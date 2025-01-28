Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Нарышкин предложил экспертам обсудить тему прав на украинские земли
Нарышкин предложил РИО обсудить права на украинские земли с учеными из-за рубежа
Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков.
Нарышкин отметил, что вопрос о правах на украинские земли является серьезным и имеет глубокую предысторию. Он подчеркнул важность исторического контекста при обсуждении этой темы. Он считает необходимым привлечь к участию в обсуждении историков из других стран, таких как Польша, Венгрия и Словакия, передает ТАСС.
Ранее The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.
До этого болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал резкую критику в адрес так называемого германского сценария по Украине, в котором распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР.
Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году, и отметил, что урегулирование ситуации должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.