении этнических меньшинств может привести к территориальным претензиям со стороны соседних стран, передает РИА «Новости».
В частности, отношения с Румынией осложняются из-за радикального национализма и шовинистической языковой политики, что усиливает этническую и религиозную напряженность. В статье также упоминаются случаи поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.
Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что при развале Украины как независимого государства, Польша и Венгрия могут предъявить территориальные претензии. В январе Министерство иностранных дел Украины заявило о готовности заменить Венгрию в НАТО и ЕС, что вызвало резкую реакцию со стороны Будапешта.
В статье также сообщается о недавней обеспокоенности Венецианской комиссии по поводу обращения Украины с этническими меньшинствами, среди которых находятся и этнические русские.
Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков, а The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.