FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР

Tекст: Валерия Городецкая

«Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», – пишет FT, передает РИА «Новости».

Журналисты указывают, что этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

При таком подходе Украина могла бы постепенно интегрироваться в альянс, а затем принимать решения относительно возвращения утраченных территорий, говорится в статье.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.