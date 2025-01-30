Tекст: Марк Старолисов

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам ассоциации при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.

«Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию. Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран – из Польши, из Венгрии, из Словакии», – сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в будущем раздел украинской территории разными странами.

Словно в подтверждение этого аналогичная мысль прозвучала с другой стороны украинской границы – из Румынии. «Украина – это вымышленное государство», – заявил 30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Он считает, что в будущем границы региона могут быть пересмотрены.

Много лет подряд из Киева и Львова мы слышим, что Украина – это совсем другое государство, что там живет совсем другой народ. Там своя история, которая к общерусской если и имеет какое-то отношение, то только как борьба с вечным врагом, которого надо уничтожить. А ведь, как писал в своей знаменитой статье Владимир Путин, «современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза… Россия фактически была ограблена».

Это еще более очевидно сегодня, после воссоединения с Россией ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», – говорит об этом херсонский губернатор Владимир Сальдо. И добавляет, что и Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области также неразрывно исторически связаны с Россией. И разумеется, Киев – мать городов русских.

Когда-то все это казалось совершенно очевидным, незыблемым. Но сегодня уже требует пояснений, доказательств, примеров. Что ж, всего этого более чем достаточно.

История с географией

Можно вспомнить и времена домонгольские, когда одни и те же князья владели Киевом, Новгородом и Ростовом Великим. Или киевских митрополитов Максима и Петра, переехавших во Владимир и Москву при детях и внуках святого Александра Невского.

А можно и назвать точную дату – 1503 год. Тогда согласно Благовещенскому перемирию с Литвой земли будущей Слобожанщины (Харьковщина, большая часть Сумской области, север ЛНР и окрестности нынешнего Славянска в ДНР) вошли в состав владений государя всея Руси Ивана III, но освоены были гораздо позже. Тогда же присоединен и Чернигов, но его потеряли на полвека во времена Смуты.

Освоение же этих земель из-за татарских набегов пришлось отложить. При Иване Грозном, Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове эта территория была тщательно изучена, а начиная с правления Михаила Федоровича началось ее активное заселение. Тогда и стали возникать по указам первых Романовых те города, которые существуют и по сей день – Чугуев, Валки, Харьков, Сумы, Ахтырка и другие.

При Алексее Михайловиче после войн Богдана Хмельницкого царю присягнула Малороссия (Гетманщина) – территория нынешних Полтавской, Черниговской, части Сумской и Черкасской областей, а также Киев и его окрестности. Петр Великий под Полтавой в 1709 году разгромил шведов, и там находится поле воинской славы.

При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне началось освоение Новороссии – нынешних Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Памятниками той эпохи служат Славяносербск и Елисаветград (Кировоград, он же Кропивницкий).

Эстафету подхватила Екатерина Великая. При ней была освоена Новороссия до Днестра и Черноморского побережья благодаря победам Петра Румянцева, Георгия Потемкина и Александра Суворова. А это ныне юг Донбасса, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Кроме того, благодаря разделам Речи Посполитой Россия получила Правобережье Днепра (часть Киевской, Черкасской и Житомирской областей), Подолье (Винницкая и Хмельницкая области) и Волынь (часть Житомирской, Ровенская и Волынская области).

Внук государыни Александр Благословенный добавил к российским владениям в 1812 году и Бессарабию – Молдавию и западную часть нынешней Одесской области.

И все эти территории мирно развивались до 1914 года, не помышляя об отделении от России. Жители их считали и называли себя русскими.

Мечты об автономии (но не государственной независимости) Малороссии завладели умами только некоторых интеллигентов и помещиков. И в 1917 году после падения монархии их начала реализовывать самопровозглашенная Центральная рада. Во время переговоров ее представители желали видеть под своей юрисдикцией восемь с половиной губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую (без Крыма), Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую.

Правительство Александра Керенского поручило написание ответа Раде управляющему делами Временного правительства меньшевику Александру Гальперну и Борису Нольде. И вот они подготовили документ из девяти пунктов, который и вышел 17 августа под названием «Временная инструкция Генеральному секретариату Временного правительства на Украине». Согласно инструкции, автономия распространялась лишь на пять губерний: Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и частично Черниговскую (за исключением Мглинского, Суражского, Стародубского и Новозыбковского уездов, которые и по сей день входят в Брянскую область РФ).

Творцами современной Украины можно считать Ленина, Сталина и отчасти кайзера Вильгельма II, а вовсе не Грушевского, Петлюру или Скоропадского.

Именно вождь пролетарской революции и его нарком по делам национальностей (будущий вождь народов), презрев протесты местного населения (тут буржуазия и пролетариат были едины в желании оставаться в России) запихнули Слобожанщину и Новороссию в состав новообразования под названием Украина и сдали немцам. А потом стали строить УССР, упорно проводя украинизацию.

А уже в 1939–1946 годах ряд земель, в основном ранее принадлежащих Австро-Венгрии, были включены в состав УССР. И тут нужно рассмотреть это в деталях.

А что же соседи

Галиция и часть Волыни в межвоенный период достались Польше. И хотя украинские националисты при поддержке нацистов очистили эту территорию от евреев, а также устроили резню поляков, Речь Посполитая никогда не забывала о том, чья это была земля. Да и обмен этих мест на Силезию и Померанию если и успокоил историческую память родственников убитых и выселенных, то не до конца. И это – тема для разговора с польской общественностью. Ведь у наших стран нет разногласий по вопросу оценки преступлений украинского национализма.

Закарпатье между мировыми войнами было отторгнуто от Венгрии, которой оно принадлежало со времен Средневековья, и подарено новообразовавшейся Чехословакии. Там и по сей день компактно проживает венгерская община, а многие жители области имеют венгерские паспорта.

Похожая ситуация сложилась для жителей Буковины (Черновицкой области) и Южной Бессарабии (юг Одесской области к западу от устья Днестра) с Румынией. В 1918–1940 годах их бабушки и дедушки были подданными румынского короля, и они также получают паспорта соседней страны, а в окрестностях Черновцов есть румынские села. Вот и еще одна заинтересованная сторона.

Таким образом, тема принадлежности земель современной Украины – законный предмет дискуссии. Может быть, и не только исторической. Ведь денацификация этой территории должна и будет проведена при любом исходе переговоров и обсуждений.