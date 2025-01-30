Tекст: Елизавета Шишкова

«Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – заявил Джорджеску в своем выступлении. Он также выразил поддержку идее раздела Украины и изменения границ в регионе. На вопрос о том, верит ли он в возможное изменение границ, политик ответил утвердительно, передают «Известия».

Джорджеску отметил, что мир меняется, и в будущем границы могут быть пересмотрены. Он добавил, что у Румынии есть интересы в Северной Буковине и Буджаке, а также в Северном Марамуреше, который ранее был частью Закарпатья.

Политик также упомянул Львов, который, по его мнению, может остаться с Польшей, и Малороссию.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий, включая газовое сотрудничество с соседними странами, а издание American Thinker обвинило украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы.