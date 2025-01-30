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    30 января 2025, 17:55 • Общество

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Из каких лоскутов была создана Украина
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Марк Старолисов

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим.

    Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам ассоциации при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.

    «Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию. Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран – из Польши, из Венгрии, из Словакии», – сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

    Словно в подтверждение этого аналогичная мысль прозвучала с другой стороны украинской границы – из Румынии. «Украина – это вымышленное государство», – заявил 30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Он считает, что в будущем границы региона могут быть пересмотрены.

    Много лет подряд из Киева и Львова мы слышим, что Украина – это совсем другое государство, что там живет совсем другой народ. Там своя история, которая к общерусской если и имеет какое-то отношение, то только как борьба с вечным врагом, которого надо уничтожить. А ведь, как писал в своей знаменитой статье Владимир Путин, «современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза…  Россия фактически была ограблена».

    Это еще более очевидно сегодня, после воссоединения с Россией ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», – говорит об этом херсонский губернатор Владимир Сальдо. И добавляет, что и Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией. И разумеется, Киев – мать городов русских.

    Когда-то все это казалось совершенно очевидным, незыблемым. Но сегодня уже требует пояснений, доказательств, примеров. Что ж, всего этого более чем достаточно.

    История с географией

    Можно вспомнить и времена домонгольские, когда одни и те же князья владели Киевом, Новгородом и Ростовом Великим. Или киевских митрополитов Максима и Петра, переехавших во Владимир и Москву при детях и внуках святого Александра Невского.

    А можно и назвать точную дату – 1503 год. Тогда согласно Благовещенскому перемирию с Литвой земли будущей Слобожанщины (Харьковщина, большая часть Сумской области, север ЛНР и окрестности нынешнего Славянска в ДНР) вошли в состав владений государя всея Руси Ивана III, но освоены были гораздо позже. Тогда же присоединен и Чернигов, но его потеряли на полвека во времена Смуты.

    Освоение же этих земель из-за татарских набегов пришлось отложить. При Иване Грозном, Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове эта территория была тщательно изучена, а начиная с правления Михаила Федоровича началось ее активное заселение. Тогда и стали возникать по указам первых Романовых те города, которые существуют и по сей день – Чугуев, Валки, Харьков, Сумы, Ахтырка и другие.

    При Алексее Михайловиче после войн Богдана Хмельницкого царю присягнула Малороссия (Гетманщина) – территория нынешних Полтавской, Черниговской, части Сумской и Черкасской областей, а также Киев и его окрестности. Петр Великий под Полтавой в 1709 году разгромил шведов, и там находится поле воинской славы.

    При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне началось освоение Новороссии – нынешних Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Памятниками той эпохи служат Славяносербск и Елисаветград (Кировоград, он же Кропивницкий).

    Эстафету подхватила Екатерина Великая. При ней была освоена Новороссия до Днестра и Черноморского побережья благодаря победам Петра Румянцева, Георгия Потемкина и Александра Суворова. А это ныне юг Донбасса, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Кроме того, благодаря разделам Речи Посполитой Россия получила Правобережье Днепра (часть Киевской, Черкасской и Житомирской областей), Подолье (Винницкая и Хмельницкая области) и Волынь (часть Житомирской, Ровенская и Волынская области).

    Внук государыни Александр Благословенный добавил к российским владениям в 1812 году и Бессарабию – Молдавию и западную часть нынешней Одесской области.

    И все эти территории мирно развивались до 1914 года, не помышляя об отделении от России. Жители их считали и называли себя русскими.

    Мечты об автономии (но не государственной независимости) Малороссии завладели умами только некоторых интеллигентов и помещиков. И в 1917 году после падения монархии их начала реализовывать самопровозглашенная Центральная рада. Во время переговоров ее представители желали видеть под своей юрисдикцией восемь с половиной губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую (без Крыма), Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую.

    Правительство Александра Керенского поручило написание ответа Раде управляющему делами Временного правительства меньшевику Александру Гальперну и Борису Нольде. И вот они подготовили документ из девяти пунктов, который и вышел 17 августа под названием «Временная инструкция Генеральному секретариату Временного правительства на Украине». Согласно инструкции, автономия распространялась лишь на пять губерний: Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и частично Черниговскую (за исключением Мглинского, Суражского, Стародубского и Новозыбковского уездов, которые и по сей день входят в Брянскую область РФ).

    Творцами современной Украины можно считать Ленина, Сталина и отчасти кайзера Вильгельма II, а вовсе не Грушевского, Петлюру или Скоропадского.

    Именно вождь пролетарской революции и его нарком по делам национальностей (будущий вождь народов), презрев протесты местного населения (тут буржуазия и пролетариат были едины в желании оставаться в России) запихнули Слобожанщину и Новороссию в состав новообразования под названием Украина и сдали немцам. А потом стали строить УССР, упорно проводя украинизацию.

    А уже в 1939–1946 годах ряд земель, в основном ранее принадлежащих Австро-Венгрии, были включены в состав УССР. И тут нужно рассмотреть это в деталях.

    А что же соседи

    Галиция и часть Волыни в межвоенный период достались Польше. И хотя украинские националисты при поддержке нацистов очистили эту территорию от евреев, а также устроили резню поляков, Речь Посполитая никогда не забывала о том, чья это была земля. Да и обмен этих мест на Силезию и Померанию если и успокоил историческую память родственников убитых и выселенных, то не до конца. И это – тема для разговора с польской общественностью. Ведь у наших стран нет разногласий по вопросу оценки преступлений украинского национализма.

    Закарпатье между мировыми войнами было отторгнуто от Венгрии, которой оно принадлежало со времен Средневековья, и подарено новообразовавшейся Чехословакии. Там и по сей день компактно проживает венгерская община, а многие жители области имеют венгерские паспорта.

    Похожая ситуация сложилась для жителей Буковины (Черновицкой области) и Южной Бессарабии (юг Одесской области к западу от устья Днестра) с Румынией. В 1918–1940 годах их бабушки и дедушки были подданными румынского короля, и они также получают паспорта соседней страны, а в окрестностях Черновцов есть румынские села. Вот и еще одна заинтересованная сторона.

    Таким образом, тема принадлежности земель современной Украины – законный предмет дискуссии. Может быть, и не только исторической. Ведь денацификация этой территории должна и будет проведена при любом исходе переговоров и обсуждений.

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