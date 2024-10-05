Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР
В западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, пишет Financial Times (FT).
«Сценарий Западной Германии» обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев», – пишет FT, передает РИА «Новости».
Журналисты указывают, что этот вариант предполагает временное согласие на отказ от территорий, находящихся под контролем России, в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.
При таком подходе Украина могла бы постепенно интегрироваться в альянс, а затем принимать решения относительно возвращения утраченных территорий, говорится в статье.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон.