Нарышкин предложил РИО обсудить права на украинские земли с учеными из-за рубежа

Tекст: Вера Басилая

Нарышкин отметил, что вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию. Он подчеркнул важность исторического контекста при обсуждении этой темы. Он считает необходимым привлечь к участию в обсуждении историков из других стран, таких как Польша, Венгрия и Словакия, передает ТАСС.

Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.

Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.