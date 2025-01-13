Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале Медведев подверг сомнению реалистичность германского сценария раздела Украины, который предполагает существование двух частей страны по аналогии с ФРГ и ГДР. По его мнению, сценарий не имеет шансов на успех, поскольку он направлен на примирение руководства Киева с радикальными неонацистами.

«Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», – отметил он.

Медведев подчеркнул, что подобный сценарий игнорирует стремление России и ее союзников сохранить единство славянского народа и направлен на удовлетворение уязвленного самолюбия противников России.

«В сухом остатке разговор про «германский вариант» сводится к простой формуле, которая была озвучена ранее: в ходе переговоров не обсуждается национальная принадлежность спорных территорий. Но это никакое не урегулирование по модели «двух Германий», – считает Медведев.

Он считает, что германский сценарий возможен лишь в виде присоединения украинских земель к Российской Федерации.

Ранее будущий помощник по нацбезопасности Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.

Как писало издание American Thinker, конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.