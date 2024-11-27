Обозреватель American Thinker сравнил будущее Украины с распадом Югославии

Tекст: Валерия Городецкая

Обозреватель American Thinker предположил, что в результате возможного прекращения огня Украина останется разделенной, передает РИА «Новости». Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

Обозреватель также добавляет, что Украина могла бы избежать вооруженного конфликта, если бы сохранила нейтральный статус между Россией и западными странами.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну, а издание Financial Times писало, что в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.